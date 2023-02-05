https://sputnik-georgia.ru/20230205/shantazh-i-vreditelstvo---reaktsiya-pravyaschey-partii-i-oppozitsii-na-ugrozy-natsdvizheniya-274576136.html

Шантаж и вредительство - реакция правящей партии и оппозиции на угрозы "Нацдвижения"

Шантаж и вредительство - реакция правящей партии и оппозиции на угрозы "Нацдвижения"

Частью пропаганды "Национального движения" является выдавать кровопролитие за мир, а беззаконие - за законные действия, заявил министр 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T12:35+0400

2023-02-05T12:35+0400

2023-02-05T12:45+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Шантажом назвал заявление члена оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Георгия Чиладзе о предстоящей войне на улицах страны министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Один из членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе заявил, что вопрос заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили должен решиться положительно, иначе правящая партия получит войну на улицах. При этом, Чиладзе отметил, что его слова это угроза и что международные партнеры "знают об этом". По его словам, это часть пропаганды "Национального движения" выдавать кровопролитие за мир, а беззаконие - за законные действия. Реакция оппозиции На резкое заявление Чиладзе ответили и в парламентской оппозиции. Так, депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Анна Бучукури назвала слова члена "Нацдвижения" "вредительством". "Я не знаю, какой статус у Георгия Чаладзе в партии, но его заявление является вредительством и не более того",- сказала Бучукури. Непонятная торговля мандатами – оппозиционер о заявлении нового лидера "Нацдвижения" >>По словам Анны Бучукури, у "Национального движения" больше нет ресурсов не только для серьезного противодействия власти, но и для ее обновления. Один из лидеров партии "Граждане", депутат Леван Иоселиани считает, что "Национальное движение" должно отреагировать на заявление Чиладзе и зафиксировать свое несогласие с его содержанием. По словам Иоселиани, такие заявления делают невозможным возвращения бывшей правящей партии к власти. Комичным и несерьезным назвал заявление Чиладзе депутат от партии "Гирчи" Александр Рехвиашвили. По его словам, в "Национальном движении" должен найтись человек, который скажет, что слова Чиладзе - вздор. "Как минимум, кто-то ведь найдется в "Национальном движении", кто скажет, что это вздор, как бы они не относились друг к другу. Если это и правда было сказано всерьез и это серьезное заявление, то оно совершенно неприемлемо", - сказал Рехвиашвили. Популистское и несерьезное – реакция членов "Нацдвижения" на заявление нового лидер партии>>Бывшие соратники Саакашвили по партии "Единое национальное движение" ЕНД, не дожидаясь решения суда, уже создали штаб по освобождению их идейного лидера. главой штаба является Георгий Чиладзе. Ранее лидер ЕНД Леван Хабеишвили уже заявлял о намерении силой освободить экс-президента. Состояние Саакашвили Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Страсти вокруг Саакашвили: освободят ли экс-президента? >>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили >>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, леван иоселиани, тбилисский городской суд, единое нацдвижение