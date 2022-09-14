https://sputnik-georgia.ru/20220914/gruzinskaya-mechta-i-12-zapovedey-evrosoyuza--klyatvy-ambitsii-i-igra-loktyami-270410093.html

Грузинская мечта и 12 заповедей Евросоюза – клятвы, амбиции и игра локтями

Грузинская мечта и 12 заповедей Евросоюза – клятвы, амбиции и игра локтями

Словосочетание "грузинская мечта" колумнист Sputnik не взял в кавычки, имея в виду не правящую партию, а политиков, использующих стремление грузинского... 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T11:19+0400

2022-09-14T11:19+0400

2022-09-14T11:19+0400

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На днях премьер Ираклий Гарибашвили вернулся из Брюсселя, где принимал участие в заседании Ассоциированного совета Грузия-Евросоюз. Правящая партия, удовлетворенно подчеркнул он по итогам визита, распахивает дверь всем политическим игрокам, всем оппозиционным партиям.Позиция, надо признать, весьма конструктивная. Но насколько она обнадеживает? Ведь правящая партия и прежде не раз клятвенно заверяла, что дверь ее широко открыта к сотрудничеству…Трудно сказать, в какой степени высшие европейские чины приняли на веру обещание по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Делать оценки по одной встрече вряд ли оправдано, однако, полагает Рамаз Сакварелидзе, тон ее был позитивный. Вахтанг Дзабирадзе допускает, что премьеру за закрытыми дверями было даже сказано что-то, что, как выразился политолог, льет воду на его мельницу. Во всяком случае, выглядел он на удивление спокойным и уверенным в себе.Иное дело, реакция грузинского политического спектра. Все основные игроки на политическом поле, не считая правящей команды, приняли результаты визита в штыки. Одних, как и следовало ожидать, возмутило само заверение выполнить спущенные Европой "директивы", других – лицемерие, поскольку, по их мнению, "Мечта" не намерена ничего выполнять.Особенно остро чувствовался диссонанс на фоне критических писем четырех покинувших правящую партию депутатов послу США Келли Дегнан. Все в Грузии полагали, что претензии "отступников" негласно санкционированы властью, но премьер критику в адрес Америки осудил. При этом конкретно ни одну из сторон эпистолярного конфликта оправдывать не стал.Человек не способен в одиночку станцевать танго, и точно так же одной стороне не под силу выполнить 12 пунктов, пытаясь разобраться, кому на руку саботаж некоторых народных избранников. Председатель парламента Шалва Папуашвили уверен, какие бы претензии ни выдвигала оппозиция, главная проблема в том, что она ни за что не захочет показать, что решения приняты в результате взаимного согласия.Впрочем, правящую партию тоже нетрудно обвинить в отсутствии должного настроя. По мнению большинства аналитиков, причина в том, что обе стороны испытывают определенные опасения. Оппозиция волнуется, что в случае успеха правящая команда припишет все заслуги себе и целиком заберет политические очки. "Мечта" же, судя по всему, переживает, как бы после выполнения рекомендаций вообще не пришлось расстаться с властью или делить ее с другими политическими силами. Все это, безусловно, не лишено оснований. Но сожалеть приходится о другом – все партии воспринимают это дело общенациональной важности сквозь эгоистическую призму собственных интересов.Психологические корни такого отношения лежат, кстати, гораздо глубже надуманных политических разногласий, которых, в принципе, нет. Тут причина иного рода. Это инерция, идущая из прошлых времен: по нелепым амбициозным мотивам любая уступка у нас считается проявлением слабости. И касается это не только политики, но и нашего традиционного поведения вообще.Помню, много лет назад мне пришлось осваивать навыки вождения автомобиля, и приятель, сидевший рядом, то и дело меня подначивал: "Да не пропускай никого! А то решат, что слабак!" Каким же громадным было мое удивление, когда, попав в Италию – а итальянцы грузинам по части темперамента, согласитесь, не уступят – я столкнулся с прямо противоположным. В узком проезде мы попали в "пробку" из-за того, что все водители… предлагали встречному проехать первым!..Не буду вникать в причины такого болезненного желания любой ценой самоутвердиться. Замечу только, что готовность к компромиссу – это показатель знаний, культуры, ума, в конце концов. А нежелание и неумение работать в команде, воспринимать аргументы других – прямое свидетельство отсутствия уверенности, глубины и гибкости. Голые амбиции обычно не имеют под собой никакой почвы, но именно они, к сожалению, отличают большинство представителей нашего, да и не только нашего политического спектра.Поляризация, о которой так много говорится в последнее время, из того же ряда, что и езда на автомобиле с "мигалкой", приобретение за огромную цену эксклюзивных номерных знаков или желание выделиться, безнаказанно нарушая общие для всех правила. Это заманчиво, когда достижение цели зависит не от навыков и таланта, а от умения выслужиться, растолкав локтями других. Выслужиться перед начальником, перед зарубежными партнерами – в нравственном плане разницы, собственно, никакой…Откровенно говоря, и 12 европейских рекомендаций (если кто из рядовых граждан удосужился их прочитать) трудно воспринять как системный хребет для строительства демократического общества. Скорее, это набор пусть и важных, но в угоду случаю объединенных в один документ требований. Рекомендации эти, как и приоритеты наших политических партий, очень далеки от очевидных проблем грузинских граждан и, не исключено, не очень большинству из них понятны.12 требований, 12 пунктов, 12 постулатов… Первая острая общественная реакция миновала, и мы давно воспринимаем их как некое отвлеченное понятие, ставшее, тем не менее, предметом для ожесточенных политических споров. Партии, если верить их заверениям, рассматривают их чуть ли не как заповеди. Но в каждой заповеди четко видна цель, выражены смысл и мотив. А большинство из еврорекомендаций допускают широкий диапазон толкований. Кому-то из "непосвященных" (вроде меня) может даже показаться, что они механически надерганы из похожих документов.Власть пытается подогнать их под собственные интересы. Оппозиция настаивает на своем варианте. А в итоге и одни, и другие доказывают лишь бессмысленность споров, что крайне губительно для общества. Можно, например, с уверенностью предположить: что деолигархизацию оппозиция в своей версии сведет к устранению Бидзины Иванишвили. И совершенно выпустит из виду, что законы пишутся не под конкретную личность. И тем более опрометчиво не учтет, что у населения и избирателей может быть на этот счет свое мнение.Апеллировать к санкциям стало едва ли не главным политическим инструментом оппонентов в противостоянии власти. Послушать – то Америка, то Украина, то Евросоюз вот-вот учредят их против персон, неугодных радикалам. А тут еще фактор Саакашвили, который на протяжении многих лет успешно применяла "Мечта". Возвращение Миши в тюрьму станет катастрофой, внушают националы. Власть тут же заявляет обратное.Толковать, конечно, можно что угодно, но, как верно заметила экс-министр обороны Тина Хидашели, нигде в мире массовый протест не устраивался по заказу. Из-за радикальной повестки дня оппозиция уже восемь раз проиграла выборы, признает член партии "Граждане" Леван Иоселиани. А политолог Сосо Цинцадзе добавляет, что "Национальное движение" надолго утратило шанс на победу в них.Шалва Папуашвили усматривает основную проблему политической жизни страны в радикализации части оппозиции. Для оппозиции при ее нынешней стратегии главная проблема состоит в отсутствии радикализма среди широких масс населения. А что же рядовые граждане?Простая иллюстрация: власть, не особо церемонясь, в пять раз (!) увеличили штраф за неправильную парковку. Статистика торжественно трубит о том, как стремительно растет наша экономика. А в глазах населения на глазах растут лишь штрафы и неуклонно падает материальный уровень основной части общества. Тем временем, отмечает "Квирис палитра", противостоянием политических сил успешно питаются оба конфликтующих лагеря. Добавим – до поры до времени…Эксперты пришли к неутешительному выводу, что невозможно искусственно сформировать "третью силу", появления которой так ждала здоровая часть грузинской общественности. Впрочем, дело, похоже, давно уже не в "третьей" или "десятой" силе. И даже не в 12 заповедях-рекомендациях, которые сами по себе ничего не сулят.В стране назрела необходимость в общественной силе, цель которой состоит не в приходе во власть, а в разумном ее ограничении.В равных для всех слоев общества интересах.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, колумнисты, грузия, политика, ираклий гарибашвили, брюссель, европа, грузинская мечта