https://sputnik-georgia.ru/20230118/spisok-diagnozov-saakashvili-rasshiryaetsya---nobelevskiy-laureat-dal-pokazaniya-na-sude-273991204.html

Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания на суде

Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания на суде

Представители пенитенциарной службы первым делом поинтересовались у Джеймс Коби, была ли Нобелевская премия получена в медицинской отрасли 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T00:26+0400

2023-01-18T00:26+0400

2023-01-18T01:04+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не получил адекватного лечения в заключении, он нуждается в незамедлительном хирургическом вмешательстве, заявил американский хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби на заседании в Тбилисском городском суде.Коби стал пятым американским экспертом, который выступил в качестве свидетеля защиты на суде по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Он подключился к заседанию дистанционно. Сам Саакашвили и на этот раз не участвовал в судебном заседании - осужденный отказался от онлайн включения, а лечащий врач не стал давать рекомендацию его транспортировки в суд, заявил судья Георгий Аревадзе.В самом начале заседания адвокат Валерий Гелбахиани призвал суд немедленно принять меры в связи с "тревожным заявлением" общественного движения "Сила народа", которое основали отколовшиеся от правящей партии "Грузинская мечта" депутаты, о готовящемся убийстве Саакашвили. А именно, "Сила народа" утверждает, что соратники осужденного экс-президента Грузии сделают все, чтобы освободить его и продолжать шантажировать власти страны, но, если они не достигнут цели, то план "Б" – избавиться от Саакашвили, как от золотого свидетеля. Об этом они заявили в понедельник. Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Гелбахиани призвал суд обратиться ко всем правоохранительным органам, чтобы, во-первых, было установлено, откуда у "Силы народа" подобная информация, и во-вторых - обеспечить безопасность жизни Саакашвили. Защита экс-президента уже оповестила об этом представителей дипломатического корпуса, чтобы "они выразили поддержку, чтобы такие анонсированные убийства были пресечены в Грузии, тем более третьего президента Грузии". Судья заявил, что абсолютно согласен с тем, что, если есть опасность, государство обязано пресекать подобное. "Сила народа": от Саакашвили хотят избавиться, как от золотого свидетеля>>Еще один вопрос, который обсуждался на суде до начала допроса свидетеля - длительность процедур. Адвокаты вновь заявили, что допрос свидетелей не может длиться бесконечно, поэтому нужно ограничить этот процесс во времени. Судья напомнил о том, что об этом уже говорили прежде и защита все равно часами допрашивала свидетелей. Экспертное заключениеПо словам американского эксперта, он осмотрел Саакашвили 8 октября 2022 гола и ознакомился с результатами рентгена и МРТ, после чего поставил следующий диагноз: артрит левого плечевого сустава и дислокация; артрит левого тазобедренного сустава; повреждение межпозвоночного диска в области шеи, радикулопатия (неврологический синдром) и спинальный стеноз.Коби считает, что шея Саакашвили была повреждена во время его этапирования из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. По его словам, его переводили в "странном положении". Речь идет о событиях 8 ноября 2021 года, когда у Саакашвили был 40-й день голодовки. Позже была обнародован видеозапись, на которой видно, как Саакашвили отказывается выходить из машины, но его силой выводят оттуда и тащат в больницу. Позже экс-президент заявил, что его обманом вывезли из тюрьмы, пообещав отвезти в многопрофильную клинику, а доставили в тюремную больницу.Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>Американский эксперт также предположил, что повреждения, которые имеются у Саакашвили, можно было получить во время судорог и припадков, которые у него были несколько раз.Коби также назвал возможные причины возникновения других заболеваний. "Считаю, что артрит, обнаруженный в обоих тазобедренных суставах и в плечевом суставе, может быть следствием токсичного воздействия. Ртуть - один из тех элементов, который обычно вызывает повреждение суставов", - сказал Коби на суде. Он также заявил, что видел множество пациентов, у которых развилась дислокация плечевого сустава после применения электрошока. "Во время обследования (Саакашвили - ред.) не нашел признаков того, что это вызвано электрошоком, хотя на моей клинической практике видел, что во время применения электрошока, в том числе после пыток, у пациентов бывают такого типа повреждения", - сказал Коби. Американский эксперт утверждает, что Саакашвили незамедлительно нуждается в хирургическом вмешательстве, в противном случае состояние ухудшится и он практически не сможет двигаться. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>При этом Коби дал положительный ответ на вопрос адвоката, мешают ли перечисленные заболевания отбыванию наказания. "Это так потому, что его ежедневно беспокоят сильные боли в области шеи, где происходит давление на спинной нерв и, соответственно, слабость усиливается", - отметил Коби. По словам эксперта, Саакашвили не делают болеутоляющие, а лишь инъекции валиума (успокоительное).Коби, как и другие американские эксперты, заявил, что не было адекватной диагностики и лечения, следствием чего слало ухудшение состояния здоровья Саакашвили. Когда слово передали представителям Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии, одним из первых вопросов было, получил ли Коби Нобелевскую премию в медицинской отрасли.Эксперт пояснил, что речь идет о премии за Международную кампанию по запрещению противопехотных мин, которой удостоилась группа экспертов, в том числе он в качестве ортопеда и эпидемиолога. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Кроме того, представители пенитенциарной службы поинтересовались у Коби, в курсе ли он, что электрошоки были изъяты из списка устройств, применяемых в пенитенциарной системе, более чем десть лет назад. Эксперт сказал, что не знает, что происходит в тюрьмах Грузии, но он видел повреждения, как у Саакашвили, у тех, к кому был применен электрошокер. Американский эксперт также не исключил, что дислокация плечевого сустава могла произойти спонтанно. При этом Коби дал отрицательный ответ на вопрос, установил ли он, когда ставил диагноз, когда Саакашвили получил эту травму.Между тем, по словам главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Уртмелидзе, последнее МРТ не выявило дислокации плечевого сустава. Еще один вопрос представителей специальной пенитенциарной службы касался того, может ли человек спустя несколько минут после дислокации плечевого сустава, швырять медицинскую аппаратуру и применять силу против кого-то с применением этой руки. Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ>>Коби дал отрицательный ответ на этот вопрос, после чего его спросили о том, видел ли он видео с Саакашвили, когда его только завели в палату тюремной больницы. Американский эксперт сказал, что видел видео и не может утверждать, что травма была получена во время его перевода из одной тюрьмы в больницу другой тюрьмы. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Мошенничество и симуляция – вице-спикер о состоянии экс-президента Грузии>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд