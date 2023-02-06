https://sputnik-georgia.ru/20230206/sud-ne-udovletvoril-khodataystvo-ob-osvobozhdenii-saakashvili-274629636.html

Суд не удовлетворил ходатайство об освобождении Саакашвили

Суд не удовлетворил ходатайство об освобождении Саакашвили

Дело Саакашвили рассматривалось в в Тбилисском городском суде около двух месяцев 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T20:50+0400

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грузия

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство об отсрочке или отмене приговора бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по состоянию здоровья, сообщил Первый канал.Вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья рассматривается в Тбилисском городском суде около двух месяцев. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.Решение огласил судья Георгий Аревадзе. Экс-президент лишь раз принял участие в судебном заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд