https://sputnik-georgia.ru/20220420/za-sutki-v-gruzii-ne-zafiksirovano-ni-odnoy-smerti-ot-koronavirusa--266116920.html
За сутки в Грузии не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
За сутки в Грузии не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
Аналогичный случай был зафиксирован 7 апреля этого года 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T14:02+0400
2022-04-20T14:02+0400
2022-04-20T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Грузии улучшается эпидемиологическая ситуация – во второй раз в этом месяце не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса.За минувшие сутки не скончался ни один пациент от осложнений, вызванных коронавирусом. Такой случай был зафиксирован 7 апреля этого года, тогда впервые за полтора года не умер ни один инфицированный пациент. В последний раз такой случай был зафиксирован 20 сентября 2020 года.С начала пандемии в Грузии от коронавируса скончались 16 794 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксировали 4 апреля 2020 года. Это была 79-летняя женщина из региона Квемо Картли. Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>В минздраве Грузии также отметили тот факт, что 18 апреля был зафиксирован самый низкий показатель случаев инфицирования коронавирусом после сентября 2020 года.Что касается последних статистических данных эпидситуации, то за минувшие сутки эпидемиологи выявили 232 новых случая инфицирования.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 692 случая инфицирования, 1 634 591 выздоровели. На данный момент в стране 2 281 активный случай.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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общество, грузия, новости, минздрав грузии, коронавирус covid-19
За сутки в Грузии не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
14:02 20.04.2022 (обновлено: 14:40 20.04.2022)
Аналогичный случай был зафиксирован 7 апреля этого года
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Грузии улучшается эпидемиологическая ситуация – во второй раз в этом месяце не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса.
За минувшие сутки не скончался ни один пациент от осложнений, вызванных коронавирусом. Такой случай был зафиксирован 7 апреля этого года, тогда впервые за полтора года не умер ни один инфицированный пациент. В последний раз такой случай был зафиксирован 20 сентября 2020 года.
"На текущей неделе эпидемиологическое положение в стране еще больше улучшилось. Снижены как ежедневный показатель случаев, так и госпитализация", – отмечают в минздраве Грузии.
С начала пандемии в Грузии от коронавируса скончались 16 794 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксировали 4 апреля 2020 года. Это была 79-летняя женщина из региона Квемо Картли. Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.
В минздраве Грузии также отметили тот факт, что 18 апреля был зафиксирован самый низкий показатель случаев инфицирования коронавирусом после сентября 2020 года.
Что касается последних статистических данных эпидситуации, то за минувшие сутки эпидемиологи выявили 232 новых случая инфицирования.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 692 случая инфицирования, 1 634 591 выздоровели. На данный момент в стране 2 281 активный случай.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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