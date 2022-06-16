https://sputnik-georgia.ru/20220616/sudebnoe-zasedanie-v-klinike---delo-saakashvili-podkhodit-k-kontsu-267524237.html

Судебное заседание в клинике - дело Саакашвили подходит к концу

Судебное заседание в клинике - дело Саакашвили подходит к концу

Адвокат экс-президента сомневается, что Саакашвили сможет полноценно принять участие процессе 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T16:29+0400

2022-06-16T16:29+0400

2022-06-16T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили приняла решение о проведении очередного заседания по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в клинике, где подсудимый проходит лечение.Судебное заседание несколько раз откладывалось из-за состояния здоровья экс-президента. С 12 мая он проходит лечение в клинике "Вивамеди".Что касается предстоящего выездного заседания, судья удовлетворила ходатайство прокурора. Свое требование он обосновал тем, что рассмотрение дела подходит к концу и суду осталось лишь заслушать показания экс-президента и его последнее слово. По его словам, Уголовно-процессуальный кодекс позволяет откладывать заседания на основании ходатайства обвиняемого, но это не должно превращаться в затягивание процесса.Против проведения судебного заседания в клинике выступала сторона защиты.""Если мы хотим провести суд в присутствии Саакашвили, но он не сможет полноценно принять участие в процессе, то мы можем поехать в клинику. Но будет логично отложить заседание, так как речь не о том, что он не может передвигаться, а о том, что он не может эффективно принять участие в процессе", - сказала адвокат Шота Тутберидзе.По версии следствия, он тайно проник на территорию страны 29 сентября 2021 года паромом, в грузовике с молочными продуктами из Украины. Полиция задержала Саакашвили спустя несколько дней, 1 октября на основании вынесенных заочно приговоров.Обвинение по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили было предъявлено 20 октября. А судебное рассмотрение дела по существу началось 22 декабря 2021 года.К уголовной ответственности за пособничество Саакашвили в незаконном пересечении границы привлечены также четыре человека. Их дело выделено в отдельное производство.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Что касается уже вынесенных приговоров, в январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще два дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате госсредств.Читайте также:

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грузия, новости, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд