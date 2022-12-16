https://sputnik-georgia.ru/20221216/video-s-saakashvili-mozhet-izuchit-sledstvennaya-sluzhba---advokaty-podali-zhalobu-273127368.html

Видео с Саакашвили может изучить следственная служба - адвокаты подали жалобу

Видео с Саакашвили может изучить следственная служба - адвокаты подали жалобу

Ранее вопросом заинтересовался инспектор по защите персональных данных 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T16:32+0400

2022-12-16T16:32+0400

2022-12-16T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Адвокаты осужденного Михаила Саакашвили внесли жалобу в Специальную следственную службу с требованием изучить законность обнародования видео из палаты осужденного экс-президента. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видео 14 декабря. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Судя по указанным на видео датам, еще в октябре Саакашвили передвигался самостоятельно, а в декабре ему уже нужна опора.О том, что защита Саакашвили обратилась в следственную службу, журналистам сообщил один из его адвокатов Шалва Хачапуридзе. Этот комментарий он сделал до того, как зайти в клинику "Вивамеди", чтобы навестить Саакашвили. Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике с 12 мая. Вопросом уже заинтересовался инспектор по защите персональных данных. Аппарат Народного защитника Грузии призвал инспектора, учитывая высокий общественный интерес к делу, как можно быстрее изучить законность обнародования видео из палаты Саакашвили и осуществить реагирование.Шум в парламенте Грузии – оппозиционеры устроили акцию перед выступлением министра>>Обнародование видеозаписи, по словам министра юстиции Рати Брегадзе, стало ответом на масштабную кампанию оппозиции по дискредитации государства. По его словам, соратники Саакашвили распространяют дезинформацию о том, что экс-президента не лечат должным образом и тем самым он является жертвой пыток. Незадолго до публикации видео Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, на видео видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда.Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили назначено на 22 декабря.Саакашвили выйдет на свободу? Спикер парламента Грузии ответил МИД Украины>>"Он худеет ежедневно. У него постельный режим, ему сложно делать даже небольшие движения. У него температуры", - сказала журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания, которая навестила его в пятницу. Саакашвили подорвал свое здоровье после 50-дневной голодовки, которую объявил в день ареста 1 октября 2021 года. Аргументы защитыГруппа врачей, созданной аппаратом Народного защитника, а также психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается.В связи с этим эксперты настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограммов. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства, сказано в заключении, обнародованном 7 декабря.Чуть ранее, 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили центр "Эмпатия". Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации."Это издевательство над жертвами режима" - Папуашвили о возможном освобождении Саакашвили>>Более того, токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией, сказала Джишкариани.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Возвращение и арестСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе, специальная следственная служба