https://sputnik-georgia.ru/20221202/merabishvili-okazalsya-bolshe-liderom-chem-saakashvili--talakvadze-272658587.html
Мерабишвили оказался больше лидером, чем Саакашвили – Талаквадзе
Мерабишвили оказался больше лидером, чем Саакашвили – Талаквадзе
Мерабишвили более достойно отбыл наказание за преступления, считает Талаквадзе 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T13:13+0400
2022-12-02T13:13+0400
2022-12-02T13:13+0400
политика
новости
михаил саакашвили
арчил талаквадзе
ника мелия
грузия
украина
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24777/86/247778625_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_9eb38e5a83ca5aac10f935791d2d4298.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили обладает гораздо большими лидерскими качествами, чем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, считает вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.По словам Талаквадзе, то, что сейчас происходит в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, связано с тем, что экс-президент потерял лидерство.Бывший премьер и министр внутренних дел Грузии был арестован в мае 2013 года. Ему были предъявлены обвинения по шести резонансным делам. Мерабишвили вышел из тюрьмы в феврале 2020 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента>>По словам Талаквадзе, сейчас в партии "Нацдвижение" ведется процесс распределения партии и "распределения наследства" Саакашвили между кланами."Это электорат Саакашвили, который все еще остается, и кто заберет этот электорат. Это черные деньги, о которых они сами заявили, и мы поняли то, о чем мы подозревали, что партия финансируется черными деньгами. Идет распределение телевидений и процесс распределения должностей. Это то, за чем мы сегодня наблюдаем", – отметил Талаквадзе.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за более активные шаги. Вторую группировку поддержал открыто Вано Мерабишвили, который после нескольких лет молчания снова стал делать политические заявления.По его словам, даже члены семьи Саакашвили критически настроены против инициатив и заявлений, которые делают Хабеишвили и Мелия. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Подобного в законе нет" - глава Минюста Грузии о переводе Саакашвили зарубеж>>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24777/86/247778625_199:0:2424:1669_1920x0_80_0_0_0bbdcebf26e27348c6313c28ac595224.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, ника мелия, грузия, украина, тбилиси
политика, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, ника мелия, грузия, украина, тбилиси
Мерабишвили оказался больше лидером, чем Саакашвили – Талаквадзе
Мерабишвили более достойно отбыл наказание за преступления, считает Талаквадзе
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили обладает гораздо большими лидерскими качествами, чем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, считает вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
По словам Талаквадзе, то, что сейчас происходит в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, связано с тем, что экс-президент потерял лидерство.
"Так, как он (Саакашвили – ред.) вел себя во время пересечения границы, так лидеры не возвращаются в страну, и как он ведет себя в заключении, так лидеры себя не ведут. У Мерабишвили оказалось больше лидерских качеств, чем у Саакашвили", – сказал Талаквадзе журналистам.
Бывший премьер и министр внутренних дел Грузии был арестован в мае 2013 года. Ему были предъявлены обвинения по шести резонансным делам. Мерабишвили вышел из тюрьмы в феврале 2020 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.
По словам Талаквадзе, сейчас в партии "Нацдвижение" ведется процесс распределения партии и "распределения наследства" Саакашвили между кланами.
"Это электорат Саакашвили, который все еще остается, и кто заберет этот электорат. Это черные деньги, о которых они сами заявили, и мы поняли то, о чем мы подозревали, что партия финансируется черными деньгами. Идет распределение телевидений и процесс распределения должностей. Это то, за чем мы сегодня наблюдаем", – отметил Талаквадзе.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за более активные шаги. Вторую группировку поддержал открыто Вано Мерабишвили, который после нескольких лет молчания снова стал делать политические заявления.
"Мелия, Хабеишвили, все противоборствующие кланы знают, что у Саакашвили все еще есть последователи внутри "Национального движения", и ведется борьба за то, кто больше завоюет сердца этих последователей", – сказал Талаквадзе.
По его словам, даже члены семьи Саакашвили критически настроены против инициатив и заявлений, которые делают Хабеишвили и Мелия. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
Признаки раскола
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.