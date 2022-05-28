https://sputnik-georgia.ru/20220528/nuzhny-pravovye-osnovaniya--minyust-o-vozmozhnom-lechenii-saakashvili-za-granitsey-266955217.html
"Нужны правовые основания" – Минюст о возможном лечении Саакашвили за границей
"Нужны правовые основания" – Минюст о возможном лечении Саакашвили за границей
Решение об освобождении заключенного принимает суд, подчеркнул Брегадзе 28.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-28T20:41+0400
2022-05-28T20:41+0400
2022-05-28T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министерство юстиции Грузии без правовых оснований не выпустит ни одного заключенного, отбывающего приговор, в том числе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сказал глава ведомства Рати Брегадзе.С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние здоровья его ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.Министерство юстиции не может открыть двери ни одному осужденному по своему решению, добавил он.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
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грузия, новости, тбилисский городской суд, тбилиси, украина, батуми, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
"Нужны правовые основания" – Минюст о возможном лечении Саакашвили за границей
20:41 28.05.2022 (обновлено: 21:29 28.05.2022)
Решение об освобождении заключенного принимает суд, подчеркнул Брегадзе
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министерство юстиции Грузии без правовых оснований не выпустит ни одного заключенного, отбывающего приговор, в том числе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сказал глава ведомства Рати Брегадзе.
С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние здоровья его ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.
"Осужденный (Саакашвили) отбывает наказание в пенитенциарном заведении на территории Грузии. Что касается вопроса переезда его за границу, то в этом случае необходимо перенесение исполнения приговора или лицо должно быть освобождено. Решение об этом принимает суд", – сказал Брегадзе.
Министерство юстиции не может открыть двери ни одному осужденному по своему решению, добавил он.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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