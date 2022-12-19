https://sputnik-georgia.ru/20221219/golodayuschie-oppozitsionery-nazvali-uslovie-dlya-snizheniya-polyarizatsii-v-gruzii--273196283.html

Голодающие оппозиционеры назвали условие для снижения поляризации в Грузии

Голодающие оппозиционеры назвали условие для снижения поляризации в Грузии

В "Грузинской мечте" считают голодовку оппозиционных депутатов бессмысленной 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T14:12+0400

2022-12-19T14:12+0400

2022-12-19T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Освобождение осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поспособствует снижению поляризации в грузинской политике, сказала один из трех голодающих депутатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе. Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения для лечения за границей. Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Сейчас он находится в гражданской клинике "Вивамеди".К крайней мере протеста прибегли четверо депутатов от "Нацдвижения", но в настоящее время голодают Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Тимур Джанашия – они находятся в кабинете своей парламентской фракции. Абдул Исмаилов прекратил голодовку накануне из-за ухудшения состояния здоровья. Бессмысленной считают эту акцию протеста в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."Не думаю, что этим шагом можно достичь чего-то позитивного. Это больше принимает вид буллинга над обществом. Начатые с неадекватными требованиями голодовки ничего не дают, и я глубоко уверен, что сами голодающие хорошо знают об этом. Сегодня или завтра эта нерелевантная акция прекратится", – сказал депутат Давид Матикашвили.Глава Минюста: задержание Саакашвили предотвратило сложности для страны>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 22 декабря.В медицинских заключениях экспертных групп говорится, что у Саакашвили по сравнению с предыдущим обследованием усилены энцефалопатия, сенсомоторная нейропатия, анемия, анорексия начала переходить в кахексию. Врачи говорят, что у него повышенная температура тела, гастроэнтерологические проблемы и проблемы со зрением, ухудшилась память, синдром посттравматического стрессового расстройства.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Согласно заявлению аппарата омбудсмена, заключение экспертов от 6 декабря 2022 года содержит дополнительный диагноз, который не был обнародован исходя из его сенситивного характера. Тем не менее информация об этом предоставлена Тбилисскому городскому суду.Кроме того, центр "Эмпатия" настаивает на том, что Саакашвили отравлен. По словам директора центра Мариам Джишкариани, клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в небольшом количестве – это серебряная вода, мышьяк, таллий и свинец.Джишкариани считает, что наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.Позже, по ее словам, был исследован волос Саакашвили, в котором обнаружили такие вещества, как серебряная вода, висмут и барий. А в ногте обнаружены кадмий и маганий.Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях>> Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта