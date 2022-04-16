https://sputnik-georgia.ru/20220416/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-222-266025559.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 222
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 222
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 342 инфицированных 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T11:04+0400
2022-04-16T11:04+0400
2022-04-16T11:55+0400
шестая волна
общество
грузия
новости
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701643_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_4bb24d17aae9124cd30eba3dca7b5975.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 222, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 652 929 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 346 человек, а с начала пандемии – 1 633 684. Скончались 16 789.За сутки сделано 20 318 тестов на коронавирус, в том числе 18 357 на антиген и 1 961 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,16%, за последние 14 дней – 1,58%, за последние семь дней – 1,34%.К этому времени сделано 2 871 126 прививок, в том числе за последние сутки – 1 113.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 342 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701643_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_a1d71ebb3aca6b239c0f8557dc73eddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 222
11:04 16.04.2022 (обновлено: 11:55 16.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 342 инфицированных
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 222, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 652 929 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 346 человек, а с начала пандемии – 1 633 684. Скончались 16 789.
За сутки сделано 20 318 тестов на коронавирус, в том числе 18 357 на антиген и 1 961 ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,16%, за последние 14 дней – 1,58%, за последние семь дней – 1,34%.
К этому времени сделано 2 871 126 прививок, в том числе за последние сутки – 1 113.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 342 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Когда завершится пандемия? Три возможных сценария
от Гамкрелидзе
В России создали наиболее точный
тест на коронавирус
В Индии выявили случай нового штамма
коронавируса