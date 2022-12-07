https://sputnik-georgia.ru/20221207/passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-272779700.html

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

В аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Пассажиропоток в Международном аэропорту Кутаиси имени Давида Агмашенебели был полностью восстановлен в ноябре после завершения плановой реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Аэропорт в Кутаиси был закрыт 10 октября. Изначально предполагалось открыть его 24 числа, но работы по ремонту взлетно-посадочной полосы затянулись. Все это время рейсы перенаправлялись в Тбилиси.По информации Объединения, в ноябре 2022 года аэропорт обслужил 71 746 пассажиров, тогда как в ноябре 2019 года их было 72 032.Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти >>Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В ноябре аэропорт обслужил 268 рейсов, на 7% больше чем в период до пандемии, в ноябре 2019 года их количество составило 250.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран.Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершилась в конце октября. Восстановлены поврежденные места асфальтобетонного покрытия и плиток. Посередине взлетно-посадочной линии в два слоя проведен 80-миллиметровый асфальтобетонный покров. На центральном участке взлетно-посадочной полосы проведен 50-миллиметровый асфальтобетонный покров.Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет >>На реализацию проекта из бюджета Объединения аэропортов Грузии выделили 8 миллионов лари.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Кутаисский аэропорт прошел контроль международного аудита DAQCP >>Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябре 2022 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 4,8 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 55,9%.Большая часть туристов в этот период приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 33,8% въезжающих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, экономика, кутаиси, кутаисский международный аэропорт