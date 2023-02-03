https://sputnik-georgia.ru/20230203/na-chem-stroitsya-investitsionnaya-politika-gruzii--poyasnenie-glavy-minfina-274551906.html

На чем строится инвестиционная политика Грузии – пояснение главы Минфина

На чем строится инвестиционная политика Грузии – пояснение главы Минфина

У Грузии заявленная цель - достижение инвестиционного рейтинга, заявил министр 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T22:38+0400

2023-02-03T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Инвестиционная политика Грузии строится на создании здоровой среды для инвестиций и бизнеса, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, в ходе выступления на "Экономичсеком форуме". В Грузии прошла третья дискуссия в рамках совместного проекта "Банка Грузии" и аналитического центра Geocase - "Экономический форум". Тема встречи - "Инвестиционная политика". В ходе своего выступления министр рассказал о новом рейтинге Fitch по Грузии. Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного >>Рейтинговая компания Fitch улучшила перспективу суверенного кредитного рейтинга Грузии со "стабильного" на "позитивный", а рейтинг оставила без изменений на уровне "BB". Согласно отчету рейтинговой компании основными определяющими факторами рейтинга и позитивного прогноза Грузии являются надежная и эффективная политика и показатели лучшего экономического развития и сильного управления по сравнению с другими странами с рейтингом "ВВ". По словам Хуцишвили, суверенный кредитный рейтинг — одна из самых устойчивых и стабильных оценок инвестиционной привлекательности страны. Это не тот показатель, где можно добиться значительного прогресса за несколько лет. "Статистика показывает, что даже один уровень изменений занимает не менее нескольких лет и этот временной интервал, естественно, зависит от достигнутого прогресса и реформ, осуществленных за этот период", - сказал он. По его словам, улучшение кредитного рейтинга требует прогресса одновременно во многих направлениях. Экономика Грузии в 2023 году выросла 10,1% – новая статистика >>Этими направлениями являются: макроэкономическая стабильность и фискальная дисциплина, которые являются сильными сторонами Грузии в последние годы. Также качество управления страной, что также удерживает Грузию на лидирующих позициях среди стран с аналогичным рейтингом, внешние уязвимости, где страна сделала очень значительный прогресс в снижении за последние годы геополитических рисков и уровня доходов страны, что является долгосрочной задачей и где инвестиции играют очень большую роль. По его словам, с одной стороны, инвестиционная среда очень важна для роста доходов, то есть экономического роста, а с другой - экономический рост, высокое качество правления, стабильная экономическая политика и снижение уязвимости перед внешними рисками способствуют улучшению инвестиционного климата в стране. Прямые иностранные инвестиции в Грузию выросли в два раза - премьер >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за три квартала 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 101,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил около 1,7 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, fitch ratings, министерство финансов грузии, инвестиции