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Выборы по-новому - Грузия получила ответ от Венецианской комиссии по поправкам
Выборы по-новому - Грузия получила ответ от Венецианской комиссии по поправкам
Улучшение избирательного законодательства является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T19:24+0400
2022-12-06T19:24+0400
2022-12-06T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Венецианская комиссия и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ частично одобрили разработанные поправки в Избирательный кодекс Грузии и дали ряд рекомендаций для улучшения законопроекта.Венецианская комиссия - это консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. БДИПЧ занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов.Улучшение избирательного законодательства в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" подготовила законопроект и после принятия его парламентом в первом чтении отправила в Венецианскую комиссию и БДИПЧ для получения оценки перед окончательным принятием."Это (принятие поправок - ред.) было и, возможно, будет средством для проведения всеобъемлющей реформы, которая в контексте Грузии способствовала бы стабильности законодательства и текущим попыткам консолидации демократии путем искоренения частого пересмотра избирательного законодательства", - сказано в отчете.Венецианская комиссия и БДИПЧ положительно оценили поправки за то, что в них учтен ряд прошлых рекомендаций, хотя некоторые новшества "вызывают тревогу". "Не был адекватно рассмотрен ряд предыдущих рекомендаций, целью которых было усиление правовых рамок и приведение законодательства в соответствие с международными стандартами", сказано в документе."Грузинская мечта" назвала условие снижения избирательного барьера>>При этом высказано сожаление, что некоторые оппозиционные партии не принимали участие в работе над поправками."БДИПЧ и Венецианская комиссия сожалеют, что не все партии включены в процесс разработки законодательства, что было бы обеспечением сотрудничества партий и коллективным сокращением политической поляризации, соответствующих духу рекомендаций Евросоюза", - говорится в документе.Там же сказано, что некоторые оппозиционные партии, бойкотировавшие работу в форматах, созданных правящей партией "Грузинская мечта", разработали свой проект поправок.Недовольство Венецианской комиссии и БДИПЧ вызвал отказ "Грузинской мечты" допустить к работе над поправками одну из неправительственных организаций."Такие факты ограничивают инклюзивность процесса реформ и вызывают тревогу, учитывая десятую рекомендацию Евросоюза об обеспечении подключения гражданского общества в процессе принятия решений на всех уровнях", - говорится в отчете.Законопроект об электронном голосовании в Грузии принят в первом чтении>>В то же время, положительно оценен допуск представителей этой неправительственной организации уже на окончательное заседание юридического комитета и учет ее замечаний в законопроекте.Что понравилось Главным положительным фактором была названа та часть поправок, которая касается снижения минимально необходимого срока проживания в стране кандидатов в мэры и депутаты районных сакребуло (совещательный орган) с пяти лет до года.Также положительно комиссия оценила и сокращение минимально необходимого числа кандидатов в депутаты в партийных списках со 150 до 76.Довольна комиссия и тем, что в Избирательном кодексе учтены права лиц с ОВЗ, а также предпринятыми шагами для увеличения независимости окружных и участковых избирательных комиссий.Остались вопросыГлавные вопросы и замечания в отчете касаются процедуры электронного голосования и всем, что с этим связано.В частности, Венецианская комиссия и БДИПЧ ждут уточнения критериев и процедур голосования непосредственно в Избирательном кодексе, а не постановлением ЦИК, как это указано в проекте поправок.Когда Грузия выполнит все условия Еврокомиссии - прогноз спикера парламента>>"Законодательство должно регулировать использование любой новой технологии голосования", - отмечается в заключении.Также в отчете сказано, что грузинский парламент не учел рекомендации по основательному пересмотру принципа формирования комиссий, в частности обеспечения прозрачности при назначении независимых членов комиссий.Недовольны авторы отчета и критериями, которым должны соответствовать наблюдатели. В частности, Венецианская комиссия и БДИПЧ считают, что гарантии непредвзятости наблюдателей должны быть более расширены и критерии должны быть строже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, венецианская комиссия, обсе
политика, грузия, новости, тбилиси, венецианская комиссия, обсе
Выборы по-новому - Грузия получила ответ от Венецианской комиссии по поправкам
19:24 06.12.2022 (обновлено: 19:50 06.12.2022)
Улучшение избирательного законодательства является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Венецианская комиссия и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ частично одобрили разработанные поправки в Избирательный кодекс Грузии и дали ряд рекомендаций для улучшения законопроекта.
Венецианская комиссия - это консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. БДИПЧ занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов.
"Данные поправки частично учитывают рекомендации Евросоюза в связи с избирательной реформой, но не основываются на всеобъемлющем анализе Избирательного кодекса, а касаются только избранных вопросов", - говорится в отчете.
Улучшение избирательного законодательства в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" подготовила законопроект и после принятия его парламентом в первом чтении отправила в Венецианскую комиссию и БДИПЧ для получения оценки перед окончательным принятием.
"Это (принятие поправок - ред.) было и, возможно, будет средством для проведения всеобъемлющей реформы, которая в контексте Грузии способствовала бы стабильности законодательства и текущим попыткам консолидации демократии путем искоренения частого пересмотра избирательного законодательства", - сказано в отчете.
Венецианская комиссия и БДИПЧ положительно оценили поправки за то, что в них учтен ряд прошлых рекомендаций, хотя некоторые новшества "вызывают тревогу". "Не был адекватно рассмотрен ряд предыдущих рекомендаций, целью которых было усиление правовых рамок и приведение законодательства в соответствие с международными стандартами", сказано в документе.
При этом высказано сожаление, что некоторые оппозиционные партии не принимали участие в работе над поправками.
"БДИПЧ и Венецианская комиссия сожалеют, что не все партии включены в процесс разработки законодательства, что было бы обеспечением сотрудничества партий и коллективным сокращением политической поляризации, соответствующих духу рекомендаций Евросоюза", - говорится в документе.
Там же сказано, что некоторые оппозиционные партии, бойкотировавшие работу в форматах, созданных правящей партией "Грузинская мечта", разработали свой проект поправок.
Недовольство Венецианской комиссии и БДИПЧ вызвал отказ "Грузинской мечты" допустить к работе над поправками одну из неправительственных организаций.
"Такие факты ограничивают инклюзивность процесса реформ и вызывают тревогу, учитывая десятую рекомендацию Евросоюза об обеспечении подключения гражданского общества в процессе принятия решений на всех уровнях", - говорится в отчете.
В то же время, положительно оценен допуск представителей этой неправительственной организации уже на окончательное заседание юридического комитета и учет ее замечаний в законопроекте.
Что понравилось
Главным положительным фактором была названа та часть поправок, которая касается снижения минимально необходимого срока проживания в стране кандидатов в мэры и депутаты районных сакребуло (совещательный орган) с пяти лет до года.
Также положительно комиссия оценила и сокращение минимально необходимого числа кандидатов в депутаты в партийных списках со 150 до 76.
Довольна комиссия и тем, что в Избирательном кодексе учтены права лиц с ОВЗ, а также предпринятыми шагами для увеличения независимости окружных и участковых избирательных комиссий.
Остались вопросы
Главные вопросы и замечания в отчете касаются процедуры электронного голосования и всем, что с этим связано.
В частности, Венецианская комиссия и БДИПЧ ждут уточнения критериев и процедур голосования непосредственно в Избирательном кодексе, а не постановлением ЦИК, как это указано в проекте поправок.
"Законодательство должно регулировать использование любой новой технологии голосования", - отмечается в заключении.
Также в отчете сказано, что грузинский парламент не учел рекомендации по основательному пересмотру принципа формирования комиссий, в частности обеспечения прозрачности при назначении независимых членов комиссий.
Недовольны авторы отчета и критериями, которым должны соответствовать наблюдатели. В частности, Венецианская комиссия и БДИПЧ считают, что гарантии непредвзятости наблюдателей должны быть более расширены и критерии должны быть строже.