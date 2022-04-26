https://sputnik-georgia.ru/20220426/zagadochnye-priklyucheniya-russkoy-nefti-266236097.html

Загадочные приключения русской нефти

Загадочные приключения русской нефти

Западная пресса с некоторым недоумением сообщает, что поставки российской нефти и нефтепродуктов уверенно отыгрывают падение за прошлый месяц, при этом... 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T16:01+0400

2022-04-26T16:01+0400

2022-04-26T16:01+0400

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Суть в том, что сырая нефть российского происхождения на определенном этапе транспортировки просто исчезает, чтобы непостижимым образом возникнуть вновь уже у берегов Британии или Америки, пишет автор РИА Новости.Наш сегодняшний разговор мы начнем, пожалуй, с основополагающих цифр.Наша страна добывает 11,3 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 3,6 миллиона направляется на погашение внутреннего спроса. В первом случае мы занимаем третье место в мире, во втором пятое. Если говорить про экспорт, то простейшая арифметика и статистика подсказывают, что за рубеж раньше ежесуточно уходило порядка 7,5 миллиона бочек черного жидкого золота. Цифра эта уже довольно давно сильно не меняется, равно как не является тайной объем нефти, которая поставляется в рамках долгосрочных контрактов. Это 4,5 миллиона баррелей — соответственно, условно свободных и доступных для спотовых и прочих краткосрочных соглашений остается около трех миллионов баррелей. Именно о них и пойдет речь ниже.С началом специальной военной операции сектор экспортных поставок российских энергетических ресурсов испытывает поистине колоссальное давление, в ход идут совсем уж откровенно грязные приемы, сопряженные с прямым шантажом и угрозами в адрес покупателей. Здесь нужно обязательно сделать очень важную оговорку: в настоящий момент прямого запрета на приобретение российской сырой нефти нет, то есть нет ни частичного, ни полного эмбарго. Таким образом, нефть родом из России в считанные дни стала предельно "токсичной", сложилась парадоксальная ситуация, когда она востребована и нужна за рубежом, однако покупать ее — не только признак плохого тона, но и вполне реальный шанс угодить в санкционные списки коллективного Запада.Однако поскольку Москва была и остается главным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Европу, да и в Азии после завершения пандемии вновь вспомнили и планах развития экономики, на рынке стали происходить самые настоящие чудеса.Во-первых, объемы покупок свечой полетели вверх, отыгрывая проседание прошлого месяца. Если сравнивать март и апрель, то, например, Финляндия купила в два раза больше нефти (25 и 50 тысяч баррелей соответственно), аналогичная тенденция у Греции (50 и 130 тысяч), Румыния нарастила закупки с 40 до 140 тысяч баррелей, Эстония — с 50 до 180, Нидерланды — с 520 до 660 тысяч. Американский медиахолдинг S&P Global, занимающийся в том числе аналитической и консультационной работой, оценивает потери российского экспорта в марте в три миллиона баррелей, но предупреждает, что при сохранении текущей динамики русские отыграют все потери уже в мае.Во-вторых, на морских трассах творятся сущая чертовщина и мистика.Главный прирост импорта показывает неизвестный покупатель, который старательно скрывает свою государственную личность. Этот самый аноним в марте закупил около 30 тысяч баррелей, а в апреле объем закупок взмыл до отметки 660 тысяч бочек.Wall Street Journal сообщает, что в апреле порядка 11 миллионов баррелей нефти было погружено в российских портах в трюмы танкеров, при этом в товарно-сопроводительных документах конечной точкой маршрута указывается Атлантический океан либо ее вообще нет. Если бы автор этих строк не был закоренелым материалистом, он бы предположил, что российские нефтяники в сложный период установили деловые отношения с повелителем океанских пучин Нептуном, но, как показывает практика, эту точку зрения не разделяют и западные специалисты.По мнению аналитиков, которые пристально следят не только за флуктуациями рынка, но и за соблюдением и влиянием антироссийских санкций, Россия взяла на вооружение так называемую иранскую схему.Напомним, что в период обострения американо-иранских отношений, когда администрация Дональда Трампа ввела тотальное эмбарго на экспорт персидской нефти, появился довольно простой, но при этом действенный алгоритм, позволивший и овец сохранить, и волков накормить. Нечто подобное происходит и сейчас в районе Усть-Луги и других российских портов, где предусмотрена возможность перевалки нефти.Американские профильные компании максимально пристально мониторят соответствующие сайты, где можно в режиме реального времени отслеживать местонахождение танкеров. По их сообщениям, суда в какой-то момент просто испаряются с радаров. Танкеры типа Panamax, основное средство доставки российской нефти, выключают транспондеры либо прямо в портах (и отследить их перемещение невозможно в принципе), либо заправляются нефтью, выходят в море и уже там пропадают из зоны видимости.Как с изрядным раздражением констатируют за океаном, перед нами, скорее всего, вопиющий пример сговора поставщика и покупателей, которые при помощи подобной серой схемы просто уклоняются от санкций и ответственности за сотрудничество с Россией.В качестве наиболее вероятной методики ухода "ниже радаров" называется перевалка нефти прямо в море с Panamax (водоизмещением 60-80 тысяч тонн) на гораздо более крупные танкеры, где к тому же, весьма вероятно, производится смешивание российской нефти с другими сортами. То есть в результате в трюме танкера-матки оказывается уже совершенно легальная партия какой-нибудь экзотической нефти, вроде родившегося буквально месяц назад сорта Latvia Blend.Довольны абсолютно все. Неизвестные покупатели не только обеспечивают интересы своих неизвестных стран, но и преспокойно торгуют уже не российской нефтью, поставляя ее в ту же Европу. Например, в апреле выяснилось, что Индия, которая всю свою историю закупает сырье за рубежом, стала экспортером и теперь продает нефть и дизельное топливо в Великобританию. При этом все участники процесса делают вид, что не понимают, что это за сырье и откуда оно взялось.Здесь мы, чтобы сохранить объективность анализа и повествования, вынуждены добавить изрядную ложку дегтя.В настоящий момент российские поставщики продают свою продукцию с дисконтом в 25-30 процентов. Вынуждены они это делать не потому, что наша нефть резко перестала быть нужной, с этим как раз никаких проблем, основные покупатели и не думали снижать потребление, а заменить российские объемы (напомним, пятого мирового экспортера) просто нечем. Наши нефтяники предоставляют скидку на нефть марки Urals не от любви к благотворительности. Стандартной рыночной ситуацией считается разница цен, когда Urals отстает от эталонного Brent на пять-восемь долларов. Текущая скидка нужна для того, чтобы покрыть внеплановые траты, возникшие при заключении новых контрактов с владельцами танкерных флотов и страховых компаний.Эмбарго еще не введено, но Европа и США ведут постоянные консультации в этом направлении — и ни одно юридическое лицо не хочет попасть под пресс ограничений, которые могут привести не просто к крупным убыткам, а вообще к ликвидации компании, которую обвинят в сотрудничестве с нерукопожатными русскими. Потому арендодатели и страховщики закладывают в контракты с неизвестными покупателями, так сказать, компенсацию за опасность и возможные риски.Это происходит, поскольку у России просто нет ни собственного танкерного флота, ни страховых компаний, которые смогли бы гарантировать выполнение сделок и при этом бы не боялись внешних ограничений.Еще в 2004 году по запросу правительства был проведен анализ, и выяснилось, что только грузовых судов (без учета речных перевозок) всех типов — то есть балкеров, контейнеровозов, сухогрузов, танкеров и прочих — России не хватает минимум 600 единиц. За прошедшее время наши ключевые судостроительные предприятия на Дальнем Востоке ожили, но заняты они в основном выполнением оборонного заказа, а единственное направление, в котором есть хоть какие-то подвижки, — это строительство газовозов для перевозки СПГ. Будь у нас собственный танкерный флот, при сегодняшних ценах на нефть государство, заложившее в бюджет цену в 40 долларов, получало бы дополнительные — и немалые — отчисления в виде налогов на прибыль нефтетрейдеров. Также непонятно, почему за столько лет не принято принципиальное решение о создании и собственной системы страхования.Как бы то ни было, эмбарго против российской нефти не введено, и неясно, будет ли, но рынок упредительно раздобыл волшебную палочку, и благодаря ей с карт и локаторов исчезают вереницы танкеров, а в Европу и Азию поступают необходимое сырье и топливо. Это хорошо, ибо попутно наполняется и российская казна. Плохо лишь то, что золотая река с запахом нефти могла бы быть целым водопадом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, колумнисты, экономика, дональд трамп, европа, азия, москва, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022