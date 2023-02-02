https://sputnik-georgia.ru/20230202/tsel---vovlech-gruziyu-v-voynu---v-tbilisi-rezko-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-274491266.html

"Цель - вовлечь Грузию в войну" - в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского

"Цель - вовлечь Грузию в войну" - в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского

Идет огромная и сильнейшая кампания по вовлечению Грузии в войну, отметил депутат 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T12:58+0400

2023-02-02T12:58+0400

2023-02-02T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Заявление президента Украины Владимира Зеленского является частью кампании, которая направлена на вовлечение Грузии в войну, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Зеленский накануне заявил, что власти Грузии ежедневно публично пытают и убивают осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины. По его словам, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают. При этом Зеленский отметил, что не обсуждает вопрос, за что его арестовали, и каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это, по словам Зеленского, их внутренний вопрос. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Как отметил Мдинарадзе, он гордится тем, что в самое сложное время нынешние власти спасли страну от физического уничтожения. "Когда я буду стоять перед зеркалом и перед моими детьми, я буду очень этим гордиться, что был одним из участников этих решений", - отметил Мдинарадзе. "Лживое заявление"Заявление Зеленского прокомментировал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. "Почему глава воюющего государства нашел для этого время, или какой информацией он располагал, когда делал заявление - я не знаю. Но с уверенностью могу сказать, что то, что он сказал, было ложью", - заявил Сарджвеладзе в эфире телеканала PalitraNews. Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты>>При этом Сарджвеладзе отметил, что сам Саакашвили поставил Зеленского в неудобное положение, когда предъявил ультиматум. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию. "Для лечения ему нужна конкретная процедура, эту процедуру уже давно предлагает государство, он отказывается. Сейчас ставит ультиматум, что если выполнять какое-то условие, то потом он согласится на то, что необходимо для его здоровья. Выходит, Зеленский и говорит, что человек хочет еды, а государство не дает его ему и убивает его", - заявил Сарджвеладзе. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает много часов. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, одесская область, михаил саакашвили, владимир зеленский, тбилисский городской суд, мамука мдинарадзе, грузинская мечта