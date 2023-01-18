https://sputnik-georgia.ru/20230118/intrigi-protivostoyanie-i-vybory-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-treschit-po-shvam-274023879.html
Интриги, противостояние и выборы: оппозиционная партия Грузии трещит по швам
Интриги, противостояние и выборы: оппозиционная партия Грузии трещит по швам
Выборы председателя "Единого национального движения" продлятся с 28 по 30 января 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T10:33+0400
2023-01-18T10:33+0400
2023-01-18T10:33+0400
грузия
политика
аналитика
ника мелия
вано мерабишвили
михаил саакашвили
тбилиси
грузинская мечта
раскол енд
леван хабеишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23152/92/231529247_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_0703d7ef124a97fb5f191b12aff68dad.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Действующий председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия вступил в открытое противостояние с двумя титанами партии – Давидом Кезерашили и Вано Мерабишвили, обвинив их в подковерных партийных играх.Через две недели в партии пройдут досрочные выборы председателя. Кандидатов всего четыре, но именно война между умеренной политикой Мелия и Левана Хабеишвили при поддержке радикальной "старой" гвардии, в лице Кезерашвили и Мерабишвили, и станет главной интригой и определит будущее партии, считают эксперты.В преддверии выборов Мелия решил приоткрыть завесу внутрипартийных интриг.Конфликт со старой гвардиейМелия считает, что на данный момент в партии идет цивилизованная борьба между старым и новым подходом к делу."Это борьба за ценности. Внутри партии идет цивилизованная борьба. Сегодня в партии конфликт не между старыми и новыми людьми, нет, это конфликт между старым и новым подходами", - сказал Мелия в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".По словам политика, возвращение к прошлым интригам и процессы, происходящие в ЕНД, были спланированы и организованы Кезерашвили и Мерабишвили.Мерабишвили связан с российскими спецслужбами? Новый скандал в Грузии>>>Бывший министр обороны Давид Кезерашвили и экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили считались одними из тайных лидеров при правлении основателя "Нацдвижения" Михаила Саакашвили."Вано Мерабишвили и Дато Кезерашвили были, конечно же, главными действующими лицами и исполнителями 9 ноября. Эти процессы были вдохновлены, спланированы и организованы от начала до конца этими двумя людьми, это правда", - сказал Мелия.Именно 9 ноября 2022 года часть активных членов "Нацдвижения" потребовала смены руководства партии, обвинив Мелия в инертности.Политик заявил, что разорвал отношения с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение".Что касается Мерабишвили, то председатель партии открыто обвинил его в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани и прошел во второй тур."Мы обнаружили, что Вано Мерабишвили причастен к уничтожению моего избирательного штаба. Во время предвыборной кампании через конкретных людей он связывался с членами штабов и говорил им: Уходите из штаба, вы Мелия не поможете", - сказал Мелия.Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили>>>В тоже время председатель партии открыто обвинил Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, тем самым фактически подтвердив подлинность аудио, гдн он нелицеприятно отзывается о Саакашвили."Я точно знаю, что это задумал Мерабишвили, и он считал, что эта запись может повлиять на выборы", - сказал Мелия.По его словам, за полтора месяца до обнародования эта запись была у некоторых лидеров "Нацдвижения", которые давали прослушать ее руководителям и членам региональных организаций."Я знаю политиков у которых были записи, и они показывали их членам партии в регионах", - сказал Мелия.При этом политик отказался называть конкретные имена, однако отметил, что если они делают подобное, находясь в оппозиции, то, придя во власть, сделают еще хуже.Хабеишвили и планы после выборовПо мнению Мелия, Хабеишвили был выбран специально как человек, который готов пойти на все, в том числе и на оскорбления."Хабеишвили тот человек, который пойдет на все и скажет все, поэтому его и выбрали на пост председателя", - сказал Мелия, не скрывая, что считает своего противника лишь подставным лицом.При этом Мелия заявил, что сам лично пригласил Хабеишвили в партию в 2016 году, когда тот был в партии "Стратегия Агмашенебели" у Георгия Вашадзе."Грузинская мечта": Хабеишвили как председатель "Нацдвижения" выгоден стране>>>"Сейчас я просто не узнаю этого человека, и пусть нас судит общество. Сегодня партия стоит перед выбором – правда или ложь, мораль или безнравственность ", - сказал Мелия.В тоже время председатель "Единого национального движения" отказался открыто отвечать на вопрос, уйдет ли он из партии в случае проигрыша."На данный момент известно, что победителя поздравит проигравший. Я не смогу создать проблемы партии пока Миша (Михаил Саакашвили – прим.ред.) сидит, но я уверен что выиграю", - сказал Мелия.При этом, на вопрос, покинет ли он партию в случае проигрыша, он ответил, что не будет вмешиваться в управление партией и учтет мнение избирателей.В случае победы, он пообещал провести серьезные изменения, в том числе среди руководства партии."После в отношении Саакашвили будут приняты политические решения с другими партиями - в том числе вопрос требования досрочных выборов или ухода из парламента, и так далее", - сказал Мелия.Нацдвижение не может осуществить серьезные политические изменения в одиночку, добавил он.Начало конфликтаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя."Грузинская мечта": Хабеишвили как председатель "Нацдвижения" выгоден стране>>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23152/92/231529247_160:0:2048:1416_1920x0_80_0_0_6588702538630882f70f164b3098f925.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, аналитика, ника мелия, вано мерабишвили, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта, раскол енд, леван хабеишвили
грузия, политика, аналитика, ника мелия, вано мерабишвили, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта, раскол енд, леван хабеишвили
Интриги, противостояние и выборы: оппозиционная партия Грузии трещит по швам
Выборы председателя "Единого национального движения" продлятся с 28 по 30 января
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Действующий председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия вступил в открытое противостояние с двумя титанами партии – Давидом Кезерашили и Вано Мерабишвили, обвинив их в подковерных партийных играх.
Через две недели в партии пройдут досрочные выборы председателя. Кандидатов всего четыре, но именно война между умеренной политикой Мелия и Левана Хабеишвили при поддержке радикальной "старой" гвардии, в лице Кезерашвили и Мерабишвили, и станет главной интригой и определит будущее партии, считают эксперты.
В преддверии выборов Мелия решил приоткрыть завесу внутрипартийных интриг.
Конфликт со старой гвардией
Мелия считает, что на данный момент в партии идет цивилизованная борьба между старым и новым подходом к делу.
"Это борьба за ценности. Внутри партии идет цивилизованная борьба. Сегодня в партии конфликт не между старыми и новыми людьми, нет, это конфликт между старым и новым подходами", - сказал Мелия в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".
По словам политика, возвращение к прошлым интригам и процессы, происходящие в ЕНД, были спланированы и организованы Кезерашвили и Мерабишвили.
Бывший министр обороны Давид Кезерашвили и экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили считались одними из тайных лидеров при правлении основателя "Нацдвижения" Михаила Саакашвили.
"Вано Мерабишвили и Дато Кезерашвили были, конечно же, главными действующими лицами и исполнителями 9 ноября. Эти процессы были вдохновлены, спланированы и организованы от начала до конца этими двумя людьми, это правда", - сказал Мелия.
Именно 9 ноября 2022 года часть активных членов "Нацдвижения" потребовала смены руководства партии, обвинив Мелия в инертности.
Политик заявил, что разорвал отношения с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение".
Что касается Мерабишвили, то председатель партии открыто обвинил его в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани и прошел во второй тур.
"Мы обнаружили, что Вано Мерабишвили причастен к уничтожению моего избирательного штаба. Во время предвыборной кампании через конкретных людей он связывался с членами штабов и говорил им: Уходите из штаба, вы Мелия не поможете", - сказал Мелия.
В тоже время председатель партии открыто обвинил Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, тем самым фактически подтвердив подлинность аудио, гдн он нелицеприятно отзывается о Саакашвили.
"Я точно знаю, что это задумал Мерабишвили, и он считал, что эта запись может повлиять на выборы", - сказал Мелия.
По его словам, за полтора месяца до обнародования эта запись была у некоторых лидеров "Нацдвижения", которые давали прослушать ее руководителям и членам региональных организаций.
"Я знаю политиков у которых были записи, и они показывали их членам партии в регионах", - сказал Мелия.
При этом политик отказался называть конкретные имена, однако отметил, что если они делают подобное, находясь в оппозиции, то, придя во власть, сделают еще хуже.
Хабеишвили и планы после выборов
По мнению Мелия, Хабеишвили был выбран специально как человек, который готов пойти на все, в том числе и на оскорбления.
"Хабеишвили тот человек, который пойдет на все и скажет все, поэтому его и выбрали на пост председателя", - сказал Мелия, не скрывая, что считает своего противника лишь подставным лицом.
При этом Мелия заявил, что сам лично пригласил Хабеишвили в партию в 2016 году, когда тот был в партии "Стратегия Агмашенебели" у Георгия Вашадзе.
"Сейчас я просто не узнаю этого человека, и пусть нас судит общество. Сегодня партия стоит перед выбором – правда или ложь, мораль или безнравственность ", - сказал Мелия.
В тоже время председатель "Единого национального движения" отказался открыто отвечать на вопрос, уйдет ли он из партии в случае проигрыша.
"На данный момент известно, что победителя поздравит проигравший. Я не смогу создать проблемы партии пока Миша (Михаил Саакашвили – прим.ред.) сидит, но я уверен что выиграю", - сказал Мелия.
При этом, на вопрос, покинет ли он партию в случае проигрыша, он ответил, что не будет вмешиваться в управление партией и учтет мнение избирателей.
В случае победы, он пообещал провести серьезные изменения, в том числе среди руководства партии.
"После в отношении Саакашвили будут приняты политические решения с другими партиями - в том числе вопрос требования досрочных выборов или ухода из парламента, и так далее", - сказал Мелия.
Нацдвижение не может осуществить серьезные политические изменения в одиночку, добавил он.
Начало конфликта
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.