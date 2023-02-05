https://sputnik-georgia.ru/20230205/gruzinskaya-mechta-narod-i-gosudarstvo-ne-dopustyat-v-gruzii-voyny-274583232.html

"Грузинская мечта": народ и государство не допустят в Грузии войны

"Грузинская мечта": народ и государство не допустят в Грузии войны

Депутат правящей партии Рати Ионатамишвили видит в заявлениях "Нацдвижения" происки внешних сил 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T19:42+0400

2023-02-05T19:42+0400

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михаил саакашвили

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единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Государство и народ Грузии не допустят в Грузии беспорядков и войны, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе. Одни из лидеров "Нацдвижения" Георгий Чаладзе, который возглавляет штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что вопрос освобождения Саакашвили должен решится положительно если власти не хотят войны. При этом депутат также ответил и матери Саакашвили Гиули Аласания, которая заявила, что для нее приемлема любая форма действий, которая изменит положение ее сына. "Наиболее опасным и абсолютно неприемлемым для общества является заявление матери гражданина Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания о том, что, оказывается, все формы, в том числе хаос, беспорядки, дестабилизация, государственный переворот, революция и даже война для них приемлемы, лишь бы освободить заключенного и вернуть кровавый режим. Они согласны даже на войну", – сказал Божадзе. Шантаж и вредительство – реакция правящей партии и оппозиции на угрозы "Нацдвижения" >>В том, что "Нацдвижение" не добьется успеха уверен и другой депутат правящей силы Рати Ионатамишвили, который видит в заявлениях "Нацдвижения" происки внешних сил. "За теми людьми стоят группы, которые сделали все, чтобы в Грузии была бы братоубийственная война, но сегодня у нас сильное государства, и, естественно, ни глобальная и ни локальная "партия войны" никогда не добьются беспорядков в Грузии", – сказал Ионатамишвили. Состояние Саакашвили Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти. С тех пор, как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Непонятная торговля мандатами – оппозиционер о заявлении нового лидера "Нацдвижения" >>Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Популистское и несерьезное – реакция членов "Нацдвижения" на заявление нового лидер партии>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение