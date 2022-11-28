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Окончательный вариант госбюджета Грузии на 2023 год поступит в парламент 30 ноября

Окончательный вариант госбюджета Грузии на 2023 год поступит в парламент 30 ноября

Планируемый размер налоговых поступлений в консолидированный бюджет 2023 года увеличивается примерно на 390 миллионов лари 28.11.2022, Sputnik Грузия

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2022-11-28T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство представит окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2023 год в парламент 30 ноября 2022 года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Правительство провело последнее обсуждение проекта госбюджета в формате Экономического совета 25 ноября.Согласно представленному варианту, планируемый размер налоговых поступлений в консолидированный бюджет 2023 года увеличивается примерно на 390 миллионов лари. Кроме того, плановые показатели погашения кредита и других доходов увеличиваются примерно на 270 миллионов лари.Каладзе назвал основные направления бюджета будущего года >>Это будет тот ресурс, который будет дополнительно выделен в бюджете 2023 года. Всего 660 миллионов лари, и, соответственно, расходная часть сводного бюджета увеличится на такую ​​же сумму, которая достигнет 25 миллиардов лари."Исходя из этого, в следующем году наши ресурсы увеличатся на 660 миллионов лари, и, соответственно, на эту же сумму увеличится расходная часть совокупного бюджета, который достигнет 25 миллиардов лари", - заявил Гарибашвили.На что пойдут деньгиВ новом варианте проекта госбюджета предусмотрен рост выплат для соцнезащищенных детей до 200 лари со 150 лари с 1 июля 2023 года. На что будет выделено более 65 миллионов лари.Кроме того, проект госбюджета предусматривает рост пенсий, пособий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и так далее.Денежная помощь во время декретного отпуска, в том числе и для занятых в частном секторе, удваивается и составит 2 тысячи лари.Полицейским, военным и чиновникам в Грузии поднимут зарплату >>Глава грузинского правительства также напомнил, что с будущего года педагоги в Грузии во время декретного отпуска будут получать полную зарплату.В 2023 году на финансирование образования будет выделено дополнительно более 150 миллионов лари.Кроме того, на реализацию первого этапа программы восстановления и перестройки детских садов по всей стране выделят 100 миллионов лари. Всего таких дошкольных учреждений 885. В целом на программу будет потрачено более 1,3 миллиарда лари (477 миллионов долларов).Также более 30 миллионов лари будет выделено на создание компьютерных лабораторий в школах.Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям >>На программу развития новых туристических локаций в Грузии правительство выделит 200 миллионов лари в 2023 году. А на проведение концертов мировых звезд в стране в 2023-2024 годах – 70 миллионов лари (более 26 миллионов долларов).Дополнительно 170 миллионов лари будут выделены на финансирование инфраструктурных проектов в Тбилиси.Еще на 30 миллионов лари увеличилось финансирование Мининфраструктуры.Когда вырастут зарплаты в Грузии? >>На культуру и спорт будет выделено 55 миллионов лари, а на финансирование МВД - добавили 35 миллионов лари.Также в бюджете 2023 года предусмотрено начало строительства жилых комплексов на семь тысяч квартир для размещения вынужденных переселенцев. Реализация программы начнется в текущем году, на что выделят дополнительно 55 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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