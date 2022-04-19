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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 342
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 342
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 336 инфицированных 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T11:07+0400
2022-04-19T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 342, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 460 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 161 человек, а с начала пандемии – 1 634 474. Скончались 16 794.За сутки сделано 22 329 тестов на коронавирус, в том числе 20 058 на антиген и 2 271 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,53%, за последние 14 дней – 1,36%, за последние семь дней – 1,18%.К этому времени сделано 2 873 980 прививок, в том числе за последние сутки – 992.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 336 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 342
11:07 19.04.2022 (обновлено: 11:24 19.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 336 инфицированных
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 342, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 460 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 161 человек, а с начала пандемии – 1 634 474. Скончались 16 794.
За сутки сделано 22 329 тестов на коронавирус, в том числе 20 058 на антиген и 2 271 ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,53%, за последние 14 дней – 1,36%, за последние семь дней – 1,18%.
К этому времени сделано 2 873 980 прививок, в том числе за последние сутки – 992.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 336 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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