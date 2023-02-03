https://sputnik-georgia.ru/20230203/vlasti-ukrainy-dolzhny-pokayatsya-v-grekhakh--lider-gruzinskoy-mechty-274536047.html

Власти Украины должны покаяться в грехах – лидер "Грузинской мечты"

Власти Украины должны покаяться в грехах – лидер "Грузинской мечты"

Депутат напомнил властям Украины, что они укрывали и укрывают в прошлом грузинских политиков, заочно осужденных в Грузии 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T15:42+0400

2023-02-03T15:42+0400

2023-02-03T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал власти Украины покаяться в грехах прошлого, в том числе в укрытии осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на протяжении многих лет. Накануне МИД Украины призвал власти Грузии перестать издеваться над Саакашвили и передать его Киеву. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии ежедневно публично пытают и убивают Саакашвили, который является гражданином Украины. Кобахидзе напомнил, что несмотря на историческую дружбу между народами, власти Украины годами укрывали в своей стране "криминала Саакашвили" и сегодня укрывают до десяти известных криминалов, в том числе лиц, причастных к пыткам людей. Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. "Цель - вовлечь Грузию в войну" - в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского>>К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь дважды принял участие в заседании и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор, как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. МИД Украины призывает Грузию передать им Саакашвили>>Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, украина, ираклий кобахидзе