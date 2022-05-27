https://sputnik-georgia.ru/20220527/uvelicheny-poshliny-na-eksport-pshenitsy-iz-rossii-266946969.html

Увеличены пошлины на экспорт пшеницы из России

Увеличены пошлины на экспорт пшеницы из России

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T21:59+0400

2022-05-27T21:59+0400

2022-05-27T22:42+0400

россия

экономика

новости

fao

зерно

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/05/250799815_0:184:2853:1789_1920x0_80_0_0_fcb42a21892ece2cf37c7495fa7cbf4d.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло, но снизила на нефть и нефтепродукты.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 6 июня включительно составит 121,2 доллара за тонну, в то время как с 25 по 31 мая включительно составляет 110,5 доллара за тонну.Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу >>Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 373,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 294,3 доллара, на кукурузу - в 290,7 доллара за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Пошлины на экспорт зерна сохранятсяГлава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых культур из России на сегодняшний день не рассматривается."Мы заинтересованы в том, чтобы добавленная стоимость оставалась на территории РФ. Конечно, выгоднее для нас экспортировать муку и какие-то продукты более глубокой переработки, чем зерно", - заметил Патрушев.По его словам, действие экспортной пошлины уже подтолкнуло рост экспорта муки примерно в пять раз только в текущем году.Экспорт подсолнечного маслаПошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июня вырастет до 372,2 доллара за тонну с 335 долларов в мае.В апреле пошлина была установлена на уровне 313 долларов за тонну, в марте – 260,1 доллара за тонну, в феврале – 251,4 доллара за тонну.Ставка рассчитана при индикативной цене в 1531,8 доллара за тонну подсолнечного масла.Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно снизились – FAO >>В России с 1 сентября 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, составляющая 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) минус 50 долларов за тонну и базовой ценой в 1 тысячу долларов за тонну. Срок действия пошлины – до 31 августа 2022 года.Кроме того, в конце марта правительство РФ ввело временный запрет с 1 апреля по 31 августа на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, была введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника с 15 апреля по 31 августа. На масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых – 700 тысяч тонн.Пошлина на нефть снизиласьПошлина на экспорт нефти из России с 1 июня снизится на 4,8 доллара – до 44,8 доллара за тонну.Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила 73,24 доллара за баррель, или 534,6 доллара за тонну.Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива >>В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 49,6 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 13,4 доллара с 14,8 доллара за тонну, на темные - до 44,8 доллара с 49,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 13,4 доллара с 14,8 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 24,6 доллара с 27,2 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 июня вырастет до 87,2 доллара с 29,9 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - до 78,4 доллара с 26,9 доллара, на кокс - понизится до 2,9 доллара с 3,2 доллара за тонну.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, экономика, новости, fao, зерно, цены на нефть