https://sputnik-georgia.ru/20220516/rossiya-snizila-poshliny-na-eksport-pshenitsy-266681130.html

Россия снизила пошлины на экспорт пшеницы

Россия снизила пошлины на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T21:03+0400

2022-05-16T21:03+0400

2022-05-16T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Россия снизила экспортные пошлины на зерно и на нефть и нефтепродукты, но увеличила на подсолнечное масло.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 мая включительно составит 111,9 доллара за тонну, в то время как с 13 по 17 мая включительно составляет 114,3 доллара за тонну.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 359,9 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 294,3 доллара, на кукурузу - 295,5 доллара за тонну, передает РИА Новости..Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Стоимость пшеницы в мире растетСтоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет более чем на 4% в первую торговую сессию после того, как Индия ввела запрет на ее экспорт, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.38 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 4,32%, до 12,3 доллара за бушель.Объем производства пшеницы в текущем году вырастет – прогноз FAO >>В субботу министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии.Экспорт подсолнечного маслаПошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июня вырастет до 372,2 доллара за тонну с 335 долларов в мае.В апреле пошлина была установлена на уровне 313 долларов за тонну, в марте – 260,1 доллара за тонну, в феврале – 251,4 доллара за тонну.Ставка рассчитана при индикативной цене в 1531,8 доллара за тонну подсолнечного масла.Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно снизились – FAO >>В России с 1 сентября 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, составляющая 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) минус 50 долларов за тонну и базовой ценой в 1 тысячу долларов за тонну. Срок действия пошлины – до 31 августа 2022 года.Кроме того, в конце марта правительство РФ ввело временный запрет с 1 апреля по 31 августа на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, была введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника с 15 апреля по 31 августа. На масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых – 700 тысяч тонн.Пошлина на нефть снизиласьПошлина на экспорт нефти из России с 1 июня снизится на 4,8 доллара – до 44,8 доллара за тонну.Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила 73,24 доллара за баррель, или 534,6 доллара за тонну.Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива >>В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 49,6 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 13,4 доллара с 14,8 доллара за тонну, на темные - до 44,8 доллара с 49,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 13,4 доллара с 14,8 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 24,6 доллара с 27,2 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 июня вырастет до 87,2 доллара с 29,9 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - до 78,4 доллара с 26,9 доллара, на кокс - понизится до 2,9 доллара с 3,2 доллара за тонну.

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