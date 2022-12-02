https://sputnik-georgia.ru/20221202/elektrostantsiya-gibridnogo-tipa-postroyat-na-vostoke-gruzii-272678236.html

Электростанцию гибридного типа построят на востоке Грузии

Электростанцию гибридного типа построят на востоке Грузии

Правительство продолжит привлекать инвестиции в энергетику с целью развития экономически привлекательных и экологически чистых проектов зеленой энергетики 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T23:37+0400

2022-12-02T23:37+0400

2022-12-02T23:40+0400

грузия

новости

экономика

ромео микаутадзе

гори

шида картли

ветряная электростанция

солнечная электростанция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/61/246006148_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_780e0375cb003a71181b0f06d5e75bf8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Грузии планируется строительство солнечной электростанции мощностью 5МВт, рядом с ветровой электростанцией в Гори (регион Шида Картли), которая будет дополнять выработку электроэнергии в периоды слабого ветра, замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).Новшество будет внедрено в Грузии в рамках подписанного письма о сотрудничестве между Грузинской компанией по возобновляемой энергии (GRPC) и Программой обеспечения энергетического будущего Агентства международного развития (USAID).По словам замминистра, электроэнергетика — важная часть экономики, которая оказывает большое влияние на социальную сферу и население Грузии. Он подчеркнул, что главная цель правительства - это обеспечение энергетической безопасности страны, что означает наличие адекватных и надежных источников энергии.Может ли Грузия стать экспортером водорода? >>Микаутадзе отметил, что обеспечение населения и бизнеса страны безопасной, чистой и доступной энергией с учетом растущего потребления является одной из основных предпосылок развития страны.По словам замминистра, правительство продолжит привлекать инвестиции в энергетику с целью развития экономически привлекательных и экологически чистых проектов зеленой энергетики.Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по август 2022 года в стране было выработано 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 7,9 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 57,09 миллиона киловатт-часов.Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления остановленных энергопроектов >>Как ранее сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гори

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, гори, шида картли, ветряная электростанция, солнечная электростанция