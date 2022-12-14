https://sputnik-georgia.ru/20221214/borba-nachalas-izvestny-vse-kandidaty-na-post-predsedatelya-natsdvizheniya-273032885.html

Борьба началась: известны все кандидаты на пост председателя "Нацдвижения"

Борьба началась: известны все кандидаты на пост председателя "Нацдвижения"

Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T10:02+0400

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грузия

политика

новости

ника мелия

леван хабеишвили

михаил саакашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Регистрацию в качестве кандидатов на пост председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" прошли четыре кандидата.Выборы председателя пройдут 28 -29 января по системе "блокчейн" – электронного голосования с подтверждением данных на специальной платформе.В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.Выборы председателя "Национального движения" пройдут 28-29 января >>Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчинятся Хабеишвили, он примет после выборов.Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующим борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили."Они должны быть на авансцене" – Мелия о Мерабишвили и Кезерашвили >>Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Правящая партия раскрыла тайну борьбы в "Нацдвижении" >>Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое нацдвижение