https://sputnik-georgia.ru/20220614/ivanishvili-ne-budet-nakazan-sanktsiyami--deputat-267450326.html

Иванишвили не будет наказан санкциями – депутат

Иванишвили не будет наказан санкциями – депутат

Санкции не вводятся за любовь к своей стране, отметил грузинский депутат 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T15:21+0400

2022-06-14T15:21+0400

2022-06-14T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили невозможно, считает депутат от парламентского большинства Каха Кахишвили.На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, одним из пунктов которой было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Ранее адвокат бизнесмена Виктор Кипиани сказал, что Иванишвили спокойно относится к вопросу возможного введения против него санкцийКаладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа>>При этом он отметил, что Иванишвили уже практически с 4 марта ощущает на себе санкции, так как не может получить свои деньги от швейцарского банка.Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit Suisse, санкционировал только 4 апреля 2022 года, и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты.По данным представителя Иванишвили, еще 14 апреля его клиент предоставил всю необходимую информацию по возвращению своих вкладов из трастового фонда, однако 19 мая процесс снова остановился, так как представители банка снова потребовали те же документы.По словам представителя, это только одна из двух проблем грузинского миллиардера в отношении Credit Suisse. В частности, Бермудский суд уже решил один вопрос в пользу Иванишвили и его сторона ожидает аналогичного решения по подобному делу, рассматриваемому в Сингапурском суде.Читайте также:

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