https://sputnik-georgia.ru/20230113/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-zayavil-o-davlenii-na-sudyu-i-vracha-saakashvili-273902162.html

Вице-спикер парламента Грузии заявил о давлении на судью и врача Саакашвили

Вице-спикер парламента Грузии заявил о давлении на судью и врача Саакашвили

Представители партии Саакашвили – мастера составлять черные списки, отметил Вольский 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T13:49+0400

2023-01-13T13:49+0400

2023-01-13T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" использует грязные методы, чтобы оказать давление на судью по делу экс-президента Михаила Саакашвили и его врачей, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили". По его словам, представители бывшей правящей партии мастера в составлении черных списков. Между тем, Вольский отметил, что существует список тех, кто реально забирал жизни людей, их достоинство и имущество, и во главе этого списка находится Саакашвили. Что касается "списка Саакашвили", ранее экс-президент Грузии написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского".Ранее генеральный директор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе на своей странице в соцсети написала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года, Страсти вокруг Саакашвили С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Единственным выходом из положенияврачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, уильям браудер, рати брегадзе, украина, тбилиси, одесская область, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд