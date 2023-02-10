https://sputnik-georgia.ru/20230210/rynok-kapitala-gruzii--vyzovy-i-reshenie-problem-274665844.html
Рынок капитала Грузии – вызовы и решение проблем
Рынок капитала Грузии – вызовы и решение проблем
Главной проблемой рынка капитала является низкий уровень активности местных инвесторов 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T09:01+0400
2023-02-10T09:01+0400
2023-02-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев— Sputnik. Правительство Грузии утвердило стратегию рынка капитала на 2023-2028 годы, в которой определило основные проблемы рынка и главные методы их решения. Согласно стратегии, главной проблемой рынка является низкий уровень развития местного капитала. При этом в документе сказано, что в контексте доминирующего положения банков и высокой долларизации рынок капитала Грузии отличается низким объемом и низкой ликвидностью. Кроме того, правительство отметило малую и низкодиверсифицированную базу местных институциональных инвесторов при ограниченной активности иностранных инвесторов и приоритетности продуктов, деноминированных в иностранной валюте. При этом на рынке капитала базу местных институциональных инвесторов представляют, помимо коммерческих банков, пенсионный фон, страховой сектор и государственные инвестиционные фонды. Ход реформ по развитию рынка капитала в Грузии обсудили в Тбилиси >>Правительство отметило низкую активность страхового сектора при растущей активности пенсионного фонда. При этом в отчете отмечено, что одиночные инвесторы предпочитают продукты деноминированные в иностранной валюте, и основную часть средств вкладывают в депозитные сертификаты, деноминированные в долларах. "Исходя из этого, мобилизация большей части частных сбережений не происходит в деноминированные в лари инструменты и, соответственно, ограничиваются возможности финансирования в лари корпораций и домашних хозяйств", – говорится в документе. Выходом из создавшейся ситуации правительство Грузии считает увеличение доступа к финансам инструментами рынка капитала, а, в частности, развитие рынка местных облигаций, развитие местного акционерного капитала. Вступил в силу Кодекс корпоративного управления эмитентов Грузии >>А также, по мнению правительства, ситуацию улучшит увеличение подключения местных предприятий в рынок капитала. Еще одной целью правительства для решения проблем называется стимуляция капитала, путем развития базы институциональных инвесторов, увеличения числа одиночных инвесторов и в увеличении иностранных инвестиций. Для развития рынка капитала правительство планирует создать специальную рабочую группу, которая будет следить за выполнением намеченных целей и разрабатывать конкретные шаги для их достижения. На чем строится инвестиционная политика Грузии – пояснение главы Минфина >>Оценивать результат работы группа будет по ряду индикаторов: соотношение деноминированных в лари облигаций в ВВП, рыночная капитализация акций к ВВП, активы Пенсионного фонда, объем корпоративных облигаций в лари, показатель оборота акций, число компаний прошедших листинг на бирже, доля финансового небанковского сектора в финансовых активах, активы страховых компаний и другие. Промежуточная оценка выполнения стратегии будет представлена в 2025 году, а окончательная – в 2029-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, капитал, инвестиции
грузия, экономика, новости, капитал, инвестиции
Рынок капитала Грузии – вызовы и решение проблем
Главной проблемой рынка капитала является низкий уровень активности местных инвесторов
ТБИЛИСИ, 10 фев— Sputnik. Правительство Грузии утвердило стратегию рынка капитала на 2023-2028 годы, в которой определило основные проблемы рынка и главные методы их решения.
Согласно стратегии, главной проблемой рынка является низкий уровень развития местного капитала.
"Рынок капитала Грузии находится на ранней стадии развития и потенциал его развития в большинстве своем определяется размером экономики, которая на данный момент представляет собой значительный ограничитель в развитии рынка", – отмечено в документе.
При этом в документе сказано, что в контексте доминирующего положения банков и высокой долларизации рынок капитала Грузии отличается низким объемом и низкой ликвидностью.
Кроме того, правительство отметило малую и низкодиверсифицированную базу местных институциональных инвесторов при ограниченной активности иностранных инвесторов и приоритетности продуктов, деноминированных в иностранной валюте.
При этом на рынке капитала базу местных институциональных инвесторов представляют, помимо коммерческих банков, пенсионный фон, страховой сектор и государственные инвестиционные фонды.
Правительство отметило низкую активность страхового сектора при растущей активности пенсионного фонда.
"Низкая активность местной базы инвесторов представляет серьезную проблему, так как не происходит эффективная мобилизация аккумулированных финансовых ресурсов" и, соответственно, этот ресурс не используется для способствования экономическому росту", – говорится в документе.
При этом в отчете отмечено, что одиночные инвесторы предпочитают продукты деноминированные в иностранной валюте, и основную часть средств вкладывают в депозитные сертификаты, деноминированные в долларах.
"Исходя из этого, мобилизация большей части частных сбережений не происходит в деноминированные в лари инструменты и, соответственно, ограничиваются возможности финансирования в лари корпораций и домашних хозяйств", – говорится в документе.
Выходом из создавшейся ситуации правительство Грузии считает увеличение доступа к финансам инструментами рынка капитала, а, в частности, развитие рынка местных облигаций, развитие местного акционерного капитала.
А также, по мнению правительства, ситуацию улучшит увеличение подключения местных предприятий в рынок капитала.
Еще одной целью правительства для решения проблем называется стимуляция капитала, путем развития базы институциональных инвесторов, увеличения числа одиночных инвесторов и в увеличении иностранных инвестиций.
Для развития рынка капитала правительство планирует создать специальную рабочую группу, которая будет следить за выполнением намеченных целей и разрабатывать конкретные шаги для их достижения.
Оценивать результат работы группа будет по ряду индикаторов: соотношение деноминированных в лари облигаций в ВВП, рыночная капитализация акций к ВВП, активы Пенсионного фонда, объем корпоративных облигаций в лари, показатель оборота акций, число компаний прошедших листинг на бирже, доля финансового небанковского сектора в финансовых активах, активы страховых компаний и другие.
Промежуточная оценка выполнения стратегии будет представлена в 2025 году, а окончательная – в 2029-м.