https://sputnik-georgia.ru/20220530/odin-iz-oppozitsionnykh-liderov-gruzii-pokidaet-parlament-i-vozvraschaetsya-v-zhurnalistiku-266985098.html
Один из оппозиционных лидеров Грузии покидает парламент и возвращается в журналистику
Один из оппозиционных лидеров Грузии покидает парламент и возвращается в журналистику
Удумашвили уже направил заявление об отказе от депутатского мандата на имя председателя парламента 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T15:59+0400
2022-05-30T15:59+0400
2022-05-30T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили покидает ряды законодательного органа страны десятого созыва, сообщает Первый канал.Накануне Удумашвили заявил, что уходит из "Нацжвижения" и возвращается в журналистику. При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать, лишь отметил, что остается "на линии фронта", но меняет "место дислокации".Удумашвили уже направил заявление об отказе от депутатского мандата на имя председателя парламента Шалвы Папуашвили.Согласно процедуре, после обращения, депутатские полномочия Удумашвили будут прекращены в ходе очередного пленарного заседания."Одноклеточные не должны быть парламентариями" - Вашадзе>>После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет. Так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.Таким образом, после ухода Удумашвили, "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в парламенте 145 депутатов, из них 84 - представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Читайте также:
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, заал удумашвили
Один из оппозиционных лидеров Грузии покидает парламент и возвращается в журналистику
15:59 30.05.2022 (обновлено: 16:11 30.05.2022)
Удумашвили уже направил заявление об отказе от депутатского мандата на имя председателя парламента
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили покидает ряды законодательного органа страны десятого созыва, сообщает Первый канал.
Накануне Удумашвили заявил, что уходит из "Нацжвижения" и возвращается в журналистику. При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать, лишь отметил, что остается "на линии фронта", но меняет "место дислокации".
Удумашвили уже направил заявление об отказе от депутатского мандата на имя председателя парламента Шалвы Папуашвили.
Согласно процедуре, после обращения, депутатские полномочия Удумашвили будут прекращены в ходе очередного пленарного заседания.
После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет. Так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.
Таким образом, после ухода Удумашвили, "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в парламенте 145 депутатов, из них 84 - представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
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