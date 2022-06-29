https://sputnik-georgia.ru/20220629/narodnye-primety-na-kazhdyy-den-iyulya-2022-267974117.html

Народные приметы на каждый день июля 2022

Народные приметы на каждый день июля 2022

Приметы, сопровождающие нас всю жизнь, составляли люди, которые становились суеверными, сталкиваясь с необъяснимыми явлениями 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T12:21+0400

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справки

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Несмотря на технический прогресс и то, что большинство непонятных явлений научно доказаны, многие и сегодня продолжают верить в приметы.Какие народные приметы в июле связаны на погоду, свадьбу и на каждый день второго летнего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия.Приметы на погодуВ июле, который считается самым жарким месяцем лета, погода зачастую бывает непредсказуемой, но предугадать ее можно по многим приметам. В том числе узнать, сколько продлится жара или затянется непогода, каким будет урожай и так далее. Люди научились видеть это каждый день в том, что их окружает, еще в древние времена и передавали эти знания из поколения в поколение.К примеру, очень жаркий июль – явная примета, что декабрь ожидается холодный и морозный.По народным приметам весь день будет солнечная погода, если ранним утром над водой простирается густой туман.Если утренняя роса к полудню не высохла – эта примета, указывающая, что ожидается гроза с ливнем. К дождю также отсутствие росы утром.По приметам пойдет дождь, если коты интенсивно роют землю. На дождь указывает и сильный звон комаров.Стая ворон, кружащаяся высоко в небе – народная примета, предвещающая проливные дожди.Если пауки усердно плетут паутину – это примета, что ожидается солнечная погода, а если урожай ягод будет богатый, то зима предстоит холодная.Приметы на свадьбуВ самый жаркий и солнечный месяц лета многие пары играют свадьбу, так как в июле велик выбор мест, где можно провести медовый месяц.Июль в старину считался самым благоприятным месяцем для бракосочетания. По народным приметам семейная жизнь у пар, сыгравших свадьбу во второй месяц лета, будет счастливой. Но если весь июль стояла жара и только в день свадьбы пошел дождь, это считалось плохой приметой, означавшей, что молодожены скоро разойдутся.Также, если молодые теряли в день свадьбы что-то, искать этот предмет было плохой приметой – люди считали, что обменяли его на счастливую семейную жизнь.Хорошая примета, если невеста, выходящая замуж в июле, поплачет перед свадьбой – это будут последние слезы в ее счастливой семейной жизни.Астрологи также считают июль удачным периодом для свадьбы и создания семьи.Самые удачные дни для свадьбы и венчания в июле 2022 года – 4, 8, 9, 14, 15 и 19 числа. Играть свадьбу астрологи не рекомендуют 1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 и 24 июля. Остальные дни в июле для бракосочетания нейтральны.В то же время планировать свадьбу и венчание до середины июля церковь не рекомендует – православные до 12 июля соблюдают Петровский пост, который в 2022-м начался 20 июня.Приметы на каждый деньОхота на перепелок 1 июля будет удачной, если в этот день над пшеницей летает мошкара.Редкие облака на небе 2 июля сулят солнечную погоду. По народным приметам, если пчелы активно летают и жалят – предстоит сильная засуха, а если их почти не видно —ожидается холодная погода.Есть примета, что если 3 июля пойдет дождь, то еще 40 дней будет пасмурно и дождливо. Ожидается ненастье, если паук 3 июля уничтожает старую паутину и не плетет новую. Но если он начнет плести новую паутину, то еще несколько дней будет солнечно.Затяжные раскаты грома предвещают 4 июля непогоду, а дождь 5 июля обещает богатый урожай.Радуга, появившаяся на небе 6 июля, предсказывает плохую погоду на ближайшие дни.Много росы на траве 7 июля – примета, обещающая хороший урожай овощей.Хороший сбор меда обещал дождь 8 июля, а сильная засуха – плохая примета, означавшая, что грибов до осени не ожидается.Дождь 9 июля – плохая примета. Она означает, что до конца лета ожидается дождливая погода, а солнечный день обещает погожие дни до осени.По народным приметам агрессивное поведение пчел 10 июля предвещает засуху, если 11 июля не слышно кукования кукушки – зима рано наступит, а сильная жара 12 числа обещает могучие заморозки на Рождество.Лето предстоит долгим и теплым, если 13 июля кукушка кукует слишком громко, а желтоватые облака указывают на скорое приближение дождя.Трескотня сорок 14 июля – народная примета, предсказывающая жару, а на сильный ветер указывает месяц с красноватым оттенком.Осень и зима рано наступят, если 15 июля на деревьях появятся много желтых листочков, а богатый урожай ягод предвещает морозную и снежную зиму.Если собаки много спят 16 июня – ожидается пасмурная погода, а сильные раскаты грома указывают, что ненастье долго продлится.Град ожидается 17 июля, если гром грохочет в этот день беспрерывно. Кстати, 11 августа будет точно такая же погода.Весь день 18 июля будет светить солнце, если небо усеяно яркими звездами. А осень будет теплой и не очень дождливой, если месяц хорошо виден в небе.Много малины 19 июля – значит, что зима предстоит суровой, а дождь 20 июля означает, что еще семь недель будет пасмурно, что плохо отразится на урожае.По приметам, если 21 июля воробьи слишком шумят – будет солнечно, а дождь, начавшийся после полудня, продлится три дня.Тусклые звезды 22 июля говорят о скором приближении грозы. По народным приметам осень предстоит холодной, а зима – морозной, если к этому числу черника еще не созрела.Хорошая примета, если голуби воркуют 23 июля, а вороны ведут себя игриво – значит долго будет солнечно.Если пауки 24 июля сидят спокойно на своих паутинах и практически не двигаются, значит дождя не миновать.Холодная погода 25 июля – примета, предсказывающая особенно морозную зиму.Солнечная погода без дождя 26 июля обещает сухую и теплую осень.Народные приметы гласят, что осенью предстоит такая же погода, какой будет 27 июля. А если 28 июля на липе появились желтые листья – это примета, что осень наступит нескоро.Урожай ожидается богатый, если 29 июля будет солнечно, и скудный, если пойдет дождь. По приметам, если стрекозы 30 июля хаотично летают – значит будет пасмурно.Если береза 31 июля начинает желтеть с макушки – осень скоро наступит, при этом сильных морозов не предвидится до самого января.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220627/dozhdi-i-grozy-kak-dolgo-v-gruzii-budet-nestabilnaya-pogoda-267911982.html

https://sputnik-georgia.ru/20220618/petrovskiy-post-2022-sut-traditsii-i-primety-267589185.html

https://sputnik-georgia.ru/20220620/primety-na-den-letnego-solntsestoyaniya-2022-chto-nelzya-delat-267639227.html

https://sputnik-georgia.ru/20220517/kakim-budet-leto-2022-narodnye-primety-266695669.html

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