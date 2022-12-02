https://sputnik-georgia.ru/20221202/prospekt-rustaveli-v-tbilisi-perekroyut-na-noch-272673425.html

Проспект Руставели в Тбилиси перекроют на ночь

Проспект Руставели в Тбилиси перекроют на ночь

На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в Тбилиси будет перекрыто в ночные часы 3 декабря в связи с продолжением монтажа новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.В частности, проспект Руставели будет перекрыт с площади Первой республики до площади Свободы с 00:00 до 06:00.В это время транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.Каладзе призвал бизнесменов поучаствовать в оформлении Тбилиси к Новому году >>С других улиц Мтацминдского района попасть на проспект Меликишвили и на территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.Гостей и жителей Тбилиси приглашают на рождественскую ярмарку >>Автомобили, направляющиеся с территории станции метро "Руставели" в сторону площади Свободы, после поворота у оливкового дерева смогут передвигаться через улицы Михаила Джавахишвили и по правой набережной Куры.Аналогичные ограничения для транспорта действовали и ночью 2 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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