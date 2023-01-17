https://sputnik-georgia.ru/20230117/gruzinskaya-mechta-khabeishvili-kak-predsedatel-natsdvizheniya-vygoden-strane-274016115.html
"Грузинская мечта": Хабеишвили как председатель "Нацдвижения" выгоден стране
"Грузинская мечта": Хабеишвили как председатель "Нацдвижения" выгоден стране
Хабеишвили концентрируется вокруг одной примитивной формулы – дестабилизация и приход к власти, заявил один из лидеров правящей партии 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T22:38+0400
2023-01-17T22:38+0400
2023-01-17T22:46+0400
грузия
новости
политика
леван хабеишвили
ника мелия
михаил саакашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
георгий вольский
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ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Если партия "Единое национальное движение" выберет председателем Левана Хабеишвили, то это ослабит партию и принесет пользу стране, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Уже через две недели у "Единого национального движения" будет новый председатель. Ожесточенная борьба за этот пост ведется между придерживающимся умеренной политики действующим председателем Никой Мелия и выступающим за радикализм Леваном Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, – Вано Мерабишвили, Леван Варшаломидзе и другие. "Чем бы ни закончилась их борьба внутри партии, эта страна победит, потому что слабое "Национальное движение" равносильно более сильной стране. К сожалению, они сами создали эту формулу своими действиями и деструкцией. Если они будут слабыми и, надеюсь, будет избран Леван Хабеишвили, то это приведет к тому, что вскоре они прекратят свое существование, и можно будет уже говорить о формировании серьезной оппозиционной силы, которая нужна стране", - сказал Давитулиани. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах >>При этом он отметил, что победа Хабеишвили "похоронит" партию. А вот другой лидер правящей парии Георгий Вольский считает действия Хабеишвили глупыми. "Он концентрируется вокруг одной примитивной формулы – дестабилизация и приход к власти. Если он сам представляет собой чью-то марионетку, то какой интеллектуальный "багаж" он несет? То, какие он делает глупые заявления или как себя ведет, — это уже создает предпосылки даже не задавать вопрос по этому поводу", - сказал Вольский. Выборы лидера ЕНД Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения" >>Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Процесс распада "Нацдвижения" углубится – депутат>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, георгий вольский
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, георгий вольский
"Грузинская мечта": Хабеишвили как председатель "Нацдвижения" выгоден стране
22:38 17.01.2023 (обновлено: 22:46 17.01.2023)
Хабеишвили концентрируется вокруг одной примитивной формулы – дестабилизация и приход к власти, заявил один из лидеров правящей партии
ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Если партия "Единое национальное движение" выберет председателем Левана Хабеишвили, то это ослабит партию и принесет пользу стране, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани.
Уже через две недели у "Единого национального движения" будет новый председатель. Ожесточенная борьба за этот пост ведется между придерживающимся умеренной политики действующим председателем Никой Мелия и выступающим за радикализм Леваном Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, – Вано Мерабишвили, Леван Варшаломидзе и другие.
"Чем бы ни закончилась их борьба внутри партии, эта страна победит, потому что слабое "Национальное движение" равносильно более сильной стране. К сожалению, они сами создали эту формулу своими действиями и деструкцией. Если они будут слабыми и, надеюсь, будет избран Леван Хабеишвили, то это приведет к тому, что вскоре они прекратят свое существование, и можно будет уже говорить о формировании серьезной оппозиционной силы, которая нужна стране", - сказал Давитулиани.
При этом он отметил, что победа Хабеишвили "похоронит" партию.
А вот другой лидер правящей парии Георгий Вольский считает действия Хабеишвили глупыми.
"Он концентрируется вокруг одной примитивной формулы – дестабилизация и приход к власти. Если он сам представляет собой чью-то марионетку, то какой интеллектуальный "багаж" он несет? То, какие он делает глупые заявления или как себя ведет, — это уже создает предпосылки даже не задавать вопрос по этому поводу", - сказал Вольский.
Выборы лидера ЕНД
Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января.
В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов.
Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.