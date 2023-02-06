https://sputnik-georgia.ru/20230206/osvobodyat-saakashvili-ili-net-idet-zaklyuchitelnoe-sudebnoe-zasedanie--274615877.html

Освободят Саакашвили или нет? Идет заключительное судебное заседание

Освободят Саакашвили или нет? Идет заключительное судебное заседание

Защита Саакашвили настаивает на том, что у экс-президента три тяжелых заболевания, которые являются основанием для его освобождения 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T18:51+0400

2023-02-06T18:51+0400

2023-02-06T19:17+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. В Тбилисском городском суде проходит заключительное заседание по вопросу освобождения или отсрочки наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. С заключительным словом должны выступить обе стороны - адвокаты и представители Специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии. И, возможно, сегодня же судья объявит решение. Параллельно во дворе Тбилисского городского суда проходит акция в поддержку Саакашвили. Сам экс-президент не участвует в заседании. В ходе судебного процесса, который длится уже около двух месяцев, допросили зарубежных и местных врачей, приглашенных защитой Саакашвили в качестве свидетелей, персонал и гендиректора гражданской клиники "Вивамеди", в которой с мая 2022 года лечится Саакашвили, Нино Надирадзе, эксперта Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули Эку Чавлеишвили. Предстала перед судом в качестве свидетеля и директора психореабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. Именно этот центр при участии местных и иностранных врачей подготовил комплексное медицинское заключение, которое является доказательством защиты необходимости освобождения Саакашвили. Сарказм и острые вопросы о Саакашвили - директор клиники "Вивамеди" дала показания в суде>>Среди приглашенных защитой зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пять американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде.Диагнозы как аргументЗащита Саакашвили, ссылаясь на комплексное медицинское заключение, настаивает на том, что у экс-президента три тяжелых заболевания, которые, согласно приказу министра здравоохранения, являются основанием для его освобождения: - деменция (одна из разновидностей слабоумия) неуточненная; - заболевания кишечника и других органов пищеварительной системы с ярко выраженным нарушением функции всасывания в стадии кахексии (крайне сильное истощение организма); - заболевания нервной системы, которые, несмотря на адекватное лечение, вызывают органическое поражение нервной системы с глубоким и стабильным и/или неуклонно прогрессирующим нарушением ее функционирования, выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций.Специальная пенитенциарная служба Минюста, которая представляет вторую сторону в суде, считает эти диагнозы недостоверными. Согласно заключению Национального бюро судебной экспертизы, которое было подготовлено на основе обращения министерства юстиции, у Саакашвили нет таких заболеваний, которые являются основанием для освобождения. Заключение было подготовлено на основе медицинской документации из клиник, где лечился Саакашвили, и центра "Эмпатия". Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Между тем 3 февраля гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила в суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а из-за отказа от нормального питания. При этом она обвинила посетителей Саакашвили в том, что они поощряют суицид. По словам Надирадзе, родные приносят не ту еду, о которой говорится в назначении, и более того посетители поощряют его не питаться так, чтобы выздороветь.Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Несколькими днями ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили занимается членовредительством - ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, чтобы добиться освобождения.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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