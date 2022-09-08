https://sputnik-georgia.ru/20220908/zharkaya-osen-v-tbilisi-ili-chto-oznachaet-revolyutsiya-kotoruyu-anonsiruyut-mesyatsami-270261947.html

"Жаркая осень" в Тбилиси, или что означает Революция, которую анонсируют месяцами

"Жаркая осень" в Тбилиси, или что означает Революция, которую анонсируют месяцами

Нам выпало жить в информационную эпоху, отмечает колумнист Sputnik, когда без пиара, похоже, не обойтись, даже если речь идет о вещах, которые всегда до... 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T22:23+0400

2022-09-08T22:23+0400

2022-09-08T22:23+0400

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Реклама – эффективная находка минувшего века. Без нее, например, как без рук и без глаз в торговле, где у современного потребителя взгляд разбегается от изобилия. Правда, в основном до того, пока не остановится на ценах… Но тут ничего не попишешь – законы рынка.К тому же, реальная опасность кроется в другом: эффективные в рыночной торговле принципы начинают подчинять себе и общественные нравы. В результате, щедро, но бесплодно, как пустоцвет, прорастающая на этом фоне политика тоже уподобляется постоянным торгам. Что находит убедительное отражение в средствах массовой информации, или, как теперь принято говорить, в медиа.Посредством СМИ ожившая с завершением летних каникул грузинская оппозиция в очередной раз громко заявила об ожидающих нас в ближайшем будущем уличных акциях, "жаркой осени", а по существу – о смене власти. Не больше и не меньше. Аналитики высказывают, правда, серьезные и обоснованные сомнения по поводу соответствия столь агрессивной политрекламы реальной обстановке в стране."Грузинская мечта" обвинила оппозиционеров в планировании революции >>Не видит, например, объективных предпосылок к тому, что оппозиция сумеет вывести на улицу значительные массы людей, Гия Абашидзе ("Резонанси", 6.09). Многих акции устраивают, согласен с ним Паата Закареишвили, однако нет средства, способного заставить наше общество выйти сейчас на улицу (29.08). Возможно, власть и валяется на дороге, цитирует старый постулат Игорь Квеселава, но оппозиция настолько слаба, что попросту не сможет ее подобрать. Это просто давление на психику, продолжает его мысль Заал Анджапаридзе. Расчет сделан на то, что телеканалы подхватят призывы и народ впадет в панику – мол, вдруг они и вправду замыслили революцию и свергнут правительство (23.08)?У профессора Кахабера Джакели для такого рода ситуации есть точное определение– "токсичный политический базар". Это как бы в пику "свободному экономическому рынку". В стране воцарилась феодальная эпоха, пишет ученый, разница лишь в том, что вместо собственной крепости у каждого "феодала" теперь свое телевидение. А для нежелающих сотрудничать ни с властью, ни с кем-либо вообще, включая общество, Джакели даже подобрал "говорящее" название из близкого ему лексикона политического маркетинга – "дикая оппозиция" (2.09).Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал >>При этом надо заметить, что "дикая оппозиция" хорошо владеет и манипулирует современными технологиями. У нее на руках деньги, в собственности – телеканалы, в соратниках – преданные журналисты. В информационную эпоху этого вполне достаточно, чтобы сформировать приятную для себя и части электората, но, тем не менее, всего лишь виртуальную среду. Погрузившись с головой, в реальную политику ее все равно не превратишь. Потому что есть аксиома – реальной политики не существует вне общества…Чем же тогда объяснить гарцеватую уверенность, с которой лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе призвал сторонников к неподчинению, протесту, саботажу и парализации в масштабах всей страны ("Квирис палитра", 22-28.08)? То есть, в одном предложении перечислил полный набор антигосударственных лозунгов, подлежащих уголовному наказанию?!Джапаридзе и его команда – люди весьма изобретательные и далеко не глупые. Признаюсь, как-то я даже голосовал за них. Любопытно и другое – политик обрушивается не только на власть, но и на многочисленные партии, как он выразился, называющие себя оппозицией. Их лидеры, уверен он, не желают никаких изменений, дорожат своим статусом, кабинетами, доходами и давно срослись с системой.Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье >>Может это крик души от безысходности? Трудно понять. Во всяком случае, Джапаридзе не может не догадываться, что его революционная лексика лишь отпугивает общественность. Впрочем, не менее радикально настроены и некоторые другие партии. Они вдруг извлекли из запыленных архивных арсеналов требование о… проведении внеочередных выборов(?!). Практически все эксперты признают: даже если вся оппозиция объединится воедино, при нынешних рейтингах партий она будет не в силах тягаться с правящей "Мечтой" ("Резонанси", 31.08).Проведение внеочередных выборов нереально, согласен политолог Сосо Цинцадзе, резко оценивший заявление председателя "Нацдвижения" Ники Мелия: в нем нет ничего нового ни с точки зрения изменения тактики, ни в плане аналитического мышления. По сравнению с предыдущими выборами оппозиция еще больше разобщена и настроена друг против друга ("Ахали таоба", 6.09)."Горячую осень" анонсируют лидеры, которые не в состоянии независимо от других вывести на проспект Руставели даже сотню своих сторонников, издевательски подчеркивает политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра", 29.08-4.09). Да и когда это революцию анонсировали месяцами – разводит руками аналитик Торнике Шарашенидзе ("Ахали таоба", 24.08).Эпистолярные кружева грузинской политической действительности >>К сожалению, подобному поведению напрашивается единственное логическое объяснение. Его озвучил Заал Анджапаридзе: "Было вполне прогнозируемо, что оппозиция попытается помешать "Мечте", делая все, чтобы в период ее правления не допустить получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза" ("Резонанси", 2.09). Если это так…"Межпартийная борьба – явление понятное, объяснимое и естественное. Вопрос не в ней, а в средствах и методах ее ведения. Тут два принципиально важных момента, о которых не следует забывать. Стремясь любой ценой утопить или уничтожить соперника и опустившись до "боя без правил", любая партия закладывает благодатную почву для последующего собственного уничтожения. И второе – обветренные в политических сражениях последних десятилетий, наши граждане сегодня не настолько глупы, чтобы не разглядеть – партии готовы в любую минуту ими пренебречь ради получения власти.Наконец, существует еще одно обстоятельство, с точки зрения реальной политики, пожалуй, самое резонное. Оно в равной степени касается и власти, и оппозиции, и столь же решительно адресовано электорату, всем грузинским гражданам. Очень доходчиво пояснил его эксперт Рамаз Сакварелидзе: демократия предоставляет возможность когда угодно выйти на улицу, но если не делать ничего другого, это становится крайне неадекватно ("Квирис палитра", 15-21.08).США поощряют революцию в Грузии? Экс-соратники "Мечты" распространили новое заявление >>Пресса в последнее время основательно заездила слово "революция", нивелировав его и, похоже, перестав воспринимать грозную суть самого явления. На страницах различных изданий и с телеэкранов эксперты рассуждают о революции как о чем-то обыденном, гадая лишь, каковы шансы оппозиции ее устроить.Между тем, есть величайшая и крайне полезная наука история и существует огромный пласт литературы, описывающей, какие силы мрака способна пробудить революция в человеке и обществе, позволив им бесконтрольно вырваться наружу…Создается ощущение, будто наши политики успели или сознательно постарались забыть, что такое беспредел. Пока, к счастью, не забыла подавляющая часть грузинского общества.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, обзоры, грузинская мечта, партия "гирчи", единое нацдвижение, лело для грузии, выборы, обзор сми, колумнисты