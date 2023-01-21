https://sputnik-georgia.ru/20230121/smozhet-li-natsdvizhenie-sokhranit-edinstvo-situatsiya-v-partii-pered-vyborami-274127628.html
Сможет ли "Нацдвижение" сохранить единство? Ситуация в партии перед выборами
Сможет ли "Нацдвижение" сохранить единство? Ситуация в партии перед выборами
Страсти в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирают обороты 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T21:03+0400
2023-01-21T21:03+0400
2023-01-21T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. За неделю до старта внутрипартийных выборов председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" оппоненты перешли уже к открытой борьбе и взаимным обвинениям. "Нацдвижение" – партия с одной из самых крупных региональных структур и финансированием. Выборы руководства в такой партии решат не только вектор команды, но и предоставят доступ к ее финансами.Куда могут завести "Нацдвижение" личные амбиции и "предвыборный маскарад"?>>На место председателя партии претендует сразу четыре кандидата, однако уже за неделю до выборов стало очевидно, что реальная борьба в партии ведется между представителями "старой гвардии" и "новой кровью" партии.Расклад и политика сил Старую гвардию в партии представляет Леван Хабеишвили, который не скрывает, что его поддерживают люди, которые долгие годы были у руля и власти, и партии – экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, экс-министр обороны Давид Кезерашвили и бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили.Хабеишвили и его сторонники выступают за использование радикальных методов политической борьбы при первом удобном случае. И именно из этого лагеря часто можно услышать призывы к революции, перевороту и другим радикальным шагам. Второй фланг представляет действующий председатель партии Ника Мелия. Большинство лидеров этого фланга появились в "Нацдвижении" уже после 2012 года и были выбраны как альтернатива старым лицам партии, вызывавшим негатив общества. Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД >>Эта часть партии выступает за более умеренную политику и сотрудничество с другими оппозиционными партиями, в том числе при организации каких-либо крупных акций протеста.Свою открытую поддержку Хабеишвили на данный момент, помимо Варшаломидзе, Мерабишвили и Кезерашвили, выразили также экс-губернатор Квемо Картли Давид Киркитадзе, кандидат в мэры Батуми Георгий Ботковели и экс-министр образования Дмитрий Шашкин. На стороне Мелия – экс-глава МВД Хатия Деканоидзе, а также экс-депутаты Гия Барамидзе, Нугзар Циклаури и Акакий Минашвили Единственным связующим звеном между кланами выступает экс-президент Грузии и основатель партии Михаил Саакашвили. Находящийся в заключении Саакашвили выбрал нейтральную позицию и практически не вмешивается в ход событий. Однако его фигура остается главным аргументом для обоих лагерей, в том числе и во внутрипартийной борьбе. Битва за регионы Так как "Единое национальное движение" партия масштабная, то, естественно, решающую роль сыграют голоса партий не в Тбилиси, а в регионах. Именно там на данный момент и ведут свою главную борьбу кандидаты, и именно там раскол сил в партии стал наиболее явным. Наиболее ярко это проявилось в Зугдиди, где сконцентрирована одна из крупнейших региональных организаций. В Зугдиди Мелия получил уверение в поддержке от депутатов местного совещательного органа сакребуло, а вот Хабеишвили от другой части организации. Что стало поводом для Хабеишвили обвинить Мелия в том, что он заставляет представителей сакребуло голосовать за него. "Нацдвижение" разваливают разборки олигархов? Реакция на события в оппозиционной партии>> Между тем, глава Зугдидской организации Анна Цитлидзе заявила, что не будет вмешиваться в ход выборов членов своей организации, подчеркнув, что в ней есть сторонники всех четверых кандидатов и их надо уважать. Депутаты от "Нацдвижения" сакребуло Зугдиди не единственные, кто уже открыто выступает за Мелия. Ранее о поддержке открыто заявили в аджарской и кутаисской организациях, а также в организации в Озургети. Выборы на фоне За последний период "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах>>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, зугдиди, аджария, батуми, ана кипиани, колумнисты
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, зугдиди, аджария, батуми, ана кипиани, колумнисты
Сможет ли "Нацдвижение" сохранить единство? Ситуация в партии перед выборами
Страсти в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирают обороты
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. За неделю до старта внутрипартийных выборов председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" оппоненты перешли уже к открытой борьбе и взаимным обвинениям.
"Нацдвижение" – партия с одной из самых крупных региональных структур и финансированием. Выборы руководства в такой партии решат не только вектор команды, но и предоставят доступ к ее финансами.
На место председателя партии претендует сразу четыре кандидата, однако уже за неделю до выборов стало очевидно, что реальная борьба в партии ведется между представителями "старой гвардии" и "новой кровью" партии.
Расклад и политика сил
Старую гвардию в партии представляет Леван Хабеишвили, который не скрывает, что его поддерживают люди, которые долгие годы были у руля и власти, и партии – экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, экс-министр обороны Давид Кезерашвили и бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили.
Хабеишвили и его сторонники выступают за использование радикальных методов политической борьбы при первом удобном случае. И именно из этого лагеря часто можно услышать призывы к революции, перевороту и другим радикальным шагам.
Второй фланг представляет действующий председатель партии Ника Мелия. Большинство лидеров этого фланга появились в "Нацдвижении" уже после 2012 года и были выбраны как альтернатива старым лицам партии, вызывавшим негатив общества.
Эта часть партии выступает за более умеренную политику и сотрудничество с другими оппозиционными партиями, в том числе при организации каких-либо крупных акций протеста.
Свою открытую поддержку Хабеишвили на данный момент, помимо Варшаломидзе, Мерабишвили и Кезерашвили, выразили также экс-губернатор Квемо Картли Давид Киркитадзе, кандидат в мэры Батуми Георгий Ботковели и экс-министр образования Дмитрий Шашкин.
На стороне Мелия – экс-глава МВД Хатия Деканоидзе, а также экс-депутаты Гия Барамидзе, Нугзар Циклаури и Акакий Минашвили
Единственным связующим звеном между кланами выступает экс-президент Грузии и основатель партии Михаил Саакашвили. Находящийся в заключении Саакашвили выбрал нейтральную позицию и практически не вмешивается в ход событий. Однако его фигура остается главным аргументом для обоих лагерей, в том числе и во внутрипартийной борьбе.
Битва за регионы
Так как "Единое национальное движение" партия масштабная, то, естественно, решающую роль сыграют голоса партий не в Тбилиси, а в регионах.
Именно там на данный момент и ведут свою главную борьбу кандидаты, и именно там раскол сил в партии стал наиболее явным.
Наиболее ярко это проявилось в Зугдиди, где сконцентрирована одна из крупнейших региональных организаций.
В Зугдиди Мелия получил уверение в поддержке от депутатов местного совещательного органа сакребуло, а вот Хабеишвили от другой части организации. Что стало поводом для Хабеишвили обвинить Мелия в том, что он заставляет представителей сакребуло голосовать за него.
Между тем, глава Зугдидской организации Анна Цитлидзе заявила, что не будет вмешиваться в ход выборов членов своей организации, подчеркнув, что в ней есть сторонники всех четверых кандидатов и их надо уважать.
Депутаты от "Нацдвижения" сакребуло Зугдиди не единственные, кто уже открыто выступает за Мелия. Ранее о поддержке открыто заявили в аджарской и кутаисской организациях, а также в организации в Озургети.
Выборы на фоне
За последний период "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.