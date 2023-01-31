https://sputnik-georgia.ru/20230131/premer-gruzii-vyslushal-plany-minfina-strany-na-2023-god-274441297.html
Премьер Грузии выслушал планы Минфина страны на 2023 год
Премьер Грузии выслушал планы Минфина страны на 2023 год
Согласно текущему прогнозу, в 2023 году ВВП на душу населения превысит 8 тысяч долларов, а к 2026 году – 10 тысяч долларов 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T23:28+0400
2023-01-31T23:28+0400
2023-01-31T23:47+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
fitch ratings
международный валютный фонд
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Итоги экономики Грузии в 2022 году, а также планы и прогнозы на 2023 год обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе рабочего совещания, сообщает пресс-служба Администрации правительства. На встрече внимание было акцентировано на планах и основных направлениях финансового ведомства, которые предстоит реализовать в 2023 году. Беседа коснулась динамики реализации "Стратегии развития Грузии – Видение 2030". Министр финансов и его заместители предоставили премьеру информацию о макроэкономических и фискальных параметрах на 2023 год. Прогноз роста экономики Грузии На встрече было отмечено, что после 10,5% экономического роста, зафиксированного в 2021 году, в 2022 году также был зафиксирован двузначный рост, составивший 10,1%. По информации пресс-службы, к 2023 году прогнозы экономического роста и показателей дефлятора ВВП составляют 5%, а номинального валового внутреннего продукта - до 80 млрд лари. В ближайшие годы темпы экономического роста сохранены в среднем на уровне 5%, а прогноз дефлятора ВВП составляет 3%. Соответственно, номинальный показатель ВВП увеличится с 79,7 млрд лари в 2023 году до 101,2 млрд лари к 2026 году. Согласно текущему прогнозу в 2023 году ВВП на душу населения превысит 8 тысяч долларов, а к 2026 году – 10 тысяч долларов. Отмечено, что по прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочный период 2022-2027 годов Грузия будет иметь один из самых высоких темпов роста среди стран региона и Европы и составит 5,8%. Выполнение программы МВФ На рабочей встрече обсудили ход 3-летней программы с Международным валютным фондом, которая направлена на поддержку реформ в стране. Речь идет о реформе госпредприятий, реформе управления госинвестициями, а также анализа и оптимизации налоговых расходов. В качестве пилотных предприятий, помимо электросистемы, были определены "Грузинская железная дорога", "Компания транспортировки газа" и "Объединение аэропортов". В шаге от инвестиционного рейтинга Также на встрече был отмечен прогресс Грузии в плане международных кредитных рейтингов. Согласно последнему рейтингу компании Fitch, перспектива суверенного рейтинга Грузии улучшена со "стабильного" на "позитивный", а рейтинг оценен на уровне "ВВ". Постпандемическая макроэкономическая политика сыграла решающую роль в улучшении перспектив, что помогло сократить госдолг к концу 2022 года, снизить фискальный дефицит и заполнить международные резервы. Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного >>Отмечено, что в 2022 году Грузия улучшила соотношение долга к ВВП по сравнению с периодом до пандемии в 2019 году. В 2022 году отношение долга к ВВП составляло 39,6%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 40,4%. "Это, в свою очередь, отразилось в более высоких темпах экономического роста и снижении внешних факторов уязвимости, таких как дефицит счета текущих операций и долларизация", - сказано в сообщении. По оценке Fitch, сохранение тенденции к улучшению данных факторов станет предпосылкой для повышения рейтинга до уровня BB+. Как и в предыдущих оценках, Агентство считает сильными сторонами рейтинга высокое качество экономического правления, а также стабильную, надежную макроэкономическую и фискальную политику. Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина >> Важно, что тенденция сокращения дефицита текущего счета и долларизации сохраняется, что поможет улучшить кредитные рейтинги в будущем. Это означает, что международная рейтинговая компания Fitch рассчитывает улучшить рейтинг в следующих оценках, таким образом, страна будет в одном шаге от инвестиционного рейтинга. Премьер заслушал информацию о предпринимаемых мерах в направлении совершенствования управления государственными инвестициями. В рамках технической помощи МВФ и Всемирного банка ведется работа по обновлению методологии управления инвестиционными проектами, в которой будут уточнены конкретные критерии, какие проекты будут подлежать обязательной предварительной оценке. Еще один вопрос, который был рассмотрен на совещании, – это анализ/оптимизация налоговых льгот (расходов). Было отмечено, что с помощью МВФ с текущего года планируется изучить экономическую эффективность больших налоговых льгот. Большие планы Кроме того, на встрече рассмотрели другие планы Минфина на 2023 год. В частности 2-5 мая в южнокорейском городе Инчхон Грузия предстанет в качестве страны-хозяйки ежегодного собрания Азиатского банка развития на 2024 год; В 2023 году будет разработан план действий по поэтапному (полностью с 2026 г.) переводу государственных предприятий, отнесенных к государственным организациям, на казначейское обслуживание, а также подготовлены государственные школы к переводу на обслуживание Единой системы учета казначейства 2024 года. Каким будет экономический рост Грузии в 2023 году: прогноз от МВФ >>Минфин планирует утвердить новую среднесрочную стратегию управления государственными финансами; будет утверждена обновленная стратегия управления долгом; будет продолжена работа по совершенствованию управления государственными финансами муниципальных образований, в том числе с учетом принципов фискальной децентрализации; работа по совершенствованию консолидированной финансовой отчетности на основе принципов IPSAS будет продолжена. На рабочем совещании глава правительства поставил перед министром финансов и заместителями новые задачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, fitch ratings, международный валютный фонд, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, fitch ratings, международный валютный фонд, министерство финансов грузии
Премьер Грузии выслушал планы Минфина страны на 2023 год
23:28 31.01.2023 (обновлено: 23:47 31.01.2023)
Согласно текущему прогнозу, в 2023 году ВВП на душу населения превысит 8 тысяч долларов, а к 2026 году – 10 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Итоги экономики Грузии в 2022 году, а также планы и прогнозы на 2023 год обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе рабочего совещания, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
На встрече внимание было акцентировано на планах и основных направлениях финансового ведомства, которые предстоит реализовать в 2023 году. Беседа коснулась динамики реализации "Стратегии развития Грузии – Видение 2030".
Министр финансов и его заместители предоставили премьеру информацию о макроэкономических и фискальных параметрах на 2023 год.
Прогноз роста экономики Грузии
На встрече было отмечено, что после 10,5% экономического роста, зафиксированного в 2021 году, в 2022 году также был зафиксирован двузначный рост, составивший 10,1%.
По информации пресс-службы, к 2023 году прогнозы экономического роста и показателей дефлятора ВВП составляют 5%, а номинального валового внутреннего продукта - до 80 млрд лари.
В ближайшие годы темпы экономического роста сохранены в среднем на уровне 5%, а прогноз дефлятора ВВП составляет 3%. Соответственно, номинальный показатель ВВП увеличится с 79,7 млрд лари в 2023 году до 101,2 млрд лари к 2026 году.
Согласно текущему прогнозу в 2023 году ВВП на душу населения превысит 8 тысяч долларов, а к 2026 году – 10 тысяч долларов.
Отмечено, что по прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочный период 2022-2027 годов Грузия будет иметь один из самых высоких темпов роста среди стран региона и Европы и составит 5,8%.
Выполнение программы МВФ
На рабочей встрече обсудили ход 3-летней программы с Международным валютным фондом, которая направлена на поддержку реформ в стране.
Речь идет о реформе госпредприятий, реформе управления госинвестициями, а также анализа и оптимизации налоговых расходов.
"Реформа государственных предприятий является самой важной и крупнейшей фискальной реформой. Уже утверждена стратегия реформы и разрабатываются необходимые законодательные изменения. При этом процесс реформирования на пилотных предприятиях будет активно продолжаться", - отмечено в сообщении.
В качестве пилотных предприятий, помимо электросистемы, были определены "Грузинская железная дорога", "Компания транспортировки газа" и "Объединение аэропортов".
В шаге от инвестиционного рейтинга
Также на встрече был отмечен прогресс Грузии в плане международных кредитных рейтингов. Согласно последнему рейтингу компании Fitch, перспектива суверенного рейтинга Грузии улучшена со "стабильного" на "позитивный", а рейтинг оценен на уровне "ВВ".
Постпандемическая макроэкономическая политика сыграла решающую роль в улучшении перспектив, что помогло сократить госдолг к концу 2022 года, снизить фискальный дефицит и заполнить международные резервы.
Отмечено, что в 2022 году Грузия улучшила соотношение долга к ВВП по сравнению с периодом до пандемии в 2019 году. В 2022 году отношение долга к ВВП составляло 39,6%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 40,4%.
"Это, в свою очередь, отразилось в более высоких темпах экономического роста и снижении внешних факторов уязвимости, таких как дефицит счета текущих операций и долларизация", - сказано в сообщении.
По оценке Fitch, сохранение тенденции к улучшению данных факторов станет предпосылкой для повышения рейтинга до уровня BB+.
Как и в предыдущих оценках, Агентство считает сильными сторонами рейтинга высокое качество экономического правления, а также стабильную, надежную макроэкономическую и фискальную политику.
Важно, что тенденция сокращения дефицита текущего счета и долларизации сохраняется, что поможет улучшить кредитные рейтинги в будущем. Это означает, что международная рейтинговая компания Fitch рассчитывает улучшить рейтинг в следующих оценках, таким образом, страна будет в одном шаге от инвестиционного рейтинга.
Премьер заслушал информацию о предпринимаемых мерах в направлении совершенствования управления государственными инвестициями. В рамках технической помощи МВФ и Всемирного банка ведется работа по обновлению методологии управления инвестиционными проектами, в которой будут уточнены конкретные критерии, какие проекты будут подлежать обязательной предварительной оценке.
Еще один вопрос, который был рассмотрен на совещании, – это анализ/оптимизация налоговых льгот (расходов). Было отмечено, что с помощью МВФ с текущего года планируется изучить экономическую эффективность больших налоговых льгот.
Большие планы
Кроме того, на встрече рассмотрели другие планы Минфина на 2023 год.
В частности 2-5 мая в южнокорейском городе Инчхон Грузия предстанет в качестве страны-хозяйки ежегодного собрания Азиатского банка развития на 2024 год;
В 2023 году будет разработан план действий по поэтапному (полностью с 2026 г.) переводу государственных предприятий, отнесенных к государственным организациям, на казначейское обслуживание, а также подготовлены государственные школы к переводу на обслуживание Единой системы учета казначейства 2024 года.
Минфин планирует утвердить новую среднесрочную стратегию управления государственными финансами; будет утверждена обновленная стратегия управления долгом; будет продолжена работа по совершенствованию управления государственными финансами муниципальных образований, в том числе с учетом принципов фискальной децентрализации; работа по совершенствованию консолидированной финансовой отчетности на основе принципов IPSAS будет продолжена.
На рабочем совещании глава правительства поставил перед министром финансов и заместителями новые задачи.