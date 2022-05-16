https://sputnik-georgia.ru/20220516/avtomobil-v-tbilisi-iz-sredstva-peredvizheniya-prevraschayut-v-predmet-roskoshi-266678685.html

Автомобиль в Тбилиси из средства передвижения превращают в предмет роскоши

Автомобиль в Тбилиси из средства передвижения превращают в предмет роскоши

Как подозревает колумнист "Sputnik", собственная машина скоро станет не по карману многим тбилисцам, даже если они приобрели ее за копейки. Похоже, столичные... 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T20:00+0400

2022-05-16T20:00+0400

2022-05-16T21:05+0400

грузия

колумнисты

общество

тбилиси

парковка

ужесточение наказания за нарушение пдд

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Впрочем, не только столичные и не только из автомобилистов. Но тбилисская мэрия взялась за дело наиболее рьяно.Столичное начальство объявило о намерении продолжить решение транспортных проблем. Заручившись аргументами технических служб и общественных альянсов, оно на сей раз решило ударить с тыла – ужесточить наказание за нарушение правил парковки. В парламент уже внесены законодательные предложения, наглядно иллюстрирующие, чем вымощена дорога в мегаполисный рай. Тот самый, что по давней традиции влиятельные персоны не перестают обещать нам в пору своего вознесения к вершинам переменчивой власти.Вопреки известной формуле, благая цель тут явно не покрывает ущерба от средств ее достижения. Водители возмущены и не скрывают недовольства. Их можно понять: некоторые штрафы за нарушение правил парковки власти столицы предполагают взвинтить в 5 раз ("Резонанси", 29.04.2022)! Обычными станут штрафные санкции в размере 100 лари и выше, сопоставимые почти с месячной пенсией. Заметим, не за пьянку, не за аварию – за неправильную парковку…Система зонально-почасовой парковки заработает еще в трех районах Тбилиси >>Сразу же оговорюсь: осуждать внимание городских властей к данному вопросу было бы нелепо. Жителей Тбилиси буквально "достали" хаотично припаркованные на каждом шагу автомобили. Часто не остается просвета, чтобы протиснуться по тротуару или выехать со двора. Ясно, решать проблему надо. Решать оперативно. Вопрос: с того ли конца ухватились за нее отцы города?Эксперт ООН в области транспорта и дорожной безопасности Гела Квашилава отговаривается тем, что санкции всегда вызывают недовольство. Однако характер предложений мэрии его не смущает. Хотя он сам же признает: несмотря на высокую плату, найти свободное место на специально отведенных парковочных местах зачастую невозможно (29.04.2022). А санкции в какой угодно сфере бывают, между прочим, малоэффективны, если у человека отсутствует выбор.Да и доходы нашего населения, скажем прямо, столь стремительными скачками, как штрафы, не растут. Так что, мера эта, скорее, ударит не по сознательности нарушителей, а по бюджетам тысяч семей. Невольно грызут сомнения: не лежит ли в основе карательной практики попытка залатать дыры в городском бюджете, а не поднять уровень дисциплины среди водителей?!Не поедешь – не поставишьВозникают подозрения и другого рода. Очень уж все это смахивает на ловкий прием, чтобы, формально не посягая на права граждан, реально лишить их возможности свободно разъезжать по городу. То есть, покончить с транспортной проблемой простым росчерком пера, без каких-либо затрат денег, сил и энергии и даже с прямой материальной выгодой.Руководитель "Грузинского альянса по безопасности на дорогах" Эка Лалиашвили не скрывает недовольства тем, что по Тбилиси ежедневно разъезжает, как она выразилась… слишком много машин! Что тут скажешь? Может, конечно, и много, но сколько ездить – это привилегия лично владельцев авто. А функция городских властей и служб – это их право обеспечивать.Разборки из-за парковки в Тбилиси закончились дракой и угрозами >>Эксперты не отрицают, что надо расширять инфраструктуру, строить многоярусные и подземные парковки, развивать общественный транспорт. Так не логичней было бы начать именно с этого, а не с дискредитировавшей себя практики карательных оплеух?! Свидетельствующих, как правило, о беспомощности, некомпетентности и полном отсутствии креативных начал.Почему-то никто, кроме журналистов, не осмеливается сказать вслух, что стиль работы компании "Тбилиси-паркинг" ничем не отличаются от недоброй памяти "Сити-паркинга". В свое время отцы города выдворили ее, с гордостью рапортовав, что сумели избавиться от порочного нароста на теле столицы. Но реально с тех пор выросли лишь тарифы. "Достойные" преемники, похоже, экономят даже на краске – кое-где разметка стояночных мест поистерлась и еле видна.Куда ж тут говорить о строительстве современных парковок, если обычной малярной кистью жадничают поводить… Подобная практика, простите, напоминает действия средневековых ратников, которые, огородив территорию своего барона, занимаются поборами с проезжающих. Так же дешево и просто, как штраф. И тоже непонятно, собственно, за что?!Не спорю, водителей необходимо воспитывать, повышать требовательность. Надо объяснять, почему важно избегать лишних поездок по городу, проявлять заботу об окружающей среде. А разгромные штрафы становятся уроком для граждан, лишь если кто-то намеренно и цинично игнорирует правила, при том, что власти создали все условия для их соблюдения. В противном случае это будет не поучительный урок, а только лишний повод для социального недовольства.В Грузии увеличиваются штрафы за нарушения ПДД: полный список >>Кто станет возражать, что полезней всего, вообще-то, ходить пешком. Но при современном ритме жизни позволить себе такую роскошь могут разве что пенсионеры. Даже домохозяйкам вечно приходится спешить. Умело организованный общественный транспорт тоже рационален и удобен. Однако в Тбилиси многие кварталы остаются не охвачены в силу ландшафта и специфической застройки. Вертеть педалями на частых подъемах тоже тяжеловато. Да и ментально тбилисцы, в отличие от многих европейцев, не готовы пока массово ездить на работу на велосипедах.Кому "затягивать ремни"Новые законодательные предложения, как оптимистически пояснил депутат Бека Давитулиани, разработаны в рамках проводимой транспортной реформы ("Резонанси", 28.04.2022). Правда, в отличие от политиков, у населения слово "реформа" в имеющемся контексте на язык как-то не напрашивается. "Реформирование" броско проявилось во внешних "красивостях", но по существу новые транспортные схемы обернулись дополнительными "пробками". Ну и, как вы уже догадались, штрафами и потерями времени.Спросите, что делать? Вот и поразмыслите, господа при власти! Поломайте головы, поищите нестандартные решения. Или дайте возможность искать другим. Потому что, признаюсь, все порой выглядит так, словно, придумывая масштабы наказаний, сильные мира сего живут в параллельном мире и исходят из собственного элитарного уровня благосостояния и доходов.Анонсирование политики так называемого "затягивания ремней" стало популярным политическим брэндом в последние два-три года. Но, как показывает элементарный анализ, все его понимают по-своему. Заявления о сокращении бюджетных расходов были обусловлены не экономией, а остановкой некоторых отраслей в результате пандемии. При этом фонды зарплат бюджетных организаций продолжали расти ("Квирис палитра", 22-28.06.2020).Осторожно, водители: каких нарушений стоит опасаться на дорогах Грузии >>И реальная заработная плата высокопоставленных лиц, как и бюрократические расходы не уменьшились ни на йоту. Почему? А вы задумайтесь, сколько голосов могут принести на выборах 360 тысяч сотрудников публичного сектора и их близкие. Возможности этого административного ресурса сомнений не вызывают. Сомнительна эффективность самого управленческого процесса.Так, эксперты считают, что оптимально функционирующая экономика с 1 квт/часа электроэнергии производит продукцию на 3 доллара ("Резонанси", 20.08.2020). В Грузии в 2021 году было выработано примерно 15 млрд. квт/часов. Однако объем валового внутреннего продукта составил 18,7 млрд. долларов, а не оптимальные при нормальной интенсивности 45 миллиардов.Хорошо освоенные официальной статистикой приемчики с "накруткой" объемов производства и услуг тут бесполезны. А "затягивание ремней", похоже, начинает напоминать удавку на шее основной массы населения…По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, колумнисты, общество, тбилиси, парковка, ужесточение наказания за нарушение пдд