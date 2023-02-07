https://sputnik-georgia.ru/20230207/komfortabelnaya-oppozitsiya-i-obnovlennye-terminy-politicheskogo-leksikona-gruzii-274639348.html

"Комфортабельная оппозиция" и обновленные термины политического лексикона Грузии

"Комфортабельная оппозиция" и обновленные термины политического лексикона Грузии

Итоги выборов председателя "Национального движения", помимо неизбежного, как полагает колумнист Sputnik Грузия, перераспределения сил на общественном поле... 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T12:02+0400

2023-02-07T12:02+0400

2023-02-07T12:03+0400

грузия

политика

аналитика

ника мелия

леван хабеишвили

михаил саакашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/06/274631929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f4cffe14d1c6e896f2380f06922d8154.jpg

Судя по реакции, интеллектуальная часть грузинской общественности, как и самого "Нацдвижения", до последнего не верили в возможность подобного результата голосования. Допускали разве что на словах – из политкорректности. Даже Михаил Саакашвили, формально держа нейтральную позицию, по мнению комментаторов, в своем интервью немецкому "Шпигелю" дал понять электорату, за кого голосовать не следует. Тем не менее Леван Хабеишвили (реально представляющий клан Мерабишвили-Кезерашвили) уверенно одолел Нику Мелия (52,58% на 40%), обойдя его более чем на 12,5% голосов. Единственным позитивным моментом, выпавшим в конечном счете на обсуждение независимых политологов, стало то, что проигравшее крыло… признало поражение! Чем была продиктована столь нехарактерная для грузинской политической ментальности "покладистость", сказать пока трудно. Возможно, тревожным осознанием того, что в случае раскола в проигрыше могли остаться все. К тому же, дело касалось внутрипартийных, а не межпартийных баталий. Но все равно эксперты, даже критикующие, как правило, действия "Нацдвижения" восприняли как первую ласточку грузинской политики. "Нацдвижение" пытается вернуть власть с помощью перегруппировки: спикер парламента >>В результате родился примечательный термин, емко отражающий ситуацию, в которой оказалось крыло Мелия – "оппозиция в оппозиции" ("Сакартвелос Республика", 2.02). Впрочем, это не изменило мнения большинства экспертов и журналистов. Они по-прежнему не верят, что оба "ласточкиных крыла" националов смогут надолго ужиться друг с другом. Вахтанг Дзабирадзе предрекает: Хабеишвили на посту председателя – это временное явление. Причем политолог не исключает, что к осени партия все-таки расколется ("Резонанси", 1.02). В том, что уход Мелия неизбежен, не сомневается Мамука Тускадзе ("Ахали таоба", 1,02). Его мнение разделяет и руководитель политической организации "Эра" Каха Кемоклидзе (2.01). Важно учесть еще одно, не особо бросающееся в глаза обстоятельство. Невзирая на процентные свидетельства, результаты голосования ЕНД все же вызывают немало спорных моментов и вопросов. Проводилось оно по схеме, скорее, под стать президентским, а не внутрипартийным выборам. И, как недоуменно заметил политолог Сосо Цинцадзе, зарегистрироваться и проголосовать мог кто угодно ("Ахали таоба", 1.02). Турбулентность в ЕНД: оппозиционеры отказываются от членства в политсовете >>Не исключено, в партии решили – чем черт не шутит! Ведь прими участие в этих выборах все 600 тысяч избирателей, обычно голосующих за "Нацдвижение", появился бы повод заговорить о столь недостающей партии общенациональной легитимности. Понятно, со всеми вытекающими отсюда последствиями… Но проголосовало чуть больше 41 тысячи, и мнение этой группы граждан не может даже сугубо арифметически отражать позицию большинства потенциальных сторонников ЕНД. Удивляться излишне. Это ж надо было умудриться выдвинуть кандидатами "политиков", вызывающих одни лишь разочарования у большей части электората партии, особенно, его интеллектуальной прослойки?! Далее не последовало ничего, чего нельзя было бы предсказать. Леван Хабеишвили тут же "рубанул с плеча", безапелляционно пригрозив, что если Михаил Саакашвили не будет освобожден (заметим, о лечении за рубежом уже ни слова), националы сдадут имеющиеся мандаты в парламенте и во всех региональных выборных органах. Теневое правление и автократия: Мелия рассказал об "удивительной демократии" в ЕНД>>В ответ руководитель депутатской фракции "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе заявила об уходе с поста. В правящей "Грузинской мечте" равнодушно пожали плечами, мол, никто вас и не держит. А большинство экспертов оценили позицию нового председателя как "странную". Даже открыто тяготеющая к оппозиционному лагерю "Ахали таоба" дала шапкой на первой полосе: "Программа Хабеишвили – это фактически план, ввергающий страну в хаос" ("Ахали таоба", 2.02). Консервативные издания отреагировали более изощренно, подчеркнув, что новый председатель националов выделяется "кровавой неинтеллектуальностью" ("Сакартвелос Республика", 2.02). Эсперт Гия Хухашвили назвал его "самым комфортабельным "врагом", о котором могла бы мечтать "Грузинская мечта" ("Ахали таоба", 1.02). И действительно, в оппозиционном лагере усугубилась и без того остро стоящая проблема солидарности и сотрудничества. Возможно, это на руку правящей партии, но не грузинскому обществу. "Национальное движение", круто завернув в сторону радикализма, похоже, рискует окончательно утратить роль главной опоры для оппозиции. Конструктивной или деструктивной – вопрос другой, потому что опора эта так или иначе служила отрезвляющим и сдерживающим фактором для власти. И реальной замены ей пока нет. Путь в никуда: грузинский эксперт рассказал об итогах выборов в партии Саакашвили>>Кто согласится в новых условиях сотрудничать с националами? При всем неоднозначном отношении к целям и методам партии, при Мелия характер и конфигурация оппозиционной линии фронта были, в общем-то, достаточно ясно очерчены и понятны. Однако в новых условиях тесное общение с "Нацдвижением", продемонстрировавшим крайне радикальную позицию, может вызвать отрицательную реакцию в обществе. То есть грозит отпугнуть часть электората от маленьких партий, что для них смерти подобно. Некоторые уже дали понять, что при таком раскладе, скорее всего, воздержатся от сотрудничества с националами. Даже настроенная на сближение с ними "Лело" явно поубавила пыл. Между тем, разрозненным оппозиционным звеньям жизненно важно объединиться, точнее, укрупниться. Если к осени, считает большинство аналитиков, эти партии останутся в том же положении как сейчас, у них не будет шансов преодолеть избирательный барьер. Будут ли оппозиционные партии Грузии сотрудничать с "Нацдвижением"?>>Пока попытку объединиться реально продемонстрировали только "Дроа", "Гирчи – больше свободы" и "Стратегия возрождения". На днях они довольно помпезно объявили на митинге, что начинают в Грузии национальное движение. Не берусь судить, насколько общественность готова в очередной раз поддаться на термин "национальный", но вряд ли она примет близко к сердцу программу, вновь замешанную исключительно на протесте и требовании смены власти. Новое объединение заявило о проведении 24 февраля массовой акции в поддержку Украины. Однако аналитик Гоча Мирцхулава подозревает ("Версия", 25-31.01), что цель совсем иная – это просто "кастинг", повод покрасоваться, напомнить о себе. Раскусить этот замысел не так уже сложно, так что акция может стать для них не проявлением сочувствия, а "венком для покойника"…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

грузия, политика, аналитика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение