https://sputnik-georgia.ru/20230214/kartiny-uvezli---sovetnik-prezidenta-gruzii-zayavil-o-politicheskoy-podopleke-obvineniy-274840271.html

Картины увезли - советник президента Грузии заявил о политической подоплеке обвинений

Картины увезли - советник президента Грузии заявил о политической подоплеке обвинений

Ранее об ответственности советника президента Грузии за сохранность картин заявил замглавы Генинспекции министерства культуры 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T00:04+0400

2023-02-14T00:04+0400

2023-02-14T00:12+0400

грузия

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свимон дадиани

саломе зурабишвили

дворец искусства

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Ситуация вокруг картин в резиденции президента Грузии (Дворец Орбелиани) получила широкий резонанс из-за нападок по политическим мотивам, сказал советник президента Саломе Зурабишвили по вопросам культуры, образования и науки Константин Нацвлишвили.В понедельник в резиденцию президента явились представители генеральной инспекции Минкульта и Дворца искусств и забрали пять полотен грузинского художника Свимона Дадиани. Как пояснил замглавы Генинспекции Кахабер Чумбадзе, на одной из картин обнаружено повреждение, и она нуждается в реставрации. Кроме того, по его словам, истек двухлетний срок нахождения картин в резиденции.Так он прокомментировал слова замглавы Генинспекции министерства о том, что согласно акту приемки-сдачи картин, который подписал советник президента, он был ответственен за сохранность работ в резиденции. При этом замглавы Генинспекции отметил, что причины повреждения могут быть самыми банальными, например, из-за транспортировки картин. Для выяснения этого будет проведено исследование. "Вообще, мы привыкли к подобным обвинениям, за которыми наблюдали и которые были озвучены сегодня министерством... Считаю, это - нападки, поэтому в связи с этим вопросом возник широкий интерес", - отметил Нацвлишвили.По его словам, любые нападки на институт президента или же попытки носят политический характер. Генинспекция Минкультуры забрала из резиденции президента Грузии пять картин>>"Что касается повреждения этих работ. Работы проделали долгий путь в Грузию. В свое время они складированы в Америке, после их перевезли из США в Париж, а из Парижа в Грузию. Были выставлены в двух разных пространствах", - поясняет советник. Нацвлишвили отметил, что представители Дворца искусств из десятка работ Свимона Дадиани сами выбрали те картины, которые должны были экспонироваться в президентском дворце. При этом Нацвлишвили подчеркнул, что никаких нарушений сроков со стороны администрации президента не было, так как с Дворцом искусств заключен меморандум о сотрудничестве. "Этот Дворец (резиденция президента - ред.) является одним из самых охраняемых государственных зданий, которое охраняется начиная со Службы госбезопасности... Соответственно, я не вижу никакой опасности или проблемы в том, как долго эти работы будут экспонироваться во Дворце Орбелиани", - сказал Нацвлишвили. Арестуют или нет художника, чей поступок обсуждают президент Грузии и депутаты парламента>>Он особо отметил то, что именно Саломе Зурабишвили сыграла большую роль в том, что Грузия получила в дар около 30 работ Свимона Дадиани и их получил Дворец искусств. "Грузинским институтам культуры не доверяли, поэтому вес президента, ее слово были очень важны. Более того, эта семья, являющаяся наследниками творчества Свимона Дадиани, очень уважает президента, у них очень давние отношения и дружба", - заявил Нацвлишвили. Биография Свимона ДадианиСвимону Дадиани было всего пять лет, когда в 1921 году он вместе с родителями, а также братьями и сестрами, покинул Грузию. Художественное образование Свимон сначала получил в Париже, а позже в США, где и остался жить после учебы. В период Второй мировой войны Дадиани сражался против немецких фашистов в Европе, в составе действующих десантных войск США. Ушел из жизни в 1974 году в Сан-Франциско. Судьбой пропавших из музея экспонатов займутся следственные органы Грузии – министр>>В выставочных залах США перманентно выставлялись скульптуры и живописные полотна Свимона Дадиани. А одна из его резонансных выставок "Черный торс" в 1953 году была удостоена Чрезвычайной премии современного искусства и живописи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, свимон дадиани, саломе зурабишвили , дворец искусства, министерство культуры, спорта и молодежи грузии