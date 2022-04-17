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Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса 115
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса 115
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 340 инфицированных 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T10:57+0400
2022-04-17T10:57+0400
2022-04-17T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 115, скончались три пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 044 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 272 человека, а с начала пандемии – 1 633 956. Скончались 16 792.За сутки сделано 8 018 тестов на коронавирус, в том числе 6 289 на антиген и 1 729 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,43%, за последние 14 дней – 1,49%, за последние семь дней – 1,23%.К этому времени сделано 2 872 771 прививка, в том числе за последние сутки – 424.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 340 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса 115
10:57 17.04.2022 (обновлено: 11:15 17.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 340 инфицированных
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 115, скончались три пациента, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 044 случая заражения.
За последние 24 часа вылечились 272 человека, а с начала пандемии – 1 633 956. Скончались 16 792.
За сутки сделано 8 018 тестов на коронавирус, в том числе 6 289 на антиген и 1 729 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,43%, за последние 14 дней – 1,49%, за последние семь дней – 1,23%.
К этому времени сделано 2 872 771 прививка, в том числе за последние сутки – 424.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 340 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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