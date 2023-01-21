https://sputnik-georgia.ru/20230121/smozhet-li-natsdvizhenie-sokhranit-edinstvo-situatsiya-v-partii-pered-vyborami-274127628.html

Сможет ли "Нацдвижение" сохранить единство? Ситуация в партии перед выборами

Сможет ли "Нацдвижение" сохранить единство? Ситуация в партии перед выборами

Страсти в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирают обороты 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T21:03+0400

2023-01-21T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. За неделю до старта внутрипартийных выборов председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" оппоненты перешли уже к открытой борьбе и взаимным обвинениям. "Нацдвижение" – партия с одной из самых крупных региональных структур и финансированием. Выборы руководства в такой партии решат не только вектор команды, но и предоставят доступ к ее финансами.Куда могут завести "Нацдвижение" личные амбиции и "предвыборный маскарад"?>>На место председателя партии претендует сразу четыре кандидата, однако уже за неделю до выборов стало очевидно, что реальная борьба в партии ведется между представителями "старой гвардии" и "новой кровью" партии.Расклад и политика сил Старую гвардию в партии представляет Леван Хабеишвили, который не скрывает, что его поддерживают люди, которые долгие годы были у руля и власти, и партии – экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, экс-министр обороны Давид Кезерашвили и бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили.Хабеишвили и его сторонники выступают за использование радикальных методов политической борьбы при первом удобном случае. И именно из этого лагеря часто можно услышать призывы к революции, перевороту и другим радикальным шагам. Второй фланг представляет действующий председатель партии Ника Мелия. Большинство лидеров этого фланга появились в "Нацдвижении" уже после 2012 года и были выбраны как альтернатива старым лицам партии, вызывавшим негатив общества. Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД >>Эта часть партии выступает за более умеренную политику и сотрудничество с другими оппозиционными партиями, в том числе при организации каких-либо крупных акций протеста.Свою открытую поддержку Хабеишвили на данный момент, помимо Варшаломидзе, Мерабишвили и Кезерашвили, выразили также экс-губернатор Квемо Картли Давид Киркитадзе, кандидат в мэры Батуми Георгий Ботковели и экс-министр образования Дмитрий Шашкин. На стороне Мелия – экс-глава МВД Хатия Деканоидзе, а также экс-депутаты Гия Барамидзе, Нугзар Циклаури и Акакий Минашвили Единственным связующим звеном между кланами выступает экс-президент Грузии и основатель партии Михаил Саакашвили. Находящийся в заключении Саакашвили выбрал нейтральную позицию и практически не вмешивается в ход событий. Однако его фигура остается главным аргументом для обоих лагерей, в том числе и во внутрипартийной борьбе. Битва за регионы Так как "Единое национальное движение" партия масштабная, то, естественно, решающую роль сыграют голоса партий не в Тбилиси, а в регионах. Именно там на данный момент и ведут свою главную борьбу кандидаты, и именно там раскол сил в партии стал наиболее явным. Наиболее ярко это проявилось в Зугдиди, где сконцентрирована одна из крупнейших региональных организаций. В Зугдиди Мелия получил уверение в поддержке от депутатов местного совещательного органа сакребуло, а вот Хабеишвили от другой части организации. Что стало поводом для Хабеишвили обвинить Мелия в том, что он заставляет представителей сакребуло голосовать за него. "Нацдвижение" разваливают разборки олигархов? Реакция на события в оппозиционной партии>> Между тем, глава Зугдидской организации Анна Цитлидзе заявила, что не будет вмешиваться в ход выборов членов своей организации, подчеркнув, что в ней есть сторонники всех четверых кандидатов и их надо уважать. Депутаты от "Нацдвижения" сакребуло Зугдиди не единственные, кто уже открыто выступает за Мелия. Ранее о поддержке открыто заявили в аджарской и кутаисской организациях, а также в организации в Озургети. Выборы на фоне За последний период "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах>>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, зугдиди, аджария, батуми, ана кипиани, колумнисты