https://sputnik-georgia.ru/20230124/veschdoki-i-odin-svidetel---kak-proshel-sud-po-voprosu-osvobozhdeniya-saakashvili-274174042.html

Вещдоки и один свидетель - как прошел суд по вопросу освобождения Саакашвили?

Вещдоки и один свидетель - как прошел суд по вопросу освобождения Саакашвили?

Представители администрации тюрем Грузии с подозрением отнеслись к представленным биологическим образцам 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T01:39+0400

2023-01-24T01:39+0400

2023-01-24T01:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Защита осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили предоставила судье образцы ногтя и волоса, в которых одна из лабораторий США обнаружила отравляющие организм тяжелые металлы. Представители Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии усомнились в допустимости представленных вещественных доказательств. В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей - а таковых десятки - занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж - в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов.Есть ли основания для освобождения Саакашвили? Показания дал грузинский невролог>>Одним из самых тяжелых диагнозов, которые поставили Саакашвили приглашенные его защитой эксперты, в том числе американские, - это деменция. На заседании в понедельник в качестве очередного свидетеля защиты выступил грузинский нейрохирург Гела Ментешашвили. По его словам, у Саакашвили шейная спондилогенная миелопатия (повреждением спинного мозга), что показала МРТ, проведенная в "Вивамеди" 19 мая. Речь идет о проблеме с диском пятого позвонка.По мнению Ментешашвили, повреждение было вызвано механической травмой. Но сказать, когда была получена травма, невозможно. По его словам, Саакашвили утверждает, что это произошло, когда его силой заводили в тюремную больницу в Тбилиси. Речь идет о событиях 8 ноября 2021 года, когда у Саакашвили был 40-й день голодовки. Позже была обнародован видеозапись, на которой видно, как Саакашвили отказывается выходить из машины, но его силой выводят оттуда и тащат в больницу. Позже экс-президент заявил, что его обманом вывезли из тюрьмы, пообещав отвезти в многопрофильную клинику, а доставили в тюремную больницу.Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания на суде>>Ментешашвили считает, что Саакашвили нуждается в хирургическом вмешательстве. По его словам, ситуацию не исправить, но можно предотвратить необратимое ухудшение состояния здоровья.Адвокат тюремной администрации назвал Ментешашвили вызывающим доверие свидетелем. Адвокат пенитенциарной службы также обратил внимание на то, что врач не стал говорить о необходимости поездки за рубеж. "Такие операции достаточно часто проводятся в Грузии", - сказал Николаишвили.В свою очередь адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе выразил на суде возмущение из-за того, что директор "Вивамеди" Нино Надирадзе в телеэфире раскритиковала родных Саакашвили за еду, которую они приносят пациенту. А ответ судья Георгий Аревадзе пошутил, что "смотреть телевизор не всегда хорошо".В эфире телеканала "Имеди" Надирадзе заявила, что у Саакашвили нет никакого критического состояния. Единственное, что требует внимания, – это вес. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>По словам Надирадзе, несмотря на многочисленные просьбы к членам семьи Саакашвили принести необходимую для здоровья пациента калорийную еду, они этого не делают и приносят лишь малокалорийную еду из магазина. По ее словам, экс-президент с удовольствием ел, когда ему приносили вкусную еду. В свою очередь родные и адвокаты Саакашвили говорят о том, что экс-президент физически не может есть из-за тяжелого состояния здоровья, что подтвердили в том числе американские эксперты, выступившие на суде.В октябре 2021 года, когда Саакашвили взяли под стражу, он весил 115 килограммов, после чего похудел более чем на 40 килограмм. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, гела николаишвили, шалва хачапуридзе, тбилиси, сша, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба