https://sputnik-georgia.ru/20220417/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-115-266036039.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса 115

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса 115

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 340 инфицированных 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T10:57+0400

2022-04-17T10:57+0400

2022-04-17T11:15+0400

шестая волна

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264690416_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0bb1839fdaf1579621207045e713f871.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 115, скончались три пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 044 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 272 человека, а с начала пандемии – 1 633 956. Скончались 16 792.За сутки сделано 8 018 тестов на коронавирус, в том числе 6 289 на антиген и 1 729 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,43%, за последние 14 дней – 1,49%, за последние семь дней – 1,23%.К этому времени сделано 2 872 771 прививка, в том числе за последние сутки – 424.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 340 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19