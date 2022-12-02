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Проспект Руставели в Тбилиси перекроют на ночь
Проспект Руставели в Тбилиси перекроют на ночь
На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T18:08+0400
2022-12-02T18:08+0400
2022-12-02T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в Тбилиси будет перекрыто в ночные часы 3 декабря в связи с продолжением монтажа новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.В частности, проспект Руставели будет перекрыт с площади Первой республики до площади Свободы с 00:00 до 06:00.В это время транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.Каладзе призвал бизнесменов поучаствовать в оформлении Тбилиси к Новому году >>С других улиц Мтацминдского района попасть на проспект Меликишвили и на территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.Гостей и жителей Тбилиси приглашают на рождественскую ярмарку >>Автомобили, направляющиеся с территории станции метро "Руставели" в сторону площади Свободы, после поворота у оливкового дерева смогут передвигаться через улицы Михаила Джавахишвили и по правой набережной Куры.Аналогичные ограничения для транспорта действовали и ночью 2 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, новый год
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, новый год
Проспект Руставели в Тбилиси перекроют на ночь
На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в Тбилиси будет перекрыто в ночные часы 3 декабря в связи с продолжением монтажа новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.
В частности, проспект Руставели будет перекрыт с площади Первой республики до площади Свободы с 00:00 до 06:00.
В это время транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.
С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.
С других улиц Мтацминдского района попасть на проспект Меликишвили и на территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.
На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.
Автомобили, направляющиеся с территории станции метро "Руставели" в сторону площади Свободы, после поворота у оливкового дерева смогут передвигаться через улицы Михаила Джавахишвили и по правой набережной Куры.
Аналогичные ограничения для транспорта действовали и ночью 2 декабря.