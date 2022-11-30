https://sputnik-georgia.ru/20221130/chiaberashvili-peredumal-pretendovat-na-mesto-predsedatelya-natsdvizheniya-272584947.html

Чиаберашвили передумал претендовать на место председателя "Нацдвижения"

Чиаберашвили передумал претендовать на место председателя "Нацдвижения"

Он призвал претендентов на кресло председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии показать, что не произойдет раскола 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T11:23+0400

2022-11-30T11:23+0400

2022-11-30T11:35+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

ника мелия

леван хабеишвили

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24699/05/246990550_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_6c3bc208f03fff1afdc67217c1bbf3b4.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Экс-министр здравоохранения Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Зураб Чиаберашвили передумал принимать участие на выборах нового председателя этой партии, сообщает телеканал "Рустави 2".Ранее Чиаберашвили не исключил того, что примет участие в выборах председателя "Нацдвижения". Это он объяснил в том числе желанием организованных действий партий для освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия и "других политзаключенных".Он призвал претендентов на кресло председателя "Нацдвижения" показать, что не произойдет раскола."Как бы ни закончились выборы, победитель пожмет руку проигравшему, а проигравший – победителю", – отметил он.Неожиданный поворот: депутат от ЕНД хочет стать лидером "Грузинской мечты"?>>На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за более активные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя."Это не шутка" – депутат от партии "Гирчи" хочет стать главой "Нацдвижения">>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Мелия утверждает, что не допустит неформального правления в партии>>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение