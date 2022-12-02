https://sputnik-georgia.ru/20221202/elektrostantsiya-gibridnogo-tipa-postroyat-na-vostoke-gruzii-272678236.html
Электростанцию гибридного типа построят на востоке Грузии
Электростанцию гибридного типа построят на востоке Грузии
Правительство продолжит привлекать инвестиции в энергетику с целью развития экономически привлекательных и экологически чистых проектов зеленой энергетики 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T23:37+0400
2022-12-02T23:37+0400
2022-12-02T23:40+0400
грузия
новости
экономика
ромео микаутадзе
гори
шида картли
ветряная электростанция
солнечная электростанция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/61/246006148_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_780e0375cb003a71181b0f06d5e75bf8.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Грузии планируется строительство солнечной электростанции мощностью 5МВт, рядом с ветровой электростанцией в Гори (регион Шида Картли), которая будет дополнять выработку электроэнергии в периоды слабого ветра, замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).Новшество будет внедрено в Грузии в рамках подписанного письма о сотрудничестве между Грузинской компанией по возобновляемой энергии (GRPC) и Программой обеспечения энергетического будущего Агентства международного развития (USAID).По словам замминистра, электроэнергетика — важная часть экономики, которая оказывает большое влияние на социальную сферу и население Грузии. Он подчеркнул, что главная цель правительства - это обеспечение энергетической безопасности страны, что означает наличие адекватных и надежных источников энергии.Может ли Грузия стать экспортером водорода? >>Микаутадзе отметил, что обеспечение населения и бизнеса страны безопасной, чистой и доступной энергией с учетом растущего потребления является одной из основных предпосылок развития страны.По словам замминистра, правительство продолжит привлекать инвестиции в энергетику с целью развития экономически привлекательных и экологически чистых проектов зеленой энергетики.Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по август 2022 года в стране было выработано 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 7,9 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 57,09 миллиона киловатт-часов.Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления остановленных энергопроектов >>Как ранее сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гори
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/61/246006148_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_27489e38c8256956936a6f120c4fe50d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, гори, шида картли, ветряная электростанция, солнечная электростанция
грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, гори, шида картли, ветряная электростанция, солнечная электростанция
Электростанцию гибридного типа построят на востоке Грузии
23:37 02.12.2022 (обновлено: 23:40 02.12.2022)
Правительство продолжит привлекать инвестиции в энергетику с целью развития экономически привлекательных и экологически чистых проектов зеленой энергетики
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Грузии планируется строительство солнечной электростанции мощностью 5МВт, рядом с ветровой электростанцией в Гори (регион Шида Картли), которая будет дополнять выработку электроэнергии в периоды слабого ветра, замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.
На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).
"Строительство электростанции гибридного типа хорошо тем, что в стране добавятся возобновляемые источники энергии, и это наше стратегическое направление, а с другой стороны, это продвигает этот тип электростанций, которые очень распространены в Европе", заявил Микаутадзе.
Новшество будет внедрено в Грузии в рамках подписанного письма о сотрудничестве между Грузинской компанией по возобновляемой энергии (GRPC) и Программой обеспечения энергетического будущего Агентства международного развития (USAID).
По словам замминистра, электроэнергетика — важная часть экономики, которая оказывает большое влияние на социальную сферу и население Грузии. Он подчеркнул, что главная цель правительства - это обеспечение энергетической безопасности страны, что означает наличие адекватных и надежных источников энергии.
Микаутадзе отметил, что обеспечение населения и бизнеса страны безопасной, чистой и доступной энергией с учетом растущего потребления является одной из основных предпосылок развития страны.
"Эффективное использование гидроресурсов, строительство новых гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций и линий электропередачи будут способствовать устойчивому развитию энергетики и энергетической безопасности страны", - отметил он.
По словам замминистра, правительство продолжит привлекать инвестиции в энергетику с целью развития экономически привлекательных и экологически чистых проектов зеленой энергетики.
Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.
Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по август 2022 года в стране было выработано 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 7,9 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 57,09 миллиона киловатт-часов.
Как ранее сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.