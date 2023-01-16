https://sputnik-georgia.ru/20230116/chto-povliyalo-na-ekonomicheskiy-rost-gruzii---issledovanie-tbc-capital-273949733.html

Что повлияло на экономический рост Грузии – исследование TBC Capital

Что повлияло на экономический рост Грузии – исследование TBC Capital

Если бы не российско-украинский кризис, экономическая активность в Грузии была бы несколько ниже, чем сейчас, но все же высокой, говорится в отчете 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T09:01+0400

2023-01-16T09:01+0400

2023-01-16T09:26+0400

грузия

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tbc bank

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Какое влияние оказал приток мигрантов на рост экономики страны, курс валюты и секторные тенденции в прошлом году и, с учетом различных сценариев, какие основные макроэкономические ожидания на 2023 год, об этом говорится в отчете по результатам исследования TBC Capital. TBC Capital представил обновленный обзор макроэкономики на мероприятии "Макроэкономические ожидания на 2023 год". По информации аналитиков, если бы не российско-украинский кризис, экономическая активность в Грузии была бы несколько ниже, чем сейчас, но все же высокой. "Во многом это было связано с восстановлением традиционного туризма, который стал более умеренным после событий на Украине. Также важной была бы разница с обменным курсом евро-доллара, инфляцией и процентных ставках, кредитной активности и других макроэкономических показателях", – сказано в отчете. По базовому сценарию реальный темп роста ВВП в 2023 году составляет 3,5%, а в 2024 году – 5,4%. Уровень инфляции постепенно вернется к целевому показателю в 3%: 4% – в 2023 году и 3% – в 2024 году. Лидер в регионе во второй раз – итоги экономики Грузии в 2022 году >>Согласно модели обменного курса TBC Capital, предполагается, что лари по отношению к доллару в 2023 году составит – 2,80 GEL/$1, а в 2024 году – 2,70GEL/$1, евро по отношению к лари в 2023 году – 3,11, а в 2024 году – 3,19 являются предположениями. В 2022 году оборот потребительского сектора (FMCG, уличное питание, фармацевтика, топливо, одежда, строительные материалы, мебель, электроника) увеличился на 34% за счет инфляции, миграции, повышения мобильности, улучшения туризма и экономической деятельности. Также в текущем году 5% оборота потребительского сектора приходилось на долю мигрантов, а в 2023 году вклад мигрантов снизится до 3%. Согласно отчету, вклад мигрантов в расходы заметен, особенно в секторах, связанных с жильем: техника, мебель, ремонтные материалы. В 2023 году поведение мигрантов приблизится к поведению местных, однако в отраслях, связанных с покупкой недвижимости, их вклад все равно будет значителен. Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов >>Кроме того, с миграцией аналитики связывают и рост показателей жилой недвижимости. В период с января по ноябрь 2022 года стоимость недвижимости выросла на 15%, аренды – на 70%, а продажи выросли на 24%. Спрос со стороны мигрантов в основном на рынке аренды. За 11 месяцев 2022 года в Тбилиси доля квартир, купленных мигрантами, в общем объеме продаж составляет всего 5%, а доля съемных квартир – 32%. По ожиданиям TBC Capital, доля мигрантов в проданных квартирах составит 11,5%, а в арендованных квартирах – 18%. Рынок жилой недвижимости продолжит расти в 2023 году, хотя с 2024 года влияние миграции будет отрицательным. Насколько выросла зависимость экономики Грузии от России в 2022 году – оценка эксперта >>В ноябре продолжился уверенный темп роста доходов от международного туризма, и в целом по сравнению с 11 месяцами 2019 года доходы выросли на 4%. По информации TBC Capital, в январе-ноябре текущего года загруженность гостиниц составила 51% и превысила средний показатель 2019 года на 4%, что было обусловлено восстановлением туристических визитов, увеличением продолжительности пребывания в Грузии (от 4 до 6 ночей) и активный внутренний туризм. За 11 месяцев 2022 года средняя цена за сутки в крупных отелях составила 111 долларов, что на 10% ниже цены 2019 года. Ожидаемая среднесуточная стоимость проживания в крупных отелях в 2023 году составляет 124 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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