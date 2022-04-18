https://sputnik-georgia.ru/20220418/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-18-aprelya-266055378.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 апреля

Число заражений новой коронавирусной инфекцией в стране стремительно падает 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T13:14+0400

2022-04-18T13:14+0400

2022-04-18T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинские медики из 74 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 42 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 4 970 тестов на коронавирус, 3 436 – на антиген, 1 534 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 118 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 357 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 313 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 793.На данный момент в стране 1 986 активных случаев, из них 347 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 75 пациентов тяжелое, 1 639 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 18 апреля, составляет 1,49%, за две недели – 1,44%, за семь дней – 1,21%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии