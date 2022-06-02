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Суд над экс-президентом Грузии отложили
Суд над экс-президентом Грузии отложили
Бывший глава государства не смог присутствовать на суде по состоянию здоровья 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T15:16+0400
2022-06-02T15:16+0400
2022-06-02T15:45+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили перенесли на 9 июня.Адвокаты Саакашвили заявил, что их подзащитный хочет присутствовать на судебном заседании, но на этот раз не сможет сделать это по состоянию здоровья. С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди".При этом защитник интересов Саакашвили считает бессмысленным предлагать проведение заседания в клинике."Никакого смысла в проведении выездного заседания нет… Соответственно, нам придется подождать до тех пор, пока состояние здоровья не позволит участвовать в судебных заседаниях", – отметил он.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
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грузия, новости, тбилисский городской суд, украина, тбилиси, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
Суд над экс-президентом Грузии отложили
15:16 02.06.2022 (обновлено: 15:45 02.06.2022)
Бывший глава государства не смог присутствовать на суде по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили перенесли на 9 июня.
Адвокаты Саакашвили заявил, что их подзащитный хочет присутствовать на судебном заседании, но на этот раз не сможет сделать это по состоянию здоровья. С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди".
"Он принимал активное участие в политических делах против него, выступал на заседаниях с речью. Соответственно, у него есть желание продолжить участвовать в процессах и в будущем, как только это позволит состояние здоровья", – заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
При этом защитник интересов Саакашвили считает бессмысленным предлагать проведение заседания в клинике.
"Никакого смысла в проведении выездного заседания нет… Соответственно, нам придется подождать до тех пор, пока состояние здоровья не позволит участвовать в судебных заседаниях", – отметил он.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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