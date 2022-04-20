https://sputnik-georgia.ru/20220420/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-232-266109350.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 232

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 232

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 337 инфицированных 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 232, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 692 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 117 человек, а с начала пандемии – 1 634 591. Скончались 16 794.За сутки сделано 20 385 тестов на коронавирус, в том числе 18 652 на антиген и 1 733 ПЦР-теста. Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,14%, за последние 14 дней – 1,32%, за последние семь дней – 1,2%.К этому времени сделано 2 874 821 прививка, в том числе за последние сутки – 751.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 337 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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