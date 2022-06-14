https://sputnik-georgia.ru/20220614/status-kandidata-risknet-li-evrosoyuz-dat-gruzinskomu-obschestvu-povod-dlya-skeptitsizma-267460535.html

Статус кандидата: рискнет ли Евросоюз дать грузинскому обществу повод для скептицизма?

Статус кандидата: рискнет ли Евросоюз дать грузинскому обществу повод для скептицизма?

Чем ближе "день икс", тем выше накал общественного напряжения: будет ли удовлетворена заявка Украины, Молдовы и Грузии, которые документально подтвердили свое... 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T20:56+0400

2022-06-14T20:56+0400

2022-06-14T20:56+0400

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Если привязать вопрос к местной почве, он прозвучит несколько иначе: не получится ли так, что Украине и Молдове статус кандидата в члены Евросоюза присвоят, а Грузию при этом обойдут? Не откажут – именно обойдут, предложив взамен какие-нибудь обходные формы сотрудничества. И пообещав, естественно, самые светлые перспективы в необозримом будущем.Президент Франции Эммануэль Макрон уже попытался "забросить" в политический обиход термин "Европейское содружество". Насколько приживется новый фразеологизм, сказать пока сложно. Многое зависит от того, как пройдет подготовка к голосованию и само голосование. Но последние дни показали, что идея, по-видимому, преимущественно касалась Грузии. Судя по всему, некоторые европарламентарии и европейские политики не прочь поторговаться с ней, прикрываясь терминологией.Правда, серьезные люди в Европе не могут не понимать – грузинское общество вдоволь насытилось отговорками, оттянувшими на неопределенный срок прием страны в НАТО. Станет ли общественность невозмутимо мириться с аналогичной практикой в отношении Евросоюза? Это крайне сомнительно. Тем более, лидеры ведущих европейских государств сами поторопили Грузию с заявкой. Правительство планировало подать ее не раньше 2024 года."Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили >>В памяти вдруг всплыл примечательный эпизод из собственной журналистской практики. Три десятилетия назад мне довелось сопровождать командированного в Тбилиси одного из ведущих обозревателей агентства "Ассошиэйтед пресс". Страна наша только-только обрела независимость. Политические силы еще не научились в цивилизованной форме дискутировать друг с другом (впрочем, они и сейчас не особенно-то освоили это искусство), и общество постоянно лихорадило.Морт Розенблюм спросил на митинге одного из молодых участников: как он, собственно, представляет себе независимость Грузии и чего от нее ждет? Мы, грузины, ответил тот, будем теперь свободно разъезжать по всему миру! Розенблюм слегка усмехнулся, серьезно заметив: все американцы имеют такую возможность, однако по миру путешествуют очень немногие. Помимо независимости, тут примешано немало других факторов.Молодой активист ничего слушать не захотел. Но на моих глазах грузины вскоре поняли, что нигде в мире никто их с распростертыми объятиями не ждет. Состоятельность свою каждый должен доказывать сам. Чаще всего – тяжело и мучительно. Иллюзии о том, что для успешной жизни достаточно одного желания, постепенно улетучивались. Более того, никто в Грузии никаких чудес гражданам давно уже не обещает. Больше того, предвыборная платформа политических сил строится не на том, кто обеспечит населению больше благ, а на том, кто меньше навредит!..Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа >>Статус кандидата не дает гарантий безопасности, признает премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в основном сводя проблему к моральной стороне – это стимул, чтобы лучше работать ("Сакартвелос Республика", 6.06). Процесс движения к цели важней самого факта вступления, согласен эксперт Мамука Арешидзе ("Квирис палитра", 6-12.06). А президент Евросовета Шарль Мишель честно предупредил, что предстоит долгий путь, прежде чем население зримо увидит преимущества от членства в европейкой семье ("Резонанси", 25.05).Все эти оговорки приобретают решающее значение в новых геополитических реалиях. Ведь, не секрет, что инициированное Западом ускорение процесса подачи Украиной, Молдовой и Грузией заявок на статус кандидата противоречит традиционным процедурам вступления в Евросоюз и, по всеобщему признанию, носит политический характер. Многие компетентные аналитики надежды Грузии на положительное решение рассматривали как вполне обоснованные. Председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе утверждал, что страна выполнила почти половину требований, предусмотренных ассоциированным соглашением. И даже опережает некоторые страны, уже имеющие кандидатский статус.Тем не менее в последние дни тональность прогнозов стала заметно сдвигаться в отрицательную сторону. Позитивные заявления ряда авторитетных европарламентариев не являются позицией самого Европарламента, коварно сеет зерно сомнений директор Центра европейских исследований Каха Гоголашвили (9.06). Не исключено, добавил он, властям предъявили дополнительные условия, в том числе связанные с судьбой экс-президента Михаила Саакашвили.Кто будет допивать чай из стакана Саакашвили? >>Слишком уж остро прозвучала принятая на днях резолюция европарламентариев ("Ахали таоба", 9.06). И дело не в требовании ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили. И даже не в том, что документ, словно намеренно, сгущает политические краски вокруг обстановки в стране. Резолюция, можно сказать, демонстративно выходит за рамки общепринятых в подобных случаях формулировок. И воспринимается скорее как сигнал, а не рекомендация или оценка.То есть, фактически формируется общественное мнение о том, что двое из участников трио могут статус кандидата получить, а Грузия останется ни с чем. Зачем это могло кому-то понадобиться? Причин немало.Деструктивные силы внутри страны начали активную антигосударственную кампанию, заявил премьер. И напомнил, что и в процессе утверждения безвизового режима оппозиция буквально умоляла европейских политиков не вводить его при правлении "Мечты". И теперь часть общества, замечает политолог Вахтанг Дзабирадзе, согласна, что оппозиция ведет активную агитацию против собственного государства в коридорах Евросоюза.Некоторые политические силы – и внутри Грузии, и в Европе – не могут смириться с тем, что руководство страны занимает осмотрительную позицию в отношении присоединения к санкциям против России. И уж наверняка не собирается открывать тут у нас "второй фронт". Наконец, за рубежом существует политическое лобби, тесно связанное с "Нацдвижением" и жаждущее его возвращения во власть.Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции >>Что бы еще ни крылось за всем этим, тут отчетливо просматриваются личные и узкопартийные интересы радикальных лидеров, стремящихся добиться власти в обход всенародных выборов. Добавим, чего бы это ни стоило стране и ее гражданам. Не исключено, часть европолитиков им подыгрывает. "Ахали таоба" (9.06) уже дала крупными буквами шапку на первой полосе: "Если Евросоюз не присвоит нам статус, власти придется назначить внеочередные выборы".Хотя многие аналитики убеждены – расчет сделан вовсе не на выборы, а на дестабилизацию. Речь о том, чтобы в случае отказа в предоставлении статуса спровоцировать мощный общественный протест, с которым правящая команда будет не в состоянии справиться.Другое дело, что все это даст, кроме того что навредит Грузии и европейским позициям на Южном Кавказе. Мамука Арешидзе согласен, что оппозиция воспользуется острым недовольством части общественности. Однако политические лидеры как внутри страны, так и в Европе должны трезво осознавать, что другая (и, пожалуй, большая) часть грузинского общества по отношению к Евросоюзу настроена нейтрально. Чтобы не сказать – отрицательно. Эта многочисленная категория граждан увязывает с Европой лишь проведение гей-парадов, однополые браки и желание заполучить дешевую рабсилу.Меньше всего поводов для радости будет, по мнению серьезных аналитиков, у самого Евросоюза.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, европа, грузия - ес, колумнисты, обзор сми