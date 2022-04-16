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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 16 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 16 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T14:01+0400
2022-04-16T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Грузинские медики из 222 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 119 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 693 теста на коронавирус, 20 781 – на антиген, 1 912 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 652 929 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 346 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 633 684 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 789.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>На данный момент в стране 2 430 активных случаев, из них 342 нуждаются в стационарном лечении.Показатель положительности по данным на 15 апреля составляет 0,98%, за две недели – 1,5%, за семь дней – 1.25%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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общество, новости, грузия
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 16 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik.
Грузинские медики из 222 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 119 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 8
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4
В стране за последние сутки сделано 22 693 теста на коронавирус, 20 781 – на антиген, 1 912 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 652 929 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 346 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 633 684 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 789.
На данный момент в стране 2 430 активных случаев, из них 342 нуждаются в стационарном лечении.
Показатель положительности по данным на 15 апреля составляет 0,98%, за две недели – 1,5%, за семь дней – 1.25%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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