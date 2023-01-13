https://sputnik-georgia.ru/20230113/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-zayavil-o-davlenii-na-sudyu-i-vracha-saakashvili-273902162.html
Вице-спикер парламента Грузии заявил о давлении на судью и врача Саакашвили
Вице-спикер парламента Грузии заявил о давлении на судью и врача Саакашвили
Представители партии Саакашвили – мастера составлять черные списки, отметил Вольский 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T13:49+0400
2023-01-13T13:49+0400
2023-01-13T14:25+0400
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михаил саакашвили
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специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" использует грязные методы, чтобы оказать давление на судью по делу экс-президента Михаила Саакашвили и его врачей, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили". По его словам, представители бывшей правящей партии мастера в составлении черных списков. Между тем, Вольский отметил, что существует список тех, кто реально забирал жизни людей, их достоинство и имущество, и во главе этого списка находится Саакашвили. Что касается "списка Саакашвили", ранее экс-президент Грузии написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского".Ранее генеральный директор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе на своей странице в соцсети написала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года, Страсти вокруг Саакашвили С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Единственным выходом из положенияврачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, уильям браудер, рати брегадзе, украина, тбилиси, одесская область, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, уильям браудер, рати брегадзе, украина, тбилиси, одесская область, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
Вице-спикер парламента Грузии заявил о давлении на судью и врача Саакашвили
13:49 13.01.2023 (обновлено: 14:25 13.01.2023)
Представители партии Саакашвили – мастера составлять черные списки, отметил Вольский
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" использует грязные методы, чтобы оказать давление на судью по делу экс-президента Михаила Саакашвили и его врачей, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили".
"Они (представители "Нацдвижения" – ред.) идут на всякие грязные шаги. Оказывается давление на судью, на медсестру, на врача. Существует список тех, кого они должны арестовать и кого расстрелять, который они уже не раз публиковали", – заявил Вольский журналистам.
По его словам, представители бывшей правящей партии мастера в составлении черных списков.
Между тем, Вольский отметил, что существует список тех, кто реально забирал жизни людей, их достоинство и имущество, и во главе этого списка находится Саакашвили.
Что касается "списка Саакашвили", ранее экс-президент Грузии написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского".
В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского".
Ранее генеральный директор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе на своей странице в соцсети написала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года,
Страсти вокруг Саакашвили
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.
Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде.
Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.
Единственным выходом из положенияврачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.