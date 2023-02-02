https://sputnik-georgia.ru/20230202/tsel---vovlech-gruziyu-v-voynu---v-tbilisi-rezko-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-274491266.html
"Цель - вовлечь Грузию в войну" - в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского
"Цель - вовлечь Грузию в войну" - в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского
Идет огромная и сильнейшая кампания по вовлечению Грузии в войну, отметил депутат 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T12:58+0400
2023-02-02T12:58+0400
2023-02-02T13:11+0400
политика
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тбилиси
украина
одесская область
михаил саакашвили
владимир зеленский
тбилисский городской суд
мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Заявление президента Украины Владимира Зеленского является частью кампании, которая направлена на вовлечение Грузии в войну, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Зеленский накануне заявил, что власти Грузии ежедневно публично пытают и убивают осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины. По его словам, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают. При этом Зеленский отметил, что не обсуждает вопрос, за что его арестовали, и каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это, по словам Зеленского, их внутренний вопрос. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Как отметил Мдинарадзе, он гордится тем, что в самое сложное время нынешние власти спасли страну от физического уничтожения. "Когда я буду стоять перед зеркалом и перед моими детьми, я буду очень этим гордиться, что был одним из участников этих решений", - отметил Мдинарадзе. "Лживое заявление"Заявление Зеленского прокомментировал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. "Почему глава воюющего государства нашел для этого время, или какой информацией он располагал, когда делал заявление - я не знаю. Но с уверенностью могу сказать, что то, что он сказал, было ложью", - заявил Сарджвеладзе в эфире телеканала PalitraNews. Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты>>При этом Сарджвеладзе отметил, что сам Саакашвили поставил Зеленского в неудобное положение, когда предъявил ультиматум. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию. "Для лечения ему нужна конкретная процедура, эту процедуру уже давно предлагает государство, он отказывается. Сейчас ставит ультиматум, что если выполнять какое-то условие, то потом он согласится на то, что необходимо для его здоровья. Выходит, Зеленский и говорит, что человек хочет еды, а государство не дает его ему и убивает его", - заявил Сарджвеладзе. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает много часов. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, одесская область, михаил саакашвили, владимир зеленский, тбилисский городской суд, мамука мдинарадзе, грузинская мечта
политика, грузия, новости, тбилиси, украина, одесская область, михаил саакашвили, владимир зеленский, тбилисский городской суд, мамука мдинарадзе, грузинская мечта
"Цель - вовлечь Грузию в войну" - в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского
12:58 02.02.2023 (обновлено: 13:11 02.02.2023)
Идет огромная и сильнейшая кампания по вовлечению Грузии в войну, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Заявление президента Украины Владимира Зеленского является частью кампании, которая направлена на вовлечение Грузии в войну, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Зеленский накануне заявил, что власти Грузии ежедневно публично пытают и убивают осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины. По его словам, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают. При этом Зеленский отметил, что не обсуждает вопрос, за что его арестовали, и каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это, по словам Зеленского, их внутренний вопрос.
"К сожалению, в последнее время с высоких трибун звучат субъективные заявления и ложь. Мы все прекрасно знаем, что одна из главных целей этой глобальной кампании - вовлечь страну в войну. Идет огромная и сильнейшая кампания по вовлечению Грузии в войну", - заявил Мдинарадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как отметил Мдинарадзе, он гордится тем, что в самое сложное время нынешние власти спасли страну от физического уничтожения.
"Когда я буду стоять перед зеркалом и перед моими детьми, я буду очень этим гордиться, что был одним из участников этих решений", - отметил Мдинарадзе.
"Лживое заявление"
Заявление Зеленского прокомментировал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
"Почему глава воюющего государства нашел для этого время, или какой информацией он располагал, когда делал заявление - я не знаю. Но с уверенностью могу сказать, что то, что он сказал, было ложью", - заявил Сарджвеладзе в эфире телеканала PalitraNews
.
При этом Сарджвеладзе отметил, что сам Саакашвили поставил Зеленского в неудобное положение, когда предъявил ультиматум. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию.
"Для лечения ему нужна конкретная процедура, эту процедуру уже давно предлагает государство, он отказывается. Сейчас ставит ультиматум, что если выполнять какое-то условие, то потом он согласится на то, что необходимо для его здоровья. Выходит, Зеленский и говорит, что человек хочет еды, а государство не дает его ему и убивает его", - заявил Сарджвеладзе.
Страсти вокруг Саакашвили
В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди".
Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает много часов. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов.
Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья.
Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде.
Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.