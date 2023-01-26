https://sputnik-georgia.ru/20230126/kobakhidze-credit-suisse-presleduet-politicheskie-tseli-v-otnoshenii-ivanishvili-274297539.html

Кобахидзе: Credit Suisse преследует политические цели в отношении Иванишвили

Кобахидзе: Credit Suisse преследует политические цели в отношении Иванишвили

Действия Credit Suisse в отношении вкладчиков Кобахидзе назвал ограблением 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T20:05+0400

2023-01-26T20:05+0400

2023-01-26T20:05+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse создает проблемы основателю правящей партии "Грузинская мечта", миллиардеру Бидзине Иванишвили из политических соображений, чтобы последний вернулся в политику и принял противоречащее интересам страны решение, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции. По его словам, шантажом Иванишвили пытаются заставить вернуться в политику. "Мы понимаем, в чем цель всего этого. Это намек на то, что кое-кто хочет заставить Бидзину Иванишвили против его воли вернуться в политический процесс и сделать то, чего делать не следует, исходя из того, что все это противоречит национальным интересам нашей страны", - сказал Кобахидзе. При этом председатель "Грузинской мечты" отметил тщетность подобных попыток. "Еще раз скажу, что они не знают Бидзину Иванишвили - никто не может заставить его сделать шаг, противоречащий интересам нашей страны", - сказал Кобахидзе. Действия Credit Suisse в отношении вкладчиков Кобахидзе назвал ограблением. Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела>>"Это обычное ограбление, которое я наблюдаю в одном из мощнейших швейцарских банков, чья репутация уже подмочена, и о котором широко говорят международные СМИ", - сказал Кобахидзе."Неформальные санкции"О том, что отношения Иванишвили с Credit Suisse вышли из правовой плоскости и стали чисто политическими после начала конфликта на Украине в конце февраля 2022 года, говорится и в последнем заявлении адвокатской конторы MKD Law, которая защищает интересы Иванишвили.С марта у Иванишвили возникли проблемы как с получением личных денег, так и предметов искусства и летательного аппарата.В результате больших усилий небольшая часть проблем была решена через суд, но доступ к основным активам Иванишвили ограничен до сих пор. Защита Иванишвили назвала это явление "неформальными санкциями".Между тем, в конце декабря 2022 года Credit Suisse вернул Иванишвили существенную часть денег, к чему его еще три года назад обязал суд Швейцарии, а также начисленные за задержку проценты.Кроме того, Иванишвили перечислили деньги, которые находились под управлением сингапурского траста Credit Suisse, и которые он не мог получить с весны, после начала конфликта на Украине.В данном случает речь идет не о тех деньгах, которые Иванишвили потерял в результате мошеннической схемы менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы. Спустя годы, в июле 2022 года, Верховный суд Бермудских островов обязал дочернюю компанию Credit Suisse - Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам – 607 350 000 долларов.Обнародованы детали судебного разбирательства Иванишвили с Credit Suisse>>В настоящее время дело касается денег, которые не затронула мошенническая схема. Часть этих денег Иванишвили перевел в другой швейцарский банк, оставив в Credit Suisse лишь 5% в виду формальных нужд на обеспечение текущих споров.Несмотря на перевод денег в другой банк, активы управлялись двумя трастами, которые Иванишвили посоветовал тот же Credit Suisse. Один из трастов находится в Сингапуре, а второй – в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны). Основная сумма находится под управлением именно последнего траста.Несмотря на то, что это траст Credit Suisse, он долгое время беспрепятственно работал с Иванишвили. Проблемы начались в марте 2022 года. Изначально это были задержки перечислений в течение месяца, а позже деньги Иванишвили и вовсе были заблокированы.В марте траст Гернси назвал причиной отказа в перечислении денег "геополитическое положение в Восточной Европе", а позже он нашел выход в резолюции Европарламента от 9 июня, которая призвала Европейский совет ввести санкции против Иванишвили. Траст заявил, что готов перечислить деньги только в том случае, если к этому его обяжет суд.В результате защита Иванишвили обратилась в суд Гернси. Судебное заседание, которое должно было состояться в сентябре 2022 года, несколько раз переносили. Теперь оно назначено на март 2023 года. Адвокатская контора не исключает, что эта исключительно формальная процедура, которая не является даже судебным спором и на которую нужен лишь день, еще раз может быть перенесена.Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии: под прицелом – Иванишвили>>Между тем второй траст, под управлением которого находится намного меньшая сумма, на второй же день после второй, более резкой резолюции Европарламента (от 14 декабря), перечислил деньги Иванишвили."Это реальная "цена" резолюции Европарламента, и эту "цену" знает в том числе Credit Suisse. Было бы правильно, если бы банк и в первом случае так поступил... Все это означает, что политический шантаж продолжается и, видимо, продолжится в будущем", - сказано в заявлении.Тем самым защищающая интересы Иванишвили юридическая контора прервала трехмесячное молчание, заявив, что менеджмент Credit Suisse (одного из крупнейших в Швейцарии и в мире финансовых институтов) все это время создавал имитацию попытки проведения переговоров."Сейчас для нас очевидно, что целью создания менеджментом банка иллюзии переговоров в действительности было политическое давление, а не что-то иное, хотя бы получение банком какой-то выгоды", – говорится в заявлении MKD Law.Лидер "Грузинской мечты" обвинил депутатов Европарламента в коррупции>>Адвокатская контора намерена обнародовать информацию о новых деталях дела не только в грузинских СМИ, но и в западных, если, конечно, на этот раз это удастся сделать.Международные и швейцарские СМИ, которые без проблем освещали информацию о нарушениях банка, погрешностях суда и правосудия, закрыли медиасреду для заявлений защиты Иванишвили о том, что менеджмент швейцарского банка Credit Suisse осознанно действовал для повреждения имиджа банка и репутации швейцарского государства и участвовал в оказании политического давления, отмечено в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, грузинская мечта