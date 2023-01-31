https://sputnik-georgia.ru/20230131/premer-gruzii-vyslushal-plany-minfina-strany-na-2023-god-274441297.html

Премьер Грузии выслушал планы Минфина страны на 2023 год

Премьер Грузии выслушал планы Минфина страны на 2023 год

Согласно текущему прогнозу, в 2023 году ВВП на душу населения превысит 8 тысяч долларов, а к 2026 году – 10 тысяч долларов 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T23:28+0400

2023-01-31T23:28+0400

2023-01-31T23:47+0400

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министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Итоги экономики Грузии в 2022 году, а также планы и прогнозы на 2023 год обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе рабочего совещания, сообщает пресс-служба Администрации правительства. На встрече внимание было акцентировано на планах и основных направлениях финансового ведомства, которые предстоит реализовать в 2023 году. Беседа коснулась динамики реализации "Стратегии развития Грузии – Видение 2030". Министр финансов и его заместители предоставили премьеру информацию о макроэкономических и фискальных параметрах на 2023 год. Прогноз роста экономики Грузии На встрече было отмечено, что после 10,5% экономического роста, зафиксированного в 2021 году, в 2022 году также был зафиксирован двузначный рост, составивший 10,1%. По информации пресс-службы, к 2023 году прогнозы экономического роста и показателей дефлятора ВВП составляют 5%, а номинального валового внутреннего продукта - до 80 млрд лари. В ближайшие годы темпы экономического роста сохранены в среднем на уровне 5%, а прогноз дефлятора ВВП составляет 3%. Соответственно, номинальный показатель ВВП увеличится с 79,7 млрд лари в 2023 году до 101,2 млрд лари к 2026 году. Согласно текущему прогнозу в 2023 году ВВП на душу населения превысит 8 тысяч долларов, а к 2026 году – 10 тысяч долларов. Отмечено, что по прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочный период 2022-2027 годов Грузия будет иметь один из самых высоких темпов роста среди стран региона и Европы и составит 5,8%. Выполнение программы МВФ На рабочей встрече обсудили ход 3-летней программы с Международным валютным фондом, которая направлена ​​на поддержку реформ в стране. Речь идет о реформе госпредприятий, реформе управления госинвестициями, а также анализа и оптимизации налоговых расходов. В качестве пилотных предприятий, помимо электросистемы, были определены "Грузинская железная дорога", "Компания транспортировки газа" и "Объединение аэропортов". В шаге от инвестиционного рейтинга Также на встрече был отмечен прогресс Грузии в плане международных кредитных рейтингов. Согласно последнему рейтингу компании Fitch, перспектива суверенного рейтинга Грузии улучшена со "стабильного" на "позитивный", а рейтинг оценен на уровне "ВВ". Постпандемическая макроэкономическая политика сыграла решающую роль в улучшении перспектив, что помогло сократить госдолг к концу 2022 года, снизить фискальный дефицит и заполнить международные резервы. Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного >>Отмечено, что в 2022 году Грузия улучшила соотношение долга к ВВП по сравнению с периодом до пандемии в 2019 году. В 2022 году отношение долга к ВВП составляло 39,6%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 40,4%. "Это, в свою очередь, отразилось в более высоких темпах экономического роста и снижении внешних факторов уязвимости, таких как дефицит счета текущих операций и долларизация", - сказано в сообщении. По оценке Fitch, сохранение тенденции к улучшению данных факторов станет предпосылкой для повышения рейтинга до уровня BB+. Как и в предыдущих оценках, Агентство считает сильными сторонами рейтинга высокое качество экономического правления, а также стабильную, надежную макроэкономическую и фискальную политику. Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина >> Важно, что тенденция сокращения дефицита текущего счета и долларизации сохраняется, что поможет улучшить кредитные рейтинги в будущем. Это означает, что международная рейтинговая компания Fitch рассчитывает улучшить рейтинг в следующих оценках, таким образом, страна будет в одном шаге от инвестиционного рейтинга. Премьер заслушал информацию о предпринимаемых мерах в направлении совершенствования управления государственными инвестициями. В рамках технической помощи МВФ и Всемирного банка ведется работа по обновлению методологии управления инвестиционными проектами, в которой будут уточнены конкретные критерии, какие проекты будут подлежать обязательной предварительной оценке. Еще один вопрос, который был рассмотрен на совещании, – это анализ/оптимизация налоговых льгот (расходов). Было отмечено, что с помощью МВФ с текущего года планируется изучить экономическую эффективность больших налоговых льгот. Большие планы Кроме того, на встрече рассмотрели другие планы Минфина на 2023 год. В частности 2-5 мая в южнокорейском городе Инчхон Грузия предстанет в качестве страны-хозяйки ежегодного собрания Азиатского банка развития на 2024 год; В 2023 году будет разработан план действий по поэтапному (полностью с 2026 г.) переводу государственных предприятий, отнесенных к государственным организациям, на казначейское обслуживание, а также подготовлены государственные школы к переводу на обслуживание Единой системы учета казначейства 2024 года. Каким будет экономический рост Грузии в 2023 году: прогноз от МВФ >>Минфин планирует утвердить новую среднесрочную стратегию управления государственными финансами; будет утверждена обновленная стратегия управления долгом; будет продолжена работа по совершенствованию управления государственными финансами муниципальных образований, в том числе с учетом принципов фискальной децентрализации; работа по совершенствованию консолидированной финансовой отчетности на основе принципов IPSAS будет продолжена. На рабочем совещании глава правительства поставил перед министром финансов и заместителями новые задачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, fitch ratings, международный валютный фонд, министерство финансов грузии