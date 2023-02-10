https://sputnik-georgia.ru/20230210/rynok-kapitala-gruzii--vyzovy-i-reshenie-problem-274665844.html

Рынок капитала Грузии – вызовы и решение проблем

Рынок капитала Грузии – вызовы и решение проблем

Главной проблемой рынка капитала является низкий уровень активности местных инвесторов 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T09:01+0400

2023-02-10T09:01+0400

2023-02-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев— Sputnik. Правительство Грузии утвердило стратегию рынка капитала на 2023-2028 годы, в которой определило основные проблемы рынка и главные методы их решения. Согласно стратегии, главной проблемой рынка является низкий уровень развития местного капитала. При этом в документе сказано, что в контексте доминирующего положения банков и высокой долларизации рынок капитала Грузии отличается низким объемом и низкой ликвидностью. Кроме того, правительство отметило малую и низкодиверсифицированную базу местных институциональных инвесторов при ограниченной активности иностранных инвесторов и приоритетности продуктов, деноминированных в иностранной валюте. При этом на рынке капитала базу местных институциональных инвесторов представляют, помимо коммерческих банков, пенсионный фон, страховой сектор и государственные инвестиционные фонды. Ход реформ по развитию рынка капитала в Грузии обсудили в Тбилиси >>Правительство отметило низкую активность страхового сектора при растущей активности пенсионного фонда. При этом в отчете отмечено, что одиночные инвесторы предпочитают продукты деноминированные в иностранной валюте, и основную часть средств вкладывают в депозитные сертификаты, деноминированные в долларах. "Исходя из этого, мобилизация большей части частных сбережений не происходит в деноминированные в лари инструменты и, соответственно, ограничиваются возможности финансирования в лари корпораций и домашних хозяйств", – говорится в документе. Выходом из создавшейся ситуации правительство Грузии считает увеличение доступа к финансам инструментами рынка капитала, а, в частности, развитие рынка местных облигаций, развитие местного акционерного капитала. Вступил в силу Кодекс корпоративного управления эмитентов Грузии >>А также, по мнению правительства, ситуацию улучшит увеличение подключения местных предприятий в рынок капитала. Еще одной целью правительства для решения проблем называется стимуляция капитала, путем развития базы институциональных инвесторов, увеличения числа одиночных инвесторов и в увеличении иностранных инвестиций. Для развития рынка капитала правительство планирует создать специальную рабочую группу, которая будет следить за выполнением намеченных целей и разрабатывать конкретные шаги для их достижения. На чем строится инвестиционная политика Грузии – пояснение главы Минфина >>Оценивать результат работы группа будет по ряду индикаторов: соотношение деноминированных в лари облигаций в ВВП, рыночная капитализация акций к ВВП, активы Пенсионного фонда, объем корпоративных облигаций в лари, показатель оборота акций, число компаний прошедших листинг на бирже, доля финансового небанковского сектора в финансовых активах, активы страховых компаний и другие. Промежуточная оценка выполнения стратегии будет представлена в 2025 году, а окончательная – в 2029-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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