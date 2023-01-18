https://sputnik-georgia.ru/20230118/intrigi-protivostoyanie-i-vybory-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-treschit-po-shvam-274023879.html

Интриги, противостояние и выборы: оппозиционная партия Грузии трещит по швам

Интриги, противостояние и выборы: оппозиционная партия Грузии трещит по швам

Выборы председателя "Единого национального движения" продлятся с 28 по 30 января 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T10:33+0400

2023-01-18T10:33+0400

2023-01-18T10:33+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Действующий председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия вступил в открытое противостояние с двумя титанами партии – Давидом Кезерашили и Вано Мерабишвили, обвинив их в подковерных партийных играх.Через две недели в партии пройдут досрочные выборы председателя. Кандидатов всего четыре, но именно война между умеренной политикой Мелия и Левана Хабеишвили при поддержке радикальной "старой" гвардии, в лице Кезерашвили и Мерабишвили, и станет главной интригой и определит будущее партии, считают эксперты.В преддверии выборов Мелия решил приоткрыть завесу внутрипартийных интриг.Конфликт со старой гвардиейМелия считает, что на данный момент в партии идет цивилизованная борьба между старым и новым подходом к делу."Это борьба за ценности. Внутри партии идет цивилизованная борьба. Сегодня в партии конфликт не между старыми и новыми людьми, нет, это конфликт между старым и новым подходами", - сказал Мелия в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".По словам политика, возвращение к прошлым интригам и процессы, происходящие в ЕНД, были спланированы и организованы Кезерашвили и Мерабишвили.Мерабишвили связан с российскими спецслужбами? Новый скандал в Грузии>>>Бывший министр обороны Давид Кезерашвили и экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили считались одними из тайных лидеров при правлении основателя "Нацдвижения" Михаила Саакашвили."Вано Мерабишвили и Дато Кезерашвили были, конечно же, главными действующими лицами и исполнителями 9 ноября. Эти процессы были вдохновлены, спланированы и организованы от начала до конца этими двумя людьми, это правда", - сказал Мелия.Именно 9 ноября 2022 года часть активных членов "Нацдвижения" потребовала смены руководства партии, обвинив Мелия в инертности.Политик заявил, что разорвал отношения с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение".Что касается Мерабишвили, то председатель партии открыто обвинил его в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани и прошел во второй тур."Мы обнаружили, что Вано Мерабишвили причастен к уничтожению моего избирательного штаба. Во время предвыборной кампании через конкретных людей он связывался с членами штабов и говорил им: Уходите из штаба, вы Мелия не поможете", - сказал Мелия.Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили>>>В тоже время председатель партии открыто обвинил Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, тем самым фактически подтвердив подлинность аудио, гдн он нелицеприятно отзывается о Саакашвили."Я точно знаю, что это задумал Мерабишвили, и он считал, что эта запись может повлиять на выборы", - сказал Мелия.По его словам, за полтора месяца до обнародования эта запись была у некоторых лидеров "Нацдвижения", которые давали прослушать ее руководителям и членам региональных организаций."Я знаю политиков у которых были записи, и они показывали их членам партии в регионах", - сказал Мелия.При этом политик отказался называть конкретные имена, однако отметил, что если они делают подобное, находясь в оппозиции, то, придя во власть, сделают еще хуже.Хабеишвили и планы после выборовПо мнению Мелия, Хабеишвили был выбран специально как человек, который готов пойти на все, в том числе и на оскорбления."Хабеишвили тот человек, который пойдет на все и скажет все, поэтому его и выбрали на пост председателя", - сказал Мелия, не скрывая, что считает своего противника лишь подставным лицом.При этом Мелия заявил, что сам лично пригласил Хабеишвили в партию в 2016 году, когда тот был в партии "Стратегия Агмашенебели" у Георгия Вашадзе."Грузинская мечта": Хабеишвили как председатель "Нацдвижения" выгоден стране>>>"Сейчас я просто не узнаю этого человека, и пусть нас судит общество. Сегодня партия стоит перед выбором – правда или ложь, мораль или безнравственность ", - сказал Мелия.В тоже время председатель "Единого национального движения" отказался открыто отвечать на вопрос, уйдет ли он из партии в случае проигрыша."На данный момент известно, что победителя поздравит проигравший. Я не смогу создать проблемы партии пока Миша (Михаил Саакашвили – прим.ред.) сидит, но я уверен что выиграю", - сказал Мелия.При этом, на вопрос, покинет ли он партию в случае проигрыша, он ответил, что не будет вмешиваться в управление партией и учтет мнение избирателей.В случае победы, он пообещал провести серьезные изменения, в том числе среди руководства партии."После в отношении Саакашвили будут приняты политические решения с другими партиями - в том числе вопрос требования досрочных выборов или ухода из парламента, и так далее", - сказал Мелия.Нацдвижение не может осуществить серьезные политические изменения в одиночку, добавил он.Начало конфликтаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя."Грузинская мечта": Хабеишвили как председатель "Нацдвижения" выгоден стране>>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, аналитика, ника мелия, вано мерабишвили, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта, раскол енд, леван хабеишвили