https://sputnik-georgia.ru/20220802/bidzina-ivanishvili-oligarkh-v-oreole-politika-ili-politik-v-lichine-oligarkha-269140177.html

Бидзина Иванишвили: олигарх в ореоле политика или политик в личине олигарха?

Бидзина Иванишвили: олигарх в ореоле политика или политик в личине олигарха?

Что бы ни говорили, а олигархов у нас все-таки недолюбливают – своего рода социальная инерция. Тем не менее, колумнист Sputnik пытается докопаться, какие... 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T21:11+0400

2022-08-02T21:11+0400

2022-08-02T21:55+0400

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Фамилия и фотографии Иванишвили вновь на первых страницах ведущих грузинских газет. Бывший премьер и экс-председатель "Грузинской мечты" еще полтора года назад официально и однозначно объявил о своем уходе из политики, однако большинство комментаторов поверить в это до конца так и не захотели. При любом мало-мальски заметном пируэте на политическом поле страны имя олигарха начинало мелькать в прессе, искушая читателей.По канонам "второй древнейшей" неопределенность – лучший фон для эксклюзива. Потому трудно сказать, поощрял ли сам Иванишвили этот ажиотаж – а рычаги, безусловно, имелись – или все шло вопреки его желанию, как он, уходя, выразился, "возвратиться к своему частному образу жизни". В любом случае, ажитированный интерес неизменно порождал не только слишком уж надуманные, но и вполне правдоподобные версии.На этот раз имя Иванишвили всплыло в связи со страстями, разыгравшимися на межпартийном ринге после отказа европейских институтов предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Для одних это послужило очередным предлогом, дабы обвинить основателя "Грузинской мечты" во всех смертных грехах и проблемах, другим дало возможность лишний раз напомнить, как много полезного сделал тот для Грузии.Бидзина Иванишвили прервал молчание >>Собственно, подобные диссонирующие друг с другом оценки вполне вписывались в общий антураж, которому европейские партнеры в русле вошедшей в моду перформанизации политических процессов подобрали удачный сценический термин – поляризация. "Как Бидзина Иванишвили поставил оппозицию в безвыходное положение", выносит на первую полосу интригующий заголовок "Сакартвелос Республика" (13-14.07). "У Бидзины Иванишвили сорвался спектакль", огромной шапкой отвечает "Ахали таоба" (28.07).И добавляет – "Евросоюз требует: либо Запад, либо Иванишвили!" (26.07). С чем альтернативно настроенная "Сакартвелос Республика" (15-17.07), в общем-то, не спорит – просто иначе трактует: Западу хотелось бы изгнать Иванишвили, но этого не хочет грузинский народ. Что же при этом сам экс-премьер и экс-лидер "Мечты? Долгое время он хранил молчание, но, наконец, решил разъяснить свою позицию в открытом письме.В самом факте публикации присутствует несколько примечательных моментов. Вопреки досужим домыслам, Иванишвили не пытался подать себя в ранге политика (чего он, собственно, не делал и раньше), не говоря уже о общенациональном лидерстве. Начнем с того, что письмо было обнародовано не им, а от его имени это сделала юридическая компания MKD. Явно не стиль политического лидера, а, скорее, предпринимателя.Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну >>Пресса полный текст письма не печатала – только выдержки и комментарии. Получается, Иванишвили свою позицию никому публично не навязывал – эксперты и оппоненты сами отыскали документ в сети и стали его препарировать. Это существенное обстоятельство. Оппозиция, не приводя зримых прецедентов давления, настойчиво утверждает, что олигарх неформально управляет страной. Но ситуация показывает: даже если в Грузии существует "теневое" правления, причина его кроется не в системных просчетах, как утверждает кое-кто, упирая на слово "демократия", а в незрелости и слабости самого нашего общества. Включая, прежде всего, оппозицию.Сразу хочу оговориться – у меня отношение к олигархам, мягко выражаясь, настороженное. Плод многолетнего внушения: деньги – это плохо. Возможно, далеко не все верили этой идейно-воспитательной установке, как я, но подкрепленная массой талантливых кинофильмов, книг, спектаклей, она не могла пройти бесследно. Не случайно я стараюсь максимально подавить личные эмоции в ходе поиска объективных оценок.И потому, столкнувшись на страницах газет с беспощадной критикой Бидзины Иванишвили, часто задаю себе вопрос: а что он такого плохого сделал для страны? О хорошем спорить глупо – речь идет именно о плохом. Не выполнил некоторых предвыборных обещаний? Но это, скорее, общее правило, чем личная вина. Причем, Иванишвили, как и пообещал, добровольно ушел с главного поста в государстве, во что мало кто верил. Другого такого примера припомнить не удалось."Иванишвили приоткрыл завесу тайны" - представители власти о письме экс-премьера >>Его вина, что правил и продолжает править страной единолично? Если это так, то, конечно, очень плохо! Пусть даже принципиальных претензий у подавляющего большинства грузинского обществ нет. Авторитарное руководство, каким бы оно ни было, всегда таит опасность - в нем не предусмотрен механизм защиты от ошибок. И нет гарантий, что одна из них не станет роковой.Однако и коллективное руководство не является панацеей, особенно если оно заведомо складывается как механическая совокупность рвущихся к власти персон. Которые, к тому же, не особенно отягощают себя ответственностью даже за свои слова – за наговоры на оппонентов, за неподкрепленные доказательствами обвинения, порой за откровенную брань. Не говоря уже о полном отсутствии конструктивных идей и приемлемых контраргументов…Между прочим, личность Иванишвили примечательна и с этой точки зрения. Так, в письме он написал, что, независимо от того, как намеревался потратить "замороженные" деньги, считает коммерческую тяжбу со швейцарским банком своим сугубо личным делом, ("Резонанси", 28.07). Политологу Паате Закареишвили это показалось достаточным, чтобы уколоть Иванишвили грубым намеком: мол, он пытается выставить себя эдаким добряком, якобы желает помочь стране, а швейцарцы ему мешают (28.07). Однако, господа, будь даже так на самом деле, разве допустимо в публичном комментарии в популярной газете (на кухне еще куда ни шло) отталкиваться от слов, никаких видимых оснований для вышеприведенного утверждения не дающих?!Запад признает Иванишвили важным игроком - мнение политолога >>Хатия Деканоидзе вообще злорадно истолковала письмо как заявление человека, загнанного в угол (28.07). Странно, что политик, всерьез претендующий на власть, готов столь некритично трактовать любую ситуацию, которая его устраивает. Швейцарский банк Credit Suisse, заморозивший активы Иванишвили, обосновал решение резолюцией Европарламента, требовавшей учредить против него санкции. Однако факт, что Еврокомиссия подошла к вопросу взвешенней и фамилию Иванишвили из окончательного документа изъяла.Что, правда, не помешало Деканоидзе и менеджменту швейцарского банка остаться при своем. По мнению философа Зазы Шатиришвили, во всем этом прослеживается заинтересованность американцев. Они убивают сразу двух зайцев – шантажируют Иванишвили и подрывают швейцарскую банковскую систему ("Резонанси", 20.07).Но что выигрывает Деконоидзе? Ведь грузинская общественность давно перестала воспринимать всерьез беспочвенные наезды радикалов. Она, как и все здравомыслящие люди, против авторитаризма, против "теневого" правления и "серых кардиналов". Но как прикажете бороться с этим пагубным явлением, располагая столь одиозным политическим выбором?!И сколько нам еще трепетать при мысли "только бы не стало хуже"?!.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, бидзина иванишвили, грузинская мечта, credit suisse, европарламент, обзор сми, колумнисты, политика